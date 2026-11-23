Ο Νίκος Παπαδογιάννης απάντησε στο Gazz Floor by Novibet στις ανυπόστατες φήμες σχετικά με τη διαμάχη ανάμεσα στον Νικ Καλάθη και τον Βασίλη Σπανούλη.

Στη σημερινή εκποπμπή του Gazz Floor by Novibet έγινε μία εκτενής άναλυση του μεγάλου ντέρμπι της Θεσσαλονικής που διεξήχθη το περασμένο Σάββατο (21/11) ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη, στο «Παλατάκι» που έβγαλε νικητή τον Δικέφαλο του Βορρά με σκορ 99-77.

Πέρα από τα αγωνιστικά, φυσικά έγινε σχολιασμός και στα όσα συνέβησαν μετά τη λήξη της αναμέτρησης και πιο συγκεκριμένα στις δηλώσεις του κόουτς Σπανούλη, ο οποίος αναφέρθηκε στη συνέντευξη Τύπου στην ευστοχία του Νικ Καλάθη έξω από τη γραμμή των 6,75.

Οι δηλώσεις του ομοπονδιακού τεχνικού της Εθνικής Ομάδας παρερμηνεύθηκαν, ειδικά μετά και από την γνωστοποίηση της είδησης πως ο διεθνής γκαρντ αποσύρθηκε από την αποστολή της «Γαλανόλευκης» για το παράθυρο του Νοεμβρίου, λόγω τραυματισμού.

Ωστόσο ο Νίκος Παπαδογιάννης έβαλε τέλος σε αυτή την παραφιλολογία, χαρακτηρίζοντας ως «ανυπόστατες φήμες», τις δηλώσεις όπως το ότι ο Σπανούλης «έκοψε» την Εθνική από τον Καλάθη.