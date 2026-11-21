ΠΑΟΚ - Άρης: Το εντυπωσιακό πανό από τους οπαδούς των γηπεδούχων
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Εντυπωσιακό πανό ύψωσαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στο τζάμπολ της αναμέτρησης κόντρα στον Άρη.
Με το που έγινε το τζάμπολ μεταξύ του ΠΑΟΚ κόντρα στον Άρη, οι οπαδοί των γηπεδούχων ύψωσαν εντυπωσιακό πανό.
Συγκεκριμένα το πανό έγραψε το πρωτόκολλο ίδρυσης του συλλόγου, δηλαδή το 1926. Με αυτό τον τρόπο οι οπαδοί του ΠΑΟΚ γιόρτασαν τα 100 χρόνια της ομάδας.
@Photo credits: eurokinissi
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