Η ΑΕΚ με 9 παίκτες διαθέσιμους έδειξε χαρακτήρα στο Ιβανώφειο και ο Νίκος Καρφής στέκεται στη νίκη-χρυσάφι, στις κινήσεις που έρχονται και στον ηγέτη που πρέπει να κρατήσει για χρόνια.

Η ΑΕΚ είχε πάει με καλή ψυχολογία στο Ιβανώφειο μετά τη νίκη-θρίλέρ κόντρα στη Σομπατέλι με σπουδαία ανατροπή, όμως ήξερε ότι η αποστολή της ήταν δύσκολη. Η Ένωση πήγε στην έδρα του Ηρακλή με 2-5 ρεκόρ και με μερικές κακές εμφανίσεις μέσα στη σεζόν.

Επιπλέον η Βασίλισσα είχε να διαχειριστεί σε άλλο ένα ματς τους τραυματισμούς και κατέβηκε με 9άδα, η οποία απαρτιζόταν και από τους ταλαντούχους αλλά άπειρους Χαρτώνα και Γυμνόπουλο.

Στην ουσία με... 8άδα κατέβηκε γιατί ο Νόλεϊ ήξερε από πριν πως αυτό θα ήταν το τελευταίο του ματς με την ΑΕΚ πριν πάει στην Κίνα για να συνεχίσει την καριέρα του. Αλλά η Ένωση δεν μάσησε και με ηγέτη Μπάρτλεϊ, τους Τζόζεφ και Ερτέλ να κάνουν το κομμάτι τους και τον Λαρεντζάκη να βάζει την πινελιά του στο τέλος, έφυγε με το διπλό στην παράταση.

Νίκη-οξυγόνο, σωστή νοοτροπία

Η Ένωση έδειξε χαρακτήρα κόντρα στον Ηρακλή και εκεί που είδε τον αντίπαλο της να φεύγει στο 10+. Δεν πτοήθηκε παρά τις απουσίες και βρήκε τις λύσεις στην παράταση να πάρει το διπλό για να κερδίσει χρόνο και ηρεμία. Ομάδα που απαγορεύεται να ξεγράψεις ακόμα και αν νομίζεις πως ελέγχεις το ματς. Το... πλήρωσε η Φάλκο, δεν πήρε το μάθημα ο Ηρακλής. Δείχνει μέταλλο και είναι μια ομαδα που της αρέσει να... επιστρέφει και έχει πολύ την ανατροπή στο ρεπερτόριο της.

Η ΑΕΚ κλήθηκε να παίξει δίχως Κατσίβελη, Φίζελ, Σκορδίλη, Λεκαβίτσιους και Γουίλιαμς. Για άλλη μια φορά ο Τζόζεφ κουβάλησε την ρακέτα της Ένωσης με 25 με 13 ριμπάουντ. Mια μεταγραφή που φαινόταν από τα πρώτα ματς ότι θα πετύχει και ο Νέλι δικαιώνει συνεχώς τους ανθρώπους της ΑΕΚ.

Κομβικός στο να γυρίσει το ματς ήταν και ο Τομά Ερτέλ με σημαντικά σουτ, 16 πόντους, 8 ασίστ. Κουμαντάρει υπέροχα το παιχνίδι της ΑΕΚ και οι συνεργασίες του με τον Τζόζεφ είναι πάντα σε υψηλό επίπεδο. Οι δυο τους βρίσκοντια με κλειστά μάτια.

Η ομάδα του Σάκοτα είχε λιγότερες ασίστ, περισσότερα λάθη, λιγότερα ριμπάουντ, δεν σούταρε με καλά ποσοστά στο ματς. Κι όμως λόγω των προσωπικοτήτων της και του εξαιρετικού κοουτσαρίσματος του Σάκοτα, πήρε το ματς.

Και όλα αυτά παίζοντας στην... ουσία με 6 παίκτες γιατί ο Γυμνόπουλος δεν έπαιξε, ο Χαρτώνας αγωνίστηκε λίγο στο ξεκίνημα και ο Νόλεϊ είναι καιρό... φευγάτος (αποχωρεί και πάει Κίνα).

Νίκη-οξυγόνο που σε αφήνει να δουλέψεις με ηρεμία μέχρι την επανέναρξη.

Και φτάνουμε στον άνθρωπο που μαγεύει με τις εμφανίσεις του τις τελευταίες μέρες. Ο Μπάρτλεϊ βγήκε μπροστά τόσο κόντρα στη Σομπατέλι, όσο και με τον Ηρακλή, οδηγώντας στις κρίσιμες στιγμές σαν αληθινός ηγέτης.

Είναι ευλογία για την ΑΕΚ να τον έχει στο ρόστερ της και πρέπει να κάνει τα πάντα για να τον κρατήσει για χρόνια στη SUNEL Arena.

