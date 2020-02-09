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Αυγενάκης: «Γιορτή του ελληνικού μπάσκετ» (vid)

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Ο Υφυπουργός Αθλητισμού έδωσε το δικό του μήνυμα πριν την έναρξη του All Star Game. 

Ο Υφυπουργός Αθλητισμού και Πολιτισμού καλωσόρισε τον κόσμο στα Δύο Αοράκια του Ηρακλείου της Κρήτης, ενόψει του 24ου All Star Game.

Δείτε όσα ανέφερε ο Λευτέρης Αυγενάκης στην έναρξη της δεύτερης ημέρας.

 

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