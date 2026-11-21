O Tσέντι Όσμαν βρίσκεται στο PAOK Sports Arena για το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη.

Η Θεσσαλονική είναι στις επάλξεις σήμερα, αφού δεσπόζει το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη στο Παλατάκι για την 8η αγωνιστική της GBL. Ο Τσέντι Όσμαν που στάθηκε άτυχος με τον τραυματισμό του είναι για άλλη μια φορά δίπλα στους συμπαίκτες του.

Ο Τούρκος σταρ βρίσκεται στο PAOK Sports Arena για να δει το ματς και μαζί του έχει και πατερίτσες. Τεράστια απώλεια για τον ΠΑΟΚ που τον στερείται εδώ και καιρό, αφού μέχρι εκείνο το σημείο πραγματοποιούσε σπουδαίες εμφανίσεις με τη φανέλα της ομάδας της Θεσσαλονίκης.