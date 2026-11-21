Ο Νίκος Σταυρόπουλος, γνωστός σε όλους ως «Μάτζικ», αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και της οικογένειας του ΠΑΟΚ και μιλάει στο Gazzetta για τις δικές του μνήμες από τα ντέρμπι αιωνίων του Βορρά.

Ένας σπουδαίος αθλητής που υπηρέτησε τον Δικέφαλο τόσο ως παίκτης όσο και ως διοικητικό στέλεχος, συνδέοντας το όνομά του με μεγάλες στιγμές και σημαντικές επιτυχίες του συλλόγου.

Ανάμεσα στις πιο ξεχωριστές αναμνήσεις της καριέρας του βρίσκεται φυσικά ο ιστορικός τελικός Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Άρη, στις 18 Απριλίου 1984. Ο περίφημος «τελικός των ξυρισμένων κεφαλιών», στον οποίο ο Σταυρόπουλος είχε καθοριστική παρουσία, σημειώνοντας 27 πόντους και συμβάλλοντας στην κατάκτηση του πρώτου Κυπέλλου Ελλάδας στην ιστορία του ΠΑΟΚ.

Ήταν μια αναμέτρηση που ξεπέρασε τα όρια ενός απλού αγώνα μπάσκετ. Η αντιπαλότητα των δύο ομάδων, η ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης και η τεράστια σημασία της νίκης δημιούργησαν μια ιστορία που παραμένει ζωντανή μέχρι σήμερα.

Το ντέρμπι των αιωνίων της Θεσσαλονίκης κουβαλά μια ξεχωριστή ιστορία, την οποία πολλοί γνωρίζουν, αλλά λίγοι έχουν βιώσει όσο οι πρωταγωνιστές εκείνης της εποχής. Με αφορμή τη νέα αγωνιστική σεζόν 2026-2027 και την επιστροφή του μεγάλου ΠΑΟΚ – Άρης στο προσκήνιο, ο «Μάτζικ» γυρίζει τον χρόνο πίσω, θυμάται τις δικές του μάχες απέναντι στους «κιτρινόμαυρους» και μοιράζεται όσα έζησε μέσα και έξω από το παρκέ.

Ας θυμηθούμε τις σημαντικότερες στιγμές του ιστορικού τελικού, αλλά και για όσα μίλησε ο ίδιος ο Νίκος Σταυρόπουλος αποκλειστικά στο Gazzetta.

Ο τελικός Κυπέλλου Ελλάδας του 1984 αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Ο Νίκος Σταυρόπουλος ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές, σημειώνοντας 26 πόντους (27 όπως θυμάται ο ίδιος) και βοηθώντας τον Δικέφαλο να κατακτήσει το πρώτο Κύπελλο της ιστορίας του απέναντι στον Άρη.

Ο τελικός αυτός έμεινε κυρίως γνωστός ως ο «τελικός των ξυρισμένων κεφαλιών», καθώς οι περισσότεροι παίκτες του ΠΑΟΚ κουρεύτηκαν σύρριζα πριν από την αναμέτρηση, σε μία κίνηση συσπείρωσης και ενότητας. Μία ξεχωριστή ιστορία που έμεινε χαραγμένη στη μνήμη των φιλάθλων του Δικεφάλου αλλά και του Μάτζικ.

Η συνέντευξη του Νίκου Σταυρόπουλου στο Gazzetta:

Ζήσατε τα ντέρμπι ΠΑΟΚ – Άρης τη δεκαετία του '80 και του '90, σε μια εποχή που το Αλεξάνδρειο «έβραζε» και η Ελλάδα σταματούσε για να παρακολουθήσει μπάσκετ. Τι επικρατούσε στα αποδυτήρια λίγα λεπτά πριν από το τζάμπολ; Πώς διαχειριζόσασταν εκείνη την τρομερή πίεση ως παίκτες;

«Λίγο πριν από τον αγώνα υπήρχε έντονη αγωνία και μεγάλη προσήλωση στον στόχο. Ο καθένας προσπαθούσε να διαχειριστεί την ένταση με τον δικό του τρόπο. Άλλοι ήταν σιωπηλοί, προσπαθώντας να συγκεντρωