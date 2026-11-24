Ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι σε τηλεοπτική του συνέντευξη, μίλησε για διάφορα ζητήματα που τον αφορούν, από το περασμένο καλοκαίρι και μετά.

Ο «Πόκου» μετά τη λύση της συνεργασίας του με την Παρτιζάν, συνεχίζει την καριέρα του στη VTB League και τη Λοκομοτίβ Κουμπάν και μιλώντας στο «Magenta TV» εξήγησε που βρίσκεται η υπόθεση της απόκτησης του ελληνικού του διαβατήριου, αρχικά.

«Το θέμα του διαβατηρίου είναι το μεγάλο θέμα που με ενδιαφέρει, αλλά δεν έχει να κάνει καθόλου με το μπάσκετ. Το ό,τι ήρθα στην Ελλάδα στα 13 μου, από τα 13 έως τα 18 είναι ένα χρονικό διάστημα πολύ σημαντικό για ένα παιδί το πως θα μεγαλώσει. Μιλάω, πιστεύω, πολύ καλά ελληνικά. Η σύζυγος μου είναι Ελληνίδα. Κάποια στιγμή αυτό θα γίνει. Κι εγώ με την οικογένεια μου προσπαθούμε τώρα να μαζέψουμε όλα τα έγγραφα που είναι σημαντικά για να γίνει αυτό. Δεν έχει, λοιπόν, να κάνει καθόλου με το μπάσκετ.

Όταν έφυγα στα 18 μου για την Αμερική, ήμουν μικρός και δεν πολυσκεφτόμουν πως μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Νομίζω τότε κανείς δεν το σκεφτόταν. Αν το σκεφτόμουν τότε, θα το είχα κάνει. Όσον αφορά την εθνική ομάδα, δεν έχω καμία επαφή, ούτε έχω μιλήσει με κάποιον. Αυτό που μπορώ, όμως, να πω είναι ποτέ μη λες ποτέ, αλλά για μένα το διαβατήριο είναι ένα πράγμα που δεν έχει να κάνει με το μπάσκετ. Θα δούμε πως θα εξελιχθεί η ζωή μου, αλλά ποτέ μη λες ποτέ».

Ο Ποκουσέφσκι αναφέρθηκε και στη διερευνητική επαφή που έκανε με τον Αντρέα Τρινκιέρι και τον ΠΑΟΚ, το περασμένο καλοκαίρι... «Ισχύει, είχαμε μιλήσει στο τηλέφωνο με τον κόουτς Τρινκιέρι, ήταν μια πολύ καλή συζήτηση. Αυτό που άλλαξα από το καλοκαίρι ήταν να είμαι πιο ειλικρινής και ανοιχτός με οποιονδήποτε μιλάω, είτε είναι ο μάνατζερ μου, είτε ο προπονητής, οποιοσδήποτε. Ήμουν πολύ ειλικρινής με τον Τρινκιέρι και αυτό του άρεσε, μου το έχει πει. Τον εκτιμώ πολύ σαν προπονητή και σαν άνθρωπο και πιστεύω ότι ήξερε τι θέλω εγώ για να είμαι ευτυχισμένος και σαν παίκτης στην ομάδα του. Για αυτό το λόγο, λοιπόν, επειδή δεν νομίζω ότι μπορούσα να το πάρω εγώ αυτό και να μου το προσφέρει, δεν έχει γίνει μια παραπάνω προσπάθεια εκ μέρους τους και εκ μέρους μου».

Όσο για το ενδεχόμενο επιστροφής κάποια στιγμή στον Ολυμπιακό, σημείωσε... «Πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο, γιατί είναι η ομάδα που βρίσκεται στην καρδιά μου, οι άνθρωποι με ξέρουν εκεί, τους αγαπώ όλους και τους εκτιμώ πάρα πολύ. Δεν νομίζω, όμως, ότι ούτε εγώ θα μπορούσα να προσφέρω 100% αυτό που χρειάζεται η ομάδα, ούτε εγώ να πάρω από την ομάδα αυτό που θέλω εγώ. Για αυτό δεν έχει γίνει κάτι παραπάνω, αλλά πάντα υπάρχει μια επαφή μαζί τους, όχι μόνο σε ό,τι αφορά το μπάσκετ, αλλά και ανθρώπινη. Και πάντα πιστεύω ότι στο μέλλον, κάτι μπορεί να γίνει».

Ο «Πόκου» επίσης, μίλησε και για τη συνεργασία του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην Παρτιζάν... «Ο καθένας έχει την ευθύνη του. Εγώ θα μπορούσα σίγουρα να κάνω πολλά πράγματα διαφορετικά, για τους άλλους δεν θα μιλήσω, αλλά τον κόουτς Ομπράντοβιτς τον εκτιμώ πάρα πολύ. Έχω καλή σχέση μαζί του και του εύχομαι τα καλύτερα. Ο τρόπος με τον οποίο κάνω προπόνηση έχει βελτιωθεί πολύ μαζί του».