Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε ιδανικά το ντέρμπι με τον Άρη, πίσω από τα 6.75μ.

Μεγάλο ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη, με τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει τον Άρη στο «Παλατάκι» (LIVE στο Gazzetta) για την 8η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι, είχε το προβάδισμα με 23-15. Οι 18 από τους πόντους που πέτυχε ο «δικέφαλος του βορρά» στα πρώτα δέκα λεπτά, ήταν πίσω από τα 6.75μ.

Οι πρώτοι εννιά πόντοι του ΠΑΟΚ, ήταν με τρίποντο (δύο ο Φόστερ, ένα ο Ταϊρί).