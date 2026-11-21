Ο ΠΑΟΚ είχε το προβάδισμα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου του ντέρμπι με 40-35.

Στο κατάμεστο «Παλατάκι», διεξάγεται το ντέρμπι κορυφής της Greek Basketball League. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Άρη για την 8η αγωνιστική της διοργάνωσης, στο πολύ μεγάλο παιχνίδι της Θεσσαλονίκης.

Ο «δικέφαλος του βορρά» είχε πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ του 40-35, σε ένα ματς που «χτυπούσε» κατά κύριο λόγο πίσω από τα 6.75μ. Ο ΠΑΟΚ είχε 9/19 τρίποντα (47%), το οποίο σημαίνει ότι οι περισσότεροί του πόντοι, ήταν με τρίποντο.

Δύο διψήφιοι ήταν στο ματς και οι δύο από την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι. Ο ένας ήταν ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ με 11 πόντους και 1 ριμπάουντ και ο άλλος ο Μπριν Ταϊρί με 10 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Για τον Άρη πρώτος σκόρερ ήταν ο Βασίλης Τολιόπουλος με 8 πόντους.