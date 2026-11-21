ΠΑΟΚ - Άρης: Διψήφια διαφορά με καλάθια των Μουρ και Γκρέι
Η προσοχή των φίλων του μπάσκετ είναι στη Θεσσαλονίκη και το «Παλατάκι», εκεί όπου ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Άρη (LIVE στο Gazzetta) για την 8η αγωνιστική της Greek Basketball League.
Με ένα σερί 9-0 από το 07:04 μέχρι το 04:22 και τον Ραϊκουάν Γκρέι να πετυχαίνει πέντε πόντους και τον Μπεν Μουρ τέσσερις πόντους, ο ΠΑΟΚ είχε πάρει για πρώτη φορά διψήφια διαφορά, καθώς ήταν μπροστά στο σκορ με 51-40.
Υπενθυμίζουμε ότι το ΠΑΟΚ - Άρης είναι ντέρμπι κορυφής στο πρωτάθλημα.
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