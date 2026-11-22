Διάβασε όλα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου ο Βαγγέλης Ζιάγκος μετά τη νίκη της Μυκόνου επί των Βίκος Φalcons.

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον πατέρα του που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

Συγκεκριμένο του αφιέρωσε τη νίκη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βαγγέλης Ζιάγκος:

«Προφανώς, δεν θέλω να δώσω μελοδραματικό τόνο σε μια όμορφη στιγμή της ομάδας, αλλά αισθάνομαι την ανάγκη να αφιερώσω αυτή τη νίκη στη μνήμη του πατέρα μου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από τρεις ημέρες και ο οποίος πάντα έβρισκε τον τρόπο να δίνει αέρα στα πανιά μου.

Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Δεν ήταν ένα απλό παιχνίδι για εμάς. Ήταν μια αναμέτρηση που απαιτούσε ιδιαίτερες ψυχικές και πνευματικές αντοχές, τόσο από την ομάδα και τους αθλητές της όσο και από τη διοίκηση και όλους τους συνεργάτες μας.

Προερχόμασταν από ένα σερί αρνητικών αποτελεσμάτων και μέτριων εμφανίσεων. Θέλαμε οπωσδήποτε τη νίκη. Προφανώς, για βαθμολογικούς λόγους, αλλά και γιατί θέλαμε να αποδείξουμε ότι δεν έχουμε μολυνθεί από το μικρόβιο της αμφισβήτησης, κυρίως απέναντι στους ίδιους μας τους εαυτούς. Σε μια πραγματικά δύσκολη συνθήκη, ανταποκρίθηκε ολόκληρος ο οργανισμός και αισθάνομαι την ανάγκη να δώσω πολλά συγχαρητήρια σε όλους γι’ αυτό.

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό σκέλος, αντιμετωπίσαμε μια ομάδα που βρίθει επιθετικού ταλέντου, κυρίως στην περιφερειακή της γραμμή. Νομίζω ότι, σε τακτικό επίπεδο, μπορούμε να είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσαμε σε σχέση με όσα είχαμε σχεδιάσει, παρά τα λάθη και τις παραλείψεις που αναπόφευκτα υπήρξαν.

Αξιοποιούμε στο έπακρο την ευκαιρία που μας δίνει η διακοπή, προκειμένου να ανασυγκροτηθούμε τόσο ψυχολογικά όσο και ενεργειακά, αλλά και να βάλουμε σε σωστή βάση ορισμένα αγωνιστικά ζητήματα που έχουμε να διαχειριστούμε. Δόξα τω Θεώ, έχουμε αρκετή δουλειά να κάνουμε κατά τη διάρκεια της διακοπής. Δεν θα είναι… βαρετή και μονότονη».