Να τον... δέσει στη SUNEL Arena για πολλά χρόνια

Ο Φρανκ αποτελεί τον ηγέτη της ΑΕΚ από την περσινή σεζόν και συνεχίζει να το δείχνει φέτος. Είναι ο κύριος λόγος που η ΑΕΚ νίκησε Σομπατέλι και Ηρακλή. Ο Μπάρτλεϊ αρνήθηκε να χάσει για άλλη μια φορά και είχε 10 σερί πόντους στην κρίσιμη 4η περίοδο, εκεί όπου η ομάδα του έκανε την αντεπίθεση της.

Είχε 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ και πολλά μεγάλα σουτ. Είναι ο άνθρωπος που πάντα θέλεις να έχεις με το μέρος σου, όταν ένα ματς γίνει.. θρίλερ. Ξέρεις καλά πως θα σε ξελασπώσει, γνωρίζει πως θα πάρει την ευθύνη και δεν θα κρυφτεί.

Η ΑΕΚ οφείλει να τον ανταμείψει και του δώσει το συμβόλαιο που αξίζει αφού είναι ο κορυφαίος παίκτης του ρόστερ. Το συμβόλαιο του λήγει το καλοκαίρι και οι άνθρωποι της Ένωσης γνωρίζουν καλά πως αυτόν τον παίκτη τον... δένεις στην SUNEL Arena και χτίζεις πάνω του.

Ο Μπάρτλεϊ πρέπει να μείνει για χρόνια στη SUNEL Arena γιατί η ποιότητα του και ο τρόπος που καθοδηγεί τους συμπαίκτες του είναι μοναδικός. Άλλωστε είναι και φοβερός χαρακτήρας, η παρουσία του είναι ευεργετική και στα αποδυτήρια, αφού μαζί με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη έχουν αναλάβει και τον ρόλο να ηγηθούν και εκτός παρκέ και να... ξυπνάνε τους συμπαίκτες τους όταν πρέπει.

O Φρανκ είναι παίκτης που μπορεις να στηριχθείς πάνω του και η διοίκηση της ΑΕΚ θα ήταν καλό να πράξει τα δέοντα.

Έρχονται ενισχύσεις

Άφησα τελευταίο το κομμάτι της ενίσχυσης. Είναι κομβικό η ΑΕΚ να μην λαθέψει στις επιλογές που θα κάνει από εδώ και πέρα. Ο Μπράουν στάθηκε άτυχος και χάνει όλη τη σεζόν, ο Νόλεϊ δεν θα ξαναπαίξει με τη φανέλα της Ένωσης.

Όπως καταλαβαίνουμε υπάρχουν πολλά κενά και ο Σάκοτα ήταν ξεκάθαρος στις δηλώσεις του μετά το ματς.

«Είχαμε εννέα παίκτες, τα δυο παιδιά ξέραμε ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε σε σημαντικά λεπτά. Μετράει η νίκη. Έχουμε ένα χρέος που κυνηγάμε. Η κατάσταση δεν είναι καλύτερη, είναι χειρότερη χωρίς τον Κατσίβελη. Βρίσκουμε μια χημεία σαν ομάδα. Παλέψαμε, κερδίσαμε. Ελέγξαμε το ματς. Όταν ξεφύγαμε από το πλάνο φάγαμε καλάθια στον αιφνιδιασμό απέναντι σε ομάδα με υψηλό αθλητικό επίπεδο. Τρέχει στον αιφνιδιασμό ο Ηρακλής. Δεν αλλάζει τίποτα μετά τη διακοπή. Μπορούμε να κάνουμε μια αλλαγή μέχρι το τέλος. Θα πάρουμε σίγουρα τρεις παίκτες και ένας θα παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στον δεύτερο γύρο θα μπουν και οι τρεις, ενώ θα παίξουν και οι τρεις στην Ευρώπη», ανέφερε.

Ο Γιώργος Καλαϊτζάκης όπως όλα δείχνουν θα αποτελέσει την πρώτη κίνηση της Ένωσης και θα έρθει να δώσει λύσεις στο «2» και το «3». Καλή κίνηση για τον ελληνικό κορμό. Στην επανέναρξη, πιθανότατα η ΑΕΚ θα έχει στο ρόστερ δύο νέοους παίκτες. Καλαϊτζάκη μαζί με άλλον έναν.

Θα έρθει και ένας φόργουορντ, ενώ στο μέλλον θα έχουμε κι άλλη κίνηση, αφού οι άνθρωποι της ΑΕΚ ξέρουν που υπάρχουν ελείψεις και θα κινηθούν αναλόγως. Η σωστή ενίσχυση είναι επιτακτική ανάγκη.