ΠΑΟΚ - Άρης: Το πρώτο ημίχρονο με δύο διψήφιους για τους γηπεδούχους
Στο κατάμεστο «Παλατάκι», διεξάγεται το ντέρμπι κορυφής της Greek Basketball League. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Άρη για την 8η αγωνιστική της διοργάνωσης, στο πολύ μεγάλο παιχνίδι της Θεσσαλονίκης.
Ο «δικέφαλος του βορρά» είχε πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ του 40-35, σε ένα ματς που «χτυπούσε» κατά κύριο λόγο πίσω από τα 6.75μ. Ο ΠΑΟΚ είχε 9/19 τρίποντα (47%), το οποίο σημαίνει ότι οι περισσότεροί του πόντοι, ήταν με τρίποντο.
Δύο διψήφιοι ήταν στο ματς και οι δύο από την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι. Ο ένας ήταν ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ με 11 πόντους και 1 ριμπάουντ και ο άλλος ο Μπριν Ταϊρί με 10 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
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Για τον Άρη πρώτος σκόρερ ήταν ο Βασίλης Τολιόπουλος με 8 πόντους.
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