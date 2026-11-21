Ο Άκης Σακελλαρίου ανοίγει την… καρδιά του στο Gazzetta, μοιράζει τα συναισθήματά του για τον Άρη, θυμάται ιστορίες του παρελθόντος και μιλάει για τα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ που θα του μείνουν αξέχαστα.

Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το 1961 με πατέρα Αρειανό δεν γινόταν να γλιτώσει από το «Παλέ». Ένας από τους πιο επιτυχημένους Έλληνες ηθοποιούς, ο Άκης Σακελλαρίου μιλάει στο Gazzetta για τα συναισθήματά του για τον Άρη και θυμάται ιστορίες από ταξίδια στο εξωτερικό, καθώς και από τα σπουδαία ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ που έχει ζήσει.

Ένας άνθρωπος που έχει σύνδεση το όνομά του με τους «κίτρινους», όντας και αντιπρόεδρος του συλλόγου στο παρελθόν, έχει άποψη για το ντέρμπι του Άρη με τον ΠΑΟΚ.

Ο ίδιος θυμάται τις αξέχαστες ιστορίες από τα ταξίδια που έχει κάνει στο παρελθόν για χάρη του Άρη και… ονειρεύεται ένα τρόπαιο με την αγαπημένη του ομάδα.

Το πιο σημαντικό απ' όλα; Η συγκρατημένη αισιοδοξία που έχει και η πίστη στο πλάνο του Βασίλη Σπανούλη και του Νίκου Ζήση.

Ο Άκης Σακελλαρίου έγινε Άρης λόγω του πατέρα του.

Μια οικογενειακή αγάπη που πέρασε από γενιά σε γενιά. Η κλασική σχέση πατέρα - γιου που πηγαίνουν στο γήπεδο τη δεκαετία του ‘80 και ζουν μοναδικές στιγμές.

Κάπως έτσι έγινε Άρης ο Άκης Σακελλαρίου.

«Άρης έγινα γιατί ο πατέρας μου ήταν και γιατρός του Άρη και ήταν στα χρόνια τα δύσκολα και τα ένδοξα. Στις δεκαετίες προπολεμικά και μέχρι τα τελευταία του ήταν οπαδός του Άρη. Ήταν μια φυσιολογική ροή να γίνω και εγώ Αρειανός, όπως και η υπόλοιπη οικογένεια μου.

Αντιθέτως, με το γιο μου προσπάθησα να το κάνω Αρειανό και βγήκε Ηρακλής. Βγήκε η Ηρακλής αλλά σε ένα μεγάλο διάστημα τώρα σιγά σιγά έρχεται στην αγκαλιά του Άρη».

-Θυμάστε την πρώτη σας εμπειρία από την πρώτη σας φορά στο «Παλέ»;

«Θυμάμαι όμως εκτός από τους αγώνες θυμάμαι τις φοβερές συναυλίες που είχα δει. Στη δεκαετία του '70 και '80 που ήταν το James Brown μέχρι τον BB King μέχρι τον Rory Gallagher. Οπότε και φυσικά τους αγώνες του κλασικού Άρη και τα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Δεν είναι ένα μακρινό παρελθόν αυτή η περίοδος. Δυστυχώς έχει τελειώσει. Τότε δεν υπήρχαν μικτά ακροατήρια και οπαδοί, αλλά δεν ήταν τα ακραία φαινόμενα που μου διήγησαν σαν να απαγορεύονται και οι οπαδοί. Δυστυχώς.

Αλλά είμαι παιδί αυτής της χρυσής 20ετίας του Άρη. Από το '80».

-Νιώθετε ότι πλέον σιγά σιγά ο Άρης με την νέα προσπάθεια που γίνεται με τα χρήματα που δίνει ο Ρίτσαρντ Σιάο, την προσπάθεια με τον Σπανούλη στον πάγκο, ξανά αναγεννιέται; Ότι μπορεί να ξαναζήσει στιγμές του παρελθόντος;

«Είναι αρκετά διαφορετική η εποχή. Σίγουρα μια... μυρωδιά θα ξαναπάρουμε. Και ήδη παίρνουμε με κάτι τριαντάρες και σαραντάρες. Επειδή έχουν δει πολλά τα μάτια μου και όλων των οπαδών και επειδή πολλές φορές έχουμε πιστέψει και τελικά αποθαρρυνθήκαμε στην πορεία.

Δεν θέλω να πω μεγάλα λόγια. Σίγουρα και για να μην το γρουσουζέψω. Σίγουρα όμως φαίνεται μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια η οποία θα πρέπει να ανθοφορήσει όχι άμεσα γιατί είμαστε τα θέλουμε και γρήγορα εμείς οι οπαδοί. Θα πρέπει να αφήσουμε τον χρόνο να ανθοφορήσει όλη αυτή η προσπάθεια που θα χρειαστεί και δύο και τρία χρόνια».

-Οπότε θα λέγαμε ότι είστε συγκρατημένα αισιόδοξος για το μέλλον;

«Ναι».

-Θέλω να μου πείτε έναν παίκτη αγαπημένο που είχατε από το παρελθόν;

«Ο Νίκος Γκάλης και ο Παναγιώτης Γιαννάκης ήταν οι βασικοί αλλά όλοι και ο Ρωμανίδης επίσης ήταν εξαιρετικό παιδί. Κατά κάποιο τρόπο έχω κάποια έμμεση επαφή ακόμα μαζί τους.

Ο Γιαννάκης βρέθηκε ξαφνικά στα φώτα της δημοσιότητας για το σκάνδαλο. Είναι τρομερό δηλαδή που που μαυρώθηκε το όνομά του με την αποβολή του από το γήπεδο».

-Πού οφείλεται η έχθρα των οπαδών του ΠΑΟΚ και του Άρη;

«Οφείλεται σε διάφορους λόγους. Οφείλεται στην αλλαγή των κοινωνικών συνθηκών. Οφείλεται στην δυναμική που απέκτησε ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Οφείλεται στην διάθεση του να υπάρξει μια ομάδα, μια πόλη, μια ομάδα. Κάτι το οποίο ήταν κατά τη γνώμη μου μια λάθος εκτίμηση κάποιων ανθρώπων.

Και φυσικά στην έπαρση αμφοτέρων των νερών ότι θέλουμε να είμαστε πάντοτε νικητές.

Ο αθλητισμός είναι πολιτισμός. Στον αθλητισμό μπορείς να κερδίσει πολλά περισσότερα όντας ηττημένος από ότι είναι νικημένος. Και αυτό βέβαια ένας ομαδικός οπαδικός σχηματισμός δεν το καταλαβαίνει. Προτιμά την νίκη και την καταβαράθρωση του αντιπάλου. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι στα στοιχεία του πολιτισμού που θέλουμε να έχουμε. Γι' αυτό το λόγο δίνω και αυτή την συνέντευξη.

Στα παλαιότερα χρόνια που υπήρχαν φανατισμένοι οπαδοί, τα πράγματα δεν ήταν τόσο σκληρά, ούτε βγαίναν μαχαίρια. Και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα μιας ολόκληρης κοινωνικοπολιτικής διάστασης που θα πρέπει σιγά σιγά να αλλάξει.

Ξεκίνησε νομίζω να αλλάζει, τώρα με το σκάνδαλο αυτό ξαναπήγαμε πίσω. Αν θα μπορούσαμε να δούμε οπαδούς και των δύο ομάδων στο γήπεδο.

Δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν φοβερό. Σαφέστατα υπήρχαν τα συνθήματα, τα αντίπαλα, αλλά δεν ήτανε, δεν λέω ότι φεύγανε χέρι-χέρι, αγκαλιά οι οπαδοί. Αλλά υπήρχε ένας σεβασμός.

Δεν υπήρχε αυτή η πόλωση ας πούμε ότι πέρα από το βρισίδι θα σου βγάλω και μαχαίρι και θα σε κυνηγήσω. Και θα σκοτώσω κιόλας όπως έχουμε δει να γίνονται.

Δυστυχώς ναι και εντάξει ευελπιστούμε με την στάση του Καμπανού πατρός και μητρός ας πούμε να λίγο να μαλακώσουν τα πράγματα.

Είναι ένα κομμάτι το ότι εκτοξεύεται η οπαδική κατάσταση, εκτοξεύεται σε μια κατάσταση βίας γιατί πολύ απλά γίνεται αυτοσκοπός. Δηλαδή είναι αυτό και τίποτα άλλο.

Τα παλαιότερα χρόνια υπήρχαν και άλλα πράγματα για να γεμίσει κάποιος νέος την ζωή του. Τώρα δυστυχώς είναι αυτό και είναι φυσικά και κομμάτι κοινωνικό. Δηλαδή και κομμάτι της ανεργίας και κομμάτι της παιδείας και κομμάτι της ανέχειας.

Εγώ θαύμαζα τον Κόρφα, θαύμαζα το στυλ που έπαιζε ο Κόρφας, θαύμαζα τον Φασούλα. Αυτά τα ντέρμπι θα πρέπει να τα βάζουν σε γιγαντοοθόνες πριν από οποιαδήποτε αναμέτρηση και να τα βλέπουν οι πιτσιρικάδες.

Επίσης είμαι φανατικός Θεσσαλονικιός. Καταρχάς χαίρομαι πάρα πολύ που ο Ηρακλής είναι μια τρίτη ομάδα η οποία φαίνεται να είναι μια πολύ καλή ομάδα. Χάρηκα πάρα πολύ που ξανανέβηκε και που υπάρχει επιτέλους μια τρίτη ομάδα στην μεγάλη κατηγορία και στο μπάσκετ και στην μπάλα.

Οπότε αυτά τα ντέρμπι του Άρη - ΠΑΟΚ που ήταν όλοι μαζί τα θαύμαζα. Δηλαδή έβλεπα τον Κόρφα με τον στυλ που έπαιζε, τον Πρέλεβιτς. Και τότε ήταν ένα κομμάτι που οι Αθηναίοι δεν μπορούσαν να διανοηθούν.

Μέσω των ντέρμπι αυτών υπήρχε μια όμορφη αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης με τους αγώνες αυτούς.

Οπότε ναι, περιμένω πως και πως να ξαναγυρίσει σιγά σιγά το όλο κομμάτι του μπάσκετ από εκεί που ξεκίνησε, από τη Θεσσαλονίκη. Το μπάσκετ ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα από τη Χάνθ. Τις αρχές του 20ου αιώνα και μετά πήγε σιγά σιγά στην Αθήνα.

Οπότε, τι καλύτερο από να γυρίσουν σιγά σιγά διασύρουν τα ντέρμπι. Ο ΠΑΟΚ έκανε μια καταπληκτική ομάδα στο μπάσκετ και στην μπάλα με τις δυσκολίες που έχει πάει πολύ καλά. Αλλά έχει κάνει μια καταπληκτική ομάδα και περιμένω πως και πως αυτό το ντέρμπι.

Και νομίζω ότι και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και θα βοηθηθεί και ο ΠΑΟΚ από την καλή ομάδα του Άρη και ο Άρης από την καλή ομάδα του ΠΑΟΚ. Και τον Ηρακλή βέβαια.

Ο Ηρακλής «χτύπησε» μια φορά. Νομίζω χτύπησε τον Παναθηναϊκό».

-Τι ονειρεύεστε για τον Άρη;

«Καλά, σίγουρα ένα τρόπαιο. Το ονειρευόμαστε πολλές νύχτες. Το ονειρευόμαστε πολλά χρόνια.

Αλλά κυρίως με ενδιαφέρει αυτό που είπα στην αρχή. Να υπάρχει μια σταθερότητα στο στόχο. Να μην αλλάξουμε πορεία με την πρώτη στραβοτιμονιά. Να μην γυρίσουμε πίσω με κάτι το οποίο ευτυχώς υπάρχει ένα πολύ καλό. Και με τον Σπανούλη και με τον Ζήση.

Πιο πολύ με ενδιαφέρει να έχει μια σταθερή πορεία και σιγά σιγά θα έρθουν οι επιτυχίες. Και να μην υπαναχωρήσουμε στο πρώτο στραβοπάτημα.

Ποιο τραγούδι θα συνδυάζατε με τον Άρη;

«Θα εκπλαγείς, αλλά ο πατέρας μου...

Κοιτάξτε, και αυτό είναι όμορφο ρε παιδί μου, ότι οι ομάδες πολλές φορές σε συνδέουν με ανθρώπους που αγάπησες. Είτε είναι αυτός ένας φίλος, είτε ένας συγγενής, είτε είναι ο πατέρας σου, είτε είναι η μητέρα σου, είτε είναι κάποιος άλλος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ όμορφο.

Ή με τα ταξίδια που έχεις κάνει στο παρελθόν, να πας και να ταξιδέψεις μαζί με τους υπόλοιπους.

Για μένα το τραγούδι, αυτό είναι ο ύμνος του υπαναχωρήσουμε , που ο πατέρας μου είχε τους στίχους σε νότες, τις πρώτες-πρώτες νότες. Τώρα αν το βρω με μεγάλη χαρά θα το δώσω στην ομάδα του Άρη, που το τραγουδούσαν με ορχηστρική διάθεση.

Πάντα νικητής και με δάφνες θα γυρίζεις. Εσύ με δόξα και τιμή στην πατρίδα σου χαρίζεις. Άρη, τρομερέ, είσαι σίφουνας Λιοντάρι. Εσύ είσαι το παιδί της νίκης Μακεδόνα Άρη.

Αυτό λοιπόν είναι ένα τραγούδι το οποίο κάθε καιρό ακούγεται και στον γήπεδο. Αλλά βλέπεις στο τραγούδι αυτό, και κάποια κομμάτια ας το πούμε ελληνικότητας και πατριωτισμού, τα οποία καταγράφουν και μια εποχή, έτσι. Στους στίχους αυτούς.

Δεν θα δεις τα ίδια, τους ίδιους στίχους σε ύμνους ομάδων π.χ της Αθήνας. Μην ξεχνάμε ότι δημιουργήθηκε ο Άρης μετά την απελευθέρωση σε δύσκολες εποχές και μάλιστα δημιουργήθηκε από μια ομάδα ανθρώπων όλων των κοινωνικών τάξεων.

-Ένα ταξίδι που θυμάστε με τον Άρη;

(Γελάει…)

«Είχα αποφασίσει τελευταία στιγμή να πάω στο τελικό που είχε γίνει στο Βέλγιο, στο Σαρλερουά. Είχα γύρισμα. Τελειώνω το γύρισμα. Πηγαίνω, παίρνω το γιο μου από το σχολείο του με τη μηχανή.

Δηλαδή έβγαλα τα εισιτήρια εκείνη την ημέρα από το γύρισμα. Πάω, παίρνω το γιο μου με τη μηχανή από το σχολείο, πηγαίνω στο αεροδρόμιο. Δεν είχα εισιτήριο.

Προσγειωνόμαστε στις Βρυξέλλες. Παίρνουμε ταξί. Γιατί την ίδια μέρα ήταν ο αγώνας.

Παίρνουμε ταξί. Άλλη μία ώρα για να φτάσουμε στο Σαρλερουά. Δεν έχουμε εισιτήρια.

Και είναι κάτι παιδιά, χορηγούς του αγώνα. Ο χορηγός ήταν Βέλγος, αλλά ήταν Έλληνες.

Με γνώριζε, μου λέει, "κύριε Σακελλαρίου, θέλετε δύο εισιτήρια".

Λέω, "αγόρι μου, γλυκό".

Μπαίνοντας στο γήπεδο, μαζί με το γιο μου, ακούω από πίσω μια φωνή που φωνάζει Άκη και ήταν ο Αστέρης, ο Σακελλαρίου, ο ξαδερφός μου. Δεν είχαμε επικοινωνήσει καθόλου. Δεν ήξερα ότι θα πήγαινε κι αυτός.

Αυτός από τη Θεσσαλονίκη, εγώ από την Αθήνα. Που ήρθα να πάρω το γιο μου, να πάμε αεροπορικώς, να μην έχουμε εισιτήριο.

Και λες τώρα, να πάω και να πάω τζάμπα. Λέγαμε, παιδί μου, με κάποιο τρόπο θα μπω. Δεν γίνεται, δεν θα γίνει.

Χάσαμε, δεν, τώρα δεν πειράζει. Η εμπειρία θα μείνει αξέχαστη Δεν πειράζει. Σημασία έχει το ταξίδι.

Και αυτό το θυμάμαι και εγώ. Και ο γιος μου. Και μετά δεν είχαμε τρόπο να γυρίσουμε πίσω. Μπήκαμε στα λεωφορεία των οπαδών. Ευτυχώς είχα κλείσει ένα ξενοδοχείο. Βρήκαμε εκεί να μείνουμε. Πέντε-έξι ώρες, ας πούμε. Και μετά το πρωί κάναμε μια βόλτα και φύγαμε.

Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι όλη αυτή η ιστορία με το σκάνδαλο μας πήγε πίσω. Το χειρότερο που έγινε είναι ότι χάθηκε η εμπιστοσύνη που είχε ξεκινήσει κάπως να κερδίζεται με τα τεχνικά μέσα που εφαρμόζονται πια.

Τώρα μας πήραν πίσω και μας πήγαν πίσω στην απόλυτη... Και από τα δύο μέρη πήγαν πίσω.

Και από αυτούς οι οποίοι τόσα χρόνια ήταν οι νικητές. Όπου κλονίστηκε η εμπιστοσύνη στο τι σκατά νικητής ήμουνα όταν γινόνταν αυτά. Και από τους ηττημένους βέβαια, το μένος το οποίο υπήρχε σε αδικίες».

-Για το ματς με τον ΠΑΟΚ τώρα

«Εύχομαι να γίνει ωραίος αγώνας. Όλοι το περιμένω πως και πως.

Μακάρι να ξαναζήσουμε ωραία ντέρμπι παλιών εποχών.

Εντάξει δεν είμαι παρελθοντολάγνος. Αλλά κάπως πρέπει λιγάκι να διδασκόμαστε και τα παλιά. Δεν λέω να προχωράμε μπροστά».

