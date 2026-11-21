Ο Νίκος Μοσχοβίτης γράφει για το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη, που περιμένουν πολλοί εδώ και καιρό μεν, που έρχεται σε δύσκολο μομέντουμ για τους γηπεδούχους, δε.

Μπορεί να είναι δύσκολο το μομέντουμ για μια ομάδα, που είναι πρώτη στο πρωτάθλημα με 7-0 νίκες, έχει να χάσει από τις 27 Οκτωβρίου, το θετικό της σερί είναι στους έξι αγώνες, προέρχεται από δύο σημαντικά διπλά και το γήπεδο της σήμερα θα είναι κατάμεστο με «καυτή» ατμόσφαιρα; Αν μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, φυσικά και μπορεί...

Το ντέρμπι κόντρα στον Άρη, έρχεται σε ένα σημείο που ο Αντρέα Τρινκιέρι και οι παίκτες, προσπαθούν παιχνίδι με το παιχνίδι να διαχειριστούν όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται μια απουσία όπως αυτή του Τσέντι Όσμαν και παράλληλα ο Ιταλός τεχνικός, περιμένει λίγη ώρα πριν το τζάμπολ, να μάθει αν θα έχει διαθέσιμο το δεύτερο πόλο της επίθεσης του, τον Μάρκους Φόστερ. Που ακόμα και να τον έχει, θα τον έχει χωρίς προπόνηση.

Και επειδή στο μπάσκετ έχουμε δει πολλά, μη μας κάνει εντύπωση αν λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, ο Τρινκιέρι κληθεί να διαχειριστεί κι άλλα ανάλογα ζητήματα, σε μια περίοδο που η ομάδα του, προέρχεται από τρία σερί εκτός έδρας παιχνίδια, με τις ανάλογες μετακινήσεις, ενώ ο αντίπαλος είχε κι αυτός απαιτητικές αναμετρήσεις, αλλά χωρίς μετακινήσεις. Λεπτομέρεια που καταγράφεται πριν το τζάμπολ, θα κριθεί μετά από αυτό, αν έπαιξε το ρόλο της ή όχι.

Δεν είναι και λίγες οι δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ σήμερα, με κυριότερη όλων την αντιμετώπιση μιας ομάδας όπως ο Άρης, ο οποίος είναι φουλ φορμαρισμένος κι αυτός, όμως, θα κληθεί να διαχειριστεί πέρα από τα διάφορα αγωνιστικά θέματα και μια εχθρική ατμόσφαιρα εναντίον του. Για πρώτη φορά από την αρχή της σεζόν. Λεπτομέρεια και αυτή, που επίσης καταγράφεται πριν το τζάμπολ και θα κριθεί μετά από αυτό, αν έπαιξε το ρόλο της ή όχι.

Αν έχει δείξει κάτι η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι στη μέχρι τώρα πορεία της, που έχει μόλις τρεις ήττες (μαζί με εκείνη του τελικού του Super Cup) και 14 νίκες ως τώρα, είναι ότι ξέρει να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του εκάστοτε αντιπάλου και να παίρνει αυτό που θέλει, τις περισσότερες φορές.

Ο ΠΑΟΚ είναι «χαμαιλέων», έχει δείξει αξιοθαύμαστη ανθεκτικότητα σε όποιες δυσκολίες μπορεί να προκύπτουν και δεδομένου ότι ακολουθεί διακοπή, πρέπει να κάνει ένα ακόμα... κουράγιο στο σημερινό ντέρμπι, να πάει στο 8-0, να αφήσει τον Άρη στο -2, τον Ολυμπιακό στο -3 και ίσως και τον Παναθηναϊκό, αν παραμείνει η τιμωρία του από πέρσι. Το κίνητρο είναι τεράστιο σε ένα τέτοιο ντέρμπι, που έχει πάντα τις ιδιαιτερότητες του, φέτος όμως ακόμα περισσότερο.

Το ιδανικό για τον ΠΑΟΚ, θα ήταν να είναι πλήρης, να έχει τον Όσμαν υγιή, αλλά πρότζεκτ όπως το δικό του, που θέλουν να φτάσουν σταδιακά στην κορυφή, κρίνονται και από τον τρόπο που διαχειρίζονται δυσκολίες. Το εμπόδιο σήμερα είναι μεγάλο, αλλά όσοι είναι διαθέσιμοι καλούνται να υπερασπιστούν με πίστη και αφοσίωση μέχρι τελευταία... ρανίδας, τη φανέλα και την έδρα.

Ακολουθεί διακοπή, ενίσχυση έρχεται, το ζητούμενο είναι μια μεγάλη νίκη σήμερα. Η ομάδα έχει αποδείξει με την ως τώρα εικόνα της, ότι σε κάθε παιχνίδι, δίνει το 100% της προσπάθειας της για να πάρει αυτό που θέλει. Σήμερα, όσοι είναι στο παρκέ, μπορεί να χρειαστεί να δώσουν και παραπάνω από το συγκεκριμένο ποσοστό.

Υ.Γ.: Αν είναι ποτέ δυνατόν, ο Άρης να βγάζει διαρροή προβληματισμού εναντίον του Πουρσανίδη, πριν το τζάμπολ ενός ντέρμπι. Στη Θεσσαλονίκη, που στο μικρόκοσμο του μπάσκετ, λίγο-πολύ όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Αν είναι ποτέ δυνατόν...