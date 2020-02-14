Hρακλής: «Χρόνια Πολλά στην πόλη των ερωτευμένων» (vid)

Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου σήμερα και ο Ηρακλής έστειλε τις ευχές του με ένα video από την ατμόσφαιρα στο Ιβανωφείο.
«Χρόνια Πολλά στην πόλη των ερωτευμένων», έγραψε
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΓΟΥΛΒΣ -vs
ΛΕΣΤΕΡ -
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -vs
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0vs
ΑΡΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΣΙΕΔAΔ 2vs
ΜΙΡAΝΤΕΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0vs
ΠΑΟΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3vs
ΛΑΜΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 67vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 61
ΓΟΥΛΒΣ -vs
ΛΕΣΤΕΡ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -vs
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 141vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 133
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 118vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 123
ΜΟΝΑΚΟ -vs
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ -vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ -
LIVE
ΠΟΝΤΧAΛΕ ΝΟΟΥΒΙ ΤAΡΓΚ 0vs
ΣΤΑΛ ΣΤAΛΟΒΑ ΒΟΛΑ 0
LIVE
ΚΡΙΒΙΙ ΡΙΧ 1vs
ΤΑΒΡΙΓΙΑ ΣΙΜΦΕΡΟΠΟΛ 0
LIVE
NEMAN GRODNO II 5vs
ΚΟΜΜΟΥΝΑΛΝΙΚ ΣΛΟΝΙΜ 2
LIVE
ΜΛΑΝΤA ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ 1vs
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 0
LIVE
ΣΚAΛΙΤΣΑ 0vs
ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ 1
LIVE
ΠΕΡΣΙΚ ΚΕΝΤΙΡΙ 1vs
ΜΠΑΓΙΑΝΚAΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΛΙΑΜΠΙΝΣΚ 5vs
TORPEDO MIASS 2
ΤΕΛΙΚΟ
FK VAN 5vs
ΑΡΑΡAΤ ΓΙΕΡΕΒAΝ 2 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΝΤΟΥΡΑ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 2vs
ΠΕΡΣΕΜΠAΓΙΑ ΣΟΥΡΑΜΠAΓΙΑ 4
ΤΕΛΙΚΟ
UNIREA ALBA IULIA 1vs
CETATE DEVA 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΟΡΚΙ ΚΡΑΣΝΟΓΚΟΡΣΚ 2vs
ΚΟΛΟΜΝΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
SPARTAK NALCHIK 0vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΣΤΑΒΡΟΠΟΛ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΥΣΕAΒΑ 5vs
BUCOVINA RADAUTI 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΡΑΡΤΟΥ 2 0vs
ΑΛΑΣΧΚΕΡΤ 2 2
ΤΕΛΙΚΟ
GKS KATOWICE 1vs
ΠΟΥΣΖΚA ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΑΝΣΚ 0vs
MAGDALINOVKA 2
REDLANDS UNITED -vs
ΤΟΥΒΟΝΓΚ -
ΜΕΝΤΙΜΟΥΡΓΚΕ ΚAΚΟΒΕΤΣ -vs
ΡΟΥΝΤΕΣ -
ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ -vs
ΜΠΡΕΙΝΤΑΜΠΛΙΚ ΚΟΠΑΒΟΓΚΟΥΡ -
OBORISHTE -vs
ATLETIK KUKLEN -
ΡΙΝΤ -vs
ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡAΓΑΣ -
ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ -vs
ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ -
ΡΑΝΧAΙΜ IL -vs
ΜΠΙAΣΕΝ -
SENCO DOUBRAVKA -vs
ΝΤΟΜΑΖΛΙΤΣΕ -
ΓΚΡΟΡΟΥΝΤ -vs
ΚΤΖΕΛΣΑΣ -
ΓΚAΜΛΙΤΖ -vs
RB HALBENRAIN -
KS SOKOL KLECZEW -vs
ΠΟΛΟΝΙΑ ΣΡΟΝΤΑ ΒΙΕΛΚΟΠΟΛΣΚΑ -
SV FELDBACH -vs
SV STRASS -
ΝΕΟΥΣΙΕΝΤΛ 1919 -vs
ST. MARGARETHEN -
KAINBACH-HONIGTAL -vs
SV DOBL -
AUSTRIA WIEN II -vs
ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛΑΓΚ. -
ΒΙΝΤΑΡ -vs
ΕΓΚΕΡΣΟΥΝΤ -
NOMME KALJU U21 -vs
NOMME UNITED -
ROW 1964 RYBNIK -vs
UNIA KSIAZENICE -
ΣΚΟΤ ΜAΙΝΤΖ -vs
TSV GAU-ODERNHEIM -
ASKO WOLFNITZ -vs
ΣΕΝΤ ΓΙAΚΟΜΠ ΡΟΣΕΝΤΑΛ -
SIMMERINGER -vs
MISTELBACH -
FV WEHRDA -vs
VFB MARBURG -
DONAU WIEN -vs
ROHRENDORF/GEDERS. -
ΛΕΟΜΠΕΝΤΟΡΦ -vs
MARATHON KORNEUBURG -
UNION GNAS II -vs
SV FRANNACH -
ST. RUPRECHT/RAAB -vs
LUV GRAZ -
Η ΚΑΕ Ηρακλής έστειλες τις ευχές της για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.
Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου σήμερα και ο Ηρακλής έστειλε τις ευχές του με ένα video από την ατμόσφαιρα στο Ιβανωφείο.
«Χρόνια Πολλά στην πόλη των ερωτευμένων», έγραψε