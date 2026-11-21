Ο Σάββας Ηλιάδης μιλάει στο Gazzetta για το ντέρμπι του ΠΑΟΚ κόντρα στον Άρη και θυμάται ιστορίες από το παρελθόν που έχει ζήσει ο ίδιος.

Ένας γνήσιος Θεσσαλονικιός που ξέρει το μπάσκετ του βορρά πάρα πολύ καλά. Ο Σάββας Ηλιάδης ένας γνώστης του αθλήματος και πρώην παίκτης του Άρη μιλάει στο Gazzetta για το ντέρμπι που διαφέρει από αυτό της Αθήνας.

Θυμάται ιστορίες από τα ντέρμπι που έχει ζήσει ο ίδιος, καθώς υπήρξε παίκτης των «κίτρινων» την τριετία 2006-2009, αναφέρεται στην έχθρα που υπάρχει μεταξύ των οπαδών και τονίζει πως όλα ξεκινούν από τους ανθρώπους που ασχολούνται με το μπάσκετ και οι φίλαθλοι έχουν τη μικρότερη ευθύνη.

Δίνει τα εύσημα στις ομάδες της Θεσσαλονίκης που έχουν επενδύσει τα χρήματα, προκειμένου να πρωταγωνιστήσουν ξανά στο άθλημα, ενώ αναλύει και τα στοιχεία που θα ξεχωρίσουν από την πρώτη ερχόμενη αναμέτρηση μεταξύ του ΠΑΟΚ κόντρα στον Άρη.



-Ποια είναι τα στοιχεία που κάνουν ιδιαίτερο το συγκεκριμένο ντέρμπι και σε τι διαφέρει από το ντέρμπι της Αθήνας.

«Καταρχάς, πιστεύω ότι ειδικά το φετινό ντέρμπι έχει μια αίγλη του παρελθόντος. Αν δούμε και τον βαθμολογικό πίνακα, βλέπουμε ότι στην πρώτη και στη δεύτερη θέση βρίσκονται ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Αυτό μας πηγαίνει πίσω στη δεκαετία του '80, στα τελευταία χρόνια της δεκαετίας του '80 και στις αρχές του '90, όταν αυτές οι ομάδες πρωταγωνιστούσαν στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Σίγουρα υπάρχει ανέκαθεν η ιδιαιτερότητα της βαθμολογικής θέσης και της κατάστασης στην οποία βρισκόταν η κάθε ομάδα όταν διεξαγόντουσαν αυτά τα παιχνίδια. Όλοι ζουν και αναπνέουν για αυτά τα ντέρμπι στην πόλη, ειδικά τώρα που υπάρχει οικονομική ευρωστία και στις δύο ομάδες.

Νομίζω ότι όλα αυτά συγκλίνουν στο γεγονός πως πολύς κόσμος περιμένει αυτό το παιχνίδι, όχι μόνο ο κόσμος της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο ο μπασκετικός κόσμος. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε μια άνθηση στο ελληνικό μπάσκετ, με πολλούς ανθρώπους που δεν ασχολούνταν απαραίτητα με το άθλημα να δείχνουν πλέον ενδιαφέρον».

-Στο παρελθόν έχετε αναφερθεί στο γεγονός ότι ο Άρης χρειάζεται να αποκτήσει σταθερότητα. Πιστεύετε ότι έχει κάνει τις κατάλληλες κινήσεις, ώστε να χτίσει κάτι που χρόνο με τον χρόνο θα αποκτήσει τη σταθερότητα που χρειάζεται μια ομάδα; Αναφέρομαι και στην πρόσληψη του Σπανούλη για την τριετία, αλλά και στις κινήσεις που έχουν γίνει με τους παίκτες.

«Αυτό που έχω πει και επαναλαμβάνω και τώρα είναι ότι το πρώτο πράγμα που χρειαζόταν η ομάδα για να φτάσει ξανά σε επιτυχίες, αντάξιες της ιστορίας και του παρελθόντος της, είναι η νοοτροπία.

Δεν υπάρχει πιο καταλληλότερος άνθρωπος για να ξαναβάλει αυτή τη νοοτροπία στον σύλλογο από τον Σπανούλη. Μην ξεχνάμε ότι είναι ο άνθρωπος που άλλαξε και τη σύγχρονη ιστορία του μπασκετικού Ολυμπιακού.

Την ίδια νοοτροπία που είχε ως παίκτης και ως προπονητής τα προηγούμενα χρόνια φέρνει τώρα και στην ομάδα του Άρη. Αν δούμε ότι σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα κερδίζει τόσο τον Ολυμπιακό όσο και τον Παναθηναϊκό, με εμφατικές νίκες, κατοστάρες και ολοκληρωτικό, κατά τη γνώμη μου, μπάσκετ και στις δύο πλευρές του γηπέδου, αυτό δείχνει ότι υπάρχει αγωνιστικό πλάνο, καθοδήγηση και πνευματική ετοιμότητα στην ομάδα».

-Μπορεί ο Άρης με βάση το εξωαγωνιστικό κομμάτι, αυτό της διοργάνωσης να βρεθεί στη EuroLeague;

«Το αν μπορεί να χτιστεί κάτι με διάρκεια δεν μπορούμε να το πούμε από τώρα. Αυτό θα το δείξει η πορεία και το κατά πόσο η ομάδα θα στηριχθεί στις αρχές του προπονητή σε όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής χρονιάς.

Επειδή, μάλιστα, θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος που δίνει μεγάλη σημασία στις λεπτομέρειες, όλα αυτά θα γίνουν βήμα-βήμα. Από τη στιγμή που υπάρχει πλέον οικονομική άνεση στον σύλλογο, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου και ο Άρης θα βρεθεί και στην Ευρωλίγκα».

-Για τον ΠΑΟΚ ένα σχόλιο:

«Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται και αυτός σε μια νέα κατάσταση, με την έλευση του κ. Μυστακίδη. Είναι μια ομάδα με μεγάλο μπάτζετ, με την έλευση του Τρινκιέρι και κυρίως με τη μεγάλη μεταγραφή του Οσμάν. Βέβαια, στο συγκεκριμένο παιχνίδι, λόγω του τραυματισμού, δεν θα αγωνιστεί.

Και εκεί βλέπουμε ότι, όπως λέγεται και ακούγεται, αν όχι την επόμενη χρονιά, τα επόμενα χρόνια θα είναι και αυτή η ομάδα στην Ευρωλίγκα. Χτίζεται μια καινούργια κατάσταση, με τη φιλοσοφία του κόσμου και του Τρινκιέρι.

Νομίζω ότι ένας δυνατός Άρης, ένας δυνατός ΠΑΟΚ, αλλά και ένας Ηρακλής που έχει οικονομική σταθερότητα, είναι κάτι πολύ θετικό. Μπορεί ο Ηρακλής να μην έχει την οικονομική ευρωστία των άλλων ομάδων, αλλά υπάρχει μια σταθερή οικονομική δυνατότητα.

Πιστεύω ότι αυτό είναι το ζητούμενο. Όταν δυναμώνει η Θεσσαλονίκη, είναι πολύ καλό για το ελληνικό μπάσκετ συνολικά και όχι μόνο για την ίδια την πόλη».

-Έχετε να μας διηγηθείτε κάποια ξεχωριστή ιστορία από τα ντέρμπι, μια στιγμή που θυμάστε και δεν θα ξεχάσετε ποτέ;

«Νομίζω ότι ήταν μια χρονιά που ο ΠΑΟΚ είχε κάνει μια πολύ άσχημη χρονιά και βρισκόταν στα πρόθυρα του υποβιβασμού. Παίζαμε ένα παιχνίδι μέσα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, το οποίο έπρεπε να κερδίσει ή να έρθουν κάποια άλλα αποτελέσματα, ώστε να αποφύγει τον υποβιβασμό.

Θυμάμαι ότι ήταν ένα παιχνίδι με τρομερή ένταση. Το γήπεδο ήταν γεμάτο μιάμιση με δύο ώρες πριν από την έναρξη, υπήρχε παντού αστυνομία, ακόμα και στη χρυσή ζώνη υπήρχαν δύο-τρεις διμοιρίες των ΜΑΤ.

Τότε εμείς ήμασταν με τον Μάσεϊ και είχαμε πει στα αποδυτήρια να είμαστε συγκεντρωμένοι, προσηλωμένοι στο πλάνο και στο παιχνίδι, να μην κάνουμε καμία χειρονομία, ώστε να μην προκαλέσουμε τον κόσμο.

Θυμάμαι, όμως, στην πρώτη φάση που βάζει καλάθι ο Μάρσεϊ, κάνει μια χειρονομία και αρχίζουν να πέφτουν αντικείμενα μέσα στο γήπεδο. Διακόπτεται το παιχνίδι, βγαίνουμε στη φυσούνα και γίνεται ένα περιστατικό με τους ανθρώπους των ΜΑΤ.

Εντάξει, είναι παιχνίδια με τρομερή ένταση. Είναι παιχνίδια που θέλουν να παίζουν οι αθλητές, με γεμάτα γήπεδα, και είναι παιχνίδια που δεν ξεχνιούνται ποτέ».

Πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να ξαναδούμε εποχές της δεκαετίας του '80, όταν υπήρχαν φίλαθλοι και των δύο ομάδων στις εξέδρες; Τι χρειάζεται για να συμβεί κάτι τέτοιο;

«Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να ξαναδούμε. Αυτό θέλει πολλή δουλειά και πρέπει να δουλευτεί από πολλές πλευρές.

Καταρχάς, νομίζω ότι πρώτα εμείς, οι άνθρωποι του μπάσκετ και του αθλητισμού, πρέπει να μην είμαστε τοξικοί. Τα τελευταία δύο χρόνια παρακολουθώ πάρα πολλές εκπομπές και θεωρώ ότι πρέπει να προσέχουμε περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε. Πρέπει να ξέρουμε τι λέμε, πώς το λέμε και σε ποιον απευθυνόμαστε.

Να χαμηλώσουμε λίγο την μπάλα, όπως λέμε, και να μην προκαλούμε.

Πρώτα εμείς, λοιπόν, πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα. Αν το κάνουμε αυτό εμείς που είμαστε οι άνθρωποι του αθλητισμού, τότε μπορούμε να περιμένουμε και από τον κόσμο να είναι πιο προσγειωμένος και πιο προσεκτικός.

Στη συνέχεια υπάρχει και το θέμα της πολιτείας, η οποία πρέπει να έχει αυστηρούς κανόνες και να υπάρχει η βούληση, εφόσον πραγματικά θέλουν να ξαναδούμε φιλάθλους και των δύο ομάδων μαζί σε ένα γήπεδο.

Τέλος, είναι και το θέμα των φιλάθλων, στο οποίο πρέπει επίσης να σταθούμε. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει πραγματικότητα αυτή τη στιγμή. Ίσως σε βάθος χρόνου να μπορέσουμε να το πετύχουμε. Απλώς χρειάζεται πολλή δουλειά από πολλές πλευρές».

-Τι περιμένετε να δούμε αγωνιστικά από το συγκεκριμένο ντέρμπι; Πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθεί το παιχνίδι;

«Πιστεύω ότι θα είναι ένα καλό παιχνίδι. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα θέλει να ανοίξει πολύ τον ρυθμό, αλλά θα προσπαθήσει να πάει το παιχνίδι σε χαμηλότερο τέμπο, έχοντας και την καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος.

Από την άλλη, ο Άρης έχει τη δεύτερη καλύτερη επίθεση και θέλει έναν γρήγορο ρυθμό. Νομίζω ότι θα προσπαθήσει να επιβάλει το δικό του μοτίβο, με πίεση σε όλο το γήπεδο και τρέξιμο στον αιφνιδιασμό.

Ένα από τα κλειδιά για μένα είναι οι παίκτες στις θέσεις «4» του Άρη και τα line-ups όταν βρίσκονται στο παρκέ ο Ρόμπινσον και ο Λίντελ.

Είναι παίκτες που μπορούν να απειλήσουν από μακριά, κάτι που σημαίνει ότι μπορούν να δώσουν πολύ καλό spacing στην επίθεση του Άρη και να κάνουν τη δουλειά των κοντών ακόμα πιο εύκολη, τόσο στην εκτέλεση όσο και στη δημιουργία.

Κάτι που θεωρώ ότι δεν έχει καμία άλλη ομάδα στην Α1 είναι πως, όταν υπάρχει αυτό το line-up με τον Λίντελ και τον Ρόμπινσον, αυτοί οι παίκτες μπορούν να κατεβάσουν την μπάλα και να τελειώσουν φάσεις. Είναι κάτι που δυσκολεύει πάρα πολύ την αντίπαλη ομάδα και αποτελεί τεράστιο πλεονέκτημα».

-Άρα περιμένετε ένα παιχνίδι με χαμηλό σκορ; Ποιοι παίκτες θεωρείτε ότι θα παίξουν καθοριστικό ρόλο;

«Ναι, νομίζω ότι θα πάμε σε ένα παιχνίδι με χαμηλότερο σκορ. Αν βρει την ευκαιρία, σίγουρα και ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να τρέξει στον αιφνιδιασμό, αλλά θεωρώ ότι το βασικό ζητούμενο για εκείνον είναι να ελέγξει τον ρυθμό του Άρη.

Από την πλευρά του ΠΑΟΚ, το βαρόμετρο αυτή τη στιγμή, ειδικά από τη στιγμή που λείπει ο Οσμάν, είναι ο Τάιρι.

Από την πλευρά του Άρη υπάρχει πολυφωνία, κάτι που δείχνει και τον αλτρουισμό της ομάδας. Είναι ο Μόργκαν, ο Ντιμιτρίεβιτς, ο Τολιόπουλος και ο Μήτρου-Λονγκ.

Για μένα, αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με πέρυσι.

Το συγκεκριμένο step-up του συγκεκριμένου παίκτη ο Σπανούλης έχει παίξει μεγάλο ρόλο. Έχει αλλάξει το 100% σε σχέση με πέρυσι»

