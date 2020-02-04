ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE
  • NBA
  • GREECE CUP
  • COPA DEL REY
  • CLUB FRIENDLY
ΑρχικήΜπάσκετBasket League
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Αυτές είναι οι φανέλες του 24ου EKO All Star Game (pics)

Αυτές είναι οι φανέλες του 24ου EKO All Star Game (pics)

Αυτές είναι οι φανέλες του 24ου EKO All Star Game (pics)

Το προσεχές διήμερο θα διεξαχθεί το 24ο EKO All Star Game και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου έγινε και η παρουσίαση των εμφανίσεων των ομάδων. 

Φέτος η μία ομάδα θα έχει ως κύριο χρώμα το μπλε με δεύτερο το χρυσαφί, ενώ αντίθετα η άλλη ομάδα θα φοράει χρυσαφί φανέλες με μπλε λεπτομέρειες.

Μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες από τη συνέντευξη Τύπου. 

Tags

Περισσοτερα Αρθρα

Μπάσκετ

Το πρόγραμμα του ΕΚΟ All-Star Game

Μπάσκετ

Καλάθης: «Ο γιος μου θα παντρευτεί την κόρη του Ματσιούλις» (vid)

Μπάσκετ

Καλάθης και Ματσιούλις στοιχημάτισαν μια μπύρα για τον νικητή του διαγωνισμού τριπόντων! (vid)

Μπάσκετ

Καλάθης: «Επιλογή - έκπληξη για την Εθνική ο Ζήσης» (vid)

Μπάσκετ

Καλάθης και Ματσιούλις επέλεξαν τις ομάδες τους για το EKO All-Star Game! (vids)

Μπάσκετ

Έτσι «εκτέλεσε» τον Παναθηναϊκό ο Πάντερ! (vid)

Best of internet