Αυτές είναι οι φανέλες του 24ου EKO All Star Game (pics)

Φέτος η μία ομάδα θα έχει ως κύριο χρώμα το μπλε με δεύτερο το χρυσαφί, ενώ αντίθετα η άλλη ομάδα θα φοράει χρυσαφί φανέλες με μπλε λεπτομέρειες.
Μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες από τη συνέντευξη Τύπου.
ΑΡΗΣ -vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ -
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 2vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1vs
ΑΕΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 78vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 73
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 116vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 108
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 116vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 129vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 119vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 109vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 103
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 120vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 127
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 107vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 121
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 95vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 98
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 128vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 111
ΑΡΗΣ -vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ -
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
LIVE
ΜAΡΙΟΥΠΟΛ 2vs
ΣΤΡΙΠΦΙΝΓΚ/ΒAΙΝΕΝ 2
LIVE
ΣΙΝΝΙΚ-Μ ΓΙAΡΟΣΛΑΒΛ 2vs
ΟΡΝΤΑΜΠAΣΙ 0
LIVE
ΤΣΕΡΝΟ ΜΟΡΕ ΒAΡΝΑ 0vs
ΤΣΕΡΜΟΜΟΡΕΤΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. 1vs
ΜΟΝΤΡΕΑΛ 0
ΜΠΡΑΝ -vs
ΑΣAΝΕ -
ΣΙΣΑΚΕΤ -vs
YASOTHON F.C. -
ΡAΝΤΙΝΚ ΜΠΙΤΖΕΛΙΝΑ -vs
KRUPA NA VRBASU -
ΣΤΑΛ ΜΙΕΛΕΤΣ -vs
ΣΤΑΛ ΡΖΕΣΖΟΒ -
ΚΛΙΝΤΣΕΝΙ -vs
PROGRESUL SPARTAC -
ΓΚΑΝΤΖΑΣAΡ -vs
SEVAN -
INGULEC REGION -vs
ΟΛΕΚΣAΝΤΡΙΑ U21 -
MET. ZAPORIZHYA U19 -vs
FK VOLCHANSK -
ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ -vs
ΣΛΟΒAΤΣΚΟ -
TRAJAL KRUSEVAC -vs
BUDUCNOST POPOVAC -
ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖAΝ -vs
ΒΟΙΒΟΝΤΙΝΑ -
ΤΣΕΡΝΟ ΜΟΡΕ ΒAΡΝΑ -vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΓΚΟΡΝΑ -
ΡΙΠΕΝΣΙΑ ΤΙΜΙΣΟAΡΑ -vs
SHKUPI SKOPJE -
ΣΠAΡΤΑΚ ΒAΡΝΑ -vs
ΣΜΕΝΤΕΡΕΒΟ -
ΡΟΥΝΤΑΡ ΒΕΛΕΝΖΕ -vs
ΓΙΑΒΟΡ ΜΑΤΙΖ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ -vs
ΡAΝΤΝΙΚ ΣΟΥΡΝΤΟΥΛΙΤΣΑ -
RADNICKI OBRENOVAC -vs
DINAMO PANCEVO -
ΣΚΕΙΝΤ -vs
ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ -
ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΣΟΣΝΟΒΙΕΤΣ -vs
ΚΟΛΟΥΜΠAΡΑ ΛΑΖAΡΕΒΑΤΣ -
ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ -
ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΣΠAΡΤΑΚΣ ΤΖΟΥΡΜAΛΑ -
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ II -vs
ΤΕΡΕΚ ΓΚΡΟΖΝΥ -
PRVA ISKRA BARIC -vs
ΣΙΝΤΕΛΙΤΣ -
ΣΠAΡΤΑ ΠΡAΓΑΣ -vs
ΜAΛΜΕ -
ΕΡΕΜΠΡΟ -vs
ΡΕΑΛ ΜΠΑΛΟΜΠΕΝΤΙΚΑ ΛΙΝΕΝΣΕ -
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΣΑΜΠΟΥΡΤAΛΟ ΤΜΠΙΛΙΣΙ -
KAC 1909 -vs
WOLFSBERGER AC II -
OURE FA -vs
ΟΤΕΡΟΥΠ -
VFB DILLINGEN -vs
ΒAΙΣΜΠΑΧ -
ΣAΝΤΕΦΙΟΡΝΤ -vs
ΓΚΡΟΡΟΥΝΤ -
SK ST. ANDRA -vs
RAIKA GRIFFEN RAST -
SC BURGAU -vs
SV GROSSPETERSDORF -
SV HERBEDE -vs
BV HILTROP -
DIFFERDANGE 03 -vs
MUHLENBACH-SANDZAK -
RAPID LUBECK -vs
VFB LUBECK II -
TUS HILTRUP -vs
BSV ROXEL -
ΓΚΡΙΣΧAΙΜ 1916 -vs
TUS MARIENBORN -
TUS ST.PETER/O. -vs
ΜΕΤΕΡΣΝΤΟΡΦ -
SV SACHSENHAUSEN -vs
SG ROSENHOHE -
SV NEUDAU -vs
USV ST. PANTALEON -
ROHRENDORF/GEDERS. -vs
SPRATZERN -
ΝΤAΛΑΣ -vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ -
Το προσεχές διήμερο θα διεξαχθεί το 24ο EKO All Star Game και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου έγινε και η παρουσίαση των εμφανίσεων των ομάδων.
Φέτος η μία ομάδα θα έχει ως κύριο χρώμα το μπλε με δεύτερο το χρυσαφί, ενώ αντίθετα η άλλη ομάδα θα φοράει χρυσαφί φανέλες με μπλε λεπτομέρειες.
Μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες από τη συνέντευξη Τύπου.