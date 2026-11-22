Ο Βασίλης Βλαχόπουλος γράφει για την ανώμαλη προσγείωση του πνευματικά ανέτοιμου Άρη και το τίμημα της βαριάς ήττας στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Είναι αρκετοί οι παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν στην, ίσως και, συνειδητή απόφαση παροχής σουτ στον αντίπαλο. Από την περιορισμένη ανταπόκριση στο ένας μ’ έναν και την κακή επικοινωνία στις αλλαγές έως την υποχρεωτική λήψη ενός ρίσκο ως απέλπιδα προσπάθεια διεκδίκησης ενός αγώνα. Υποψιάζομαι ότι τουλάχιστον αυτοί οι τρεις παράγοντες έπαιξαν ρόλο στις αποφάσεις που χρειάστηκε να ληφθούν στο – επώδυνο για τον Άρη – ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Η ατομική άμυνα απαιτεί σωματική και πνευματική σκληράδα. Η πλειοψηφία των παικτών του Άρη δεν τη διέθετε για επαρκή αριθμό δευτερολέπτων στις επιθέσεις του ΠΑΟΚ. Κι έτσι, το στοιχείο που τον είχε βγάλει ασπροπρόσωπο στα (μέχρι πρότινος) μεγάλα παιχνίδια, εξελίχθηκε σε αχίλλειος πτέρνα του. Παράλληλα του αφαίρεσε ένα από τα ισχυρά πλεονεκτήματά του, τους πόντους στο transition παιχνίδι. Άρα, η ταυτότητα έμεινε στο Παλέ.

Στα δικά μου μάτια, η παροχή ελεύθερων σουτ σε παίκτες που δεν διακρίνονται για την ικανότητά τους από μακρινή απόσταση, ήταν επιλογή. Πριν το ντέρμπι, ο Γκρέι είχε 2/7. Χθες στην Πυλαία είχε 2/3. Ο Νικ Καλάθης από το εκκωφαντικό 1/16, σούταρε με 4/6 ταξιδεύοντας από το 0.06% στο τρομερό 66% μέσα σ’ ένα δίωρο καθώς ο Μήτρου Λονγκ από τα 6/23 εκτέλεσε με το εκπληκτικό 57% (4/7). Ευλογία για τον νικητή, κατάρα για τον ηττημένο.

Υποψιάζομαι ότι στους υπολογισμούς που είχε κάνει ο Βασίλης Σπανούλης δεν περίμενε ότι αυτές οι δέκα επιθέσεις θα έδιναν 30 πόντους στον ΠΑΟΚ. Εικάζω ότι μετά από ένα σημείο και βλέποντας κατάματα την πραγματικότητα της βραδιάς, πολύ λογικά, επέλεξε να εκτελέσουν οι τρεις συγκεκριμένοι και όχι οι Ταϊρί, Φόστερ, Χουγκάζ ή Χάτζινς. Με το χέρι στην καρδιά, κι εγώ το ίδιο θα έκανα.

Ωστόσο, αυτή η επιλογή αποτέλεσε τη συνέπεια μιας κατάστασης. Ο Άρης δεν είχε ταχύτητα σκέψης, κίνησης και αντίδρασης με αποτέλεσμα την προσαρμογή στον ρυθμό του αντιπάλου και να μείνει μακριά από το μπάσκετ που τον αντιπροσωπεύει. Αυτή την ευκαιρία άρπαξε ο ΠΑΟΚ για τη δημιουργία διαδοχικών ελεύθερων σουτ. Λίγο η γρήγορη κυκλοφορία μπάλας του και περισσότερο το αμυντικό μπέρδεμα του Άρη οδήγησαν στην ανενόχλητη εκτέλεση. Τα 18 εκτελεσμένα τρίποντα πάντα αναπτύσσουν ισχυρό πλεονέκτημα στον εύστοχο της υπόθεσης, το κακό για τον Άρη όμως ήταν ότι αυτό δεν ήταν το μοναδικό πρόβλημά του.

Εξίσου σημαντικό ήταν αυτό της (μη) εξασφάλισης του αμυντικού ριμπάουντ. 32 μπάλες διεκδικήθηκαν στη ρακέτα του Άρη μετά από άστοχα σουτ του ΠΑΟΚ και οι γηπεδούχοι πήραν τις μισές. Δηλαδή, σουτ στο σουτ. Η στατιστική έγραψε 15 επιπλέον κατοχές, θαρρώ όμως ότι οι πόντοι δεύτερης ευκαιρίας για τον ΠΑΟΚ ήταν περισσότεροι από 23. Μουρ και Αλεξάντερ ένιωσαν εξαιρετικά άνετα στη ρακέτα. Κι όταν χάνεις (και τα) ριμπάουντ, δεν βρίσκεις πόντους στο ανοιχτό γήπεδο. Στοιχειοθετεί δε άλλη μια απόδειξη πνευματικής ανετοιμότητας.

Ειδικά για το τελευταίο, αμφιβολίες είχαν εκφραστεί στις εκπομπές του Gazzetta. Άλλο το… Μπάγερν-Άλμπα Βερολίνου και το Αρμάνι-Βίρτους από τα ελληνικά ντέρμπι. Εδώ η ένταση είναι διαφορετική. Οφείλεις να είσαι ψυχή τε και σώματι στο παρκέ. Κάθε δευτερόλεπτο χαλάρωσης ή καθυστερημένης αντίδρασης εμπεριέχει βαρύ τίμημα. Διαφορετικά σε παίρνει η κατηφόρα. Οφείλεις να εκμεταλλευτείς τις στιγμές του αγώνα, όπως ο Άρης δεν έκανε τρεις φορές όταν η διαφορά μειώθηκε στο καλάθι στις αρχές της 3ης περιόδου. Το 42-40, έγινε 51-40.

Κι όταν στην άμυνα αδυνατείς και στην επίθεση χωλαίνεις, τι μπορείς να περιμένεις από ένα παιχνίδι; Ο Ματ Μόργκαν δεν είχε σκοράρει καλάθι έως τις αρχές της τελευταίας περιόδου διότι δεν υπήρξε ούτε μία δημιουργία εκτέλεσης. Το σπουδαίο για τον Νικ Καλάθη δεν ήταν μόνο ότι πλησίασε το triple double αλλά έβγαλε εκτός παιχνιδιού και τον Ντιμιτρίγεβιτς στο διάστημα που έπαιξε πάνω του. Τα μακρινά σουτ του Βασίλη Τολιόπουλου δεν θα μπορούσαν να επιφέρουν τίποτα περισσότερο από μια απλή συντήρηση κι αυτή ως ένα βαθμό. Με ηρωισμούς δεν κερδίζονται τα ντέρμπι. Χρειάζεται προσήλωση, ανταπόκριση και σκληράδα. Ο Άρης δεν είχε κανένα από αυτά τα στοιχεία ακόμη και στην τελική ευθεία του αγώνα. Δέχθηκε 35 πόντους στην τελευταία περίοδο. Τέλος συζήτησης.

Τώρα ήρθε η στιγμή της διαχείρισης. Προφανώς μια κάκιστη αγωνιστική εικόνα δεν διαγράφει ό,τι έχει προηγηθεί, ούτε τα μηνύματα που ήδη έχει στείλει αυτό το γκρουπ. Ωστόσο, δείχνει κάτι. Όπως και το γεγονός ότι για μια ακόμη χρονιά, ο Άρης δεν εμφανίζεται στο εκτός έδρας ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Δεν τίθεται σύγκρισης μεταξύ παρελθόντος και παρόντος, αλλά ο παρονομαστής είναι ο ίδιος. Άλλο να χάσεις ένα παιχνίδι κι άλλο να μην εμφανιστείς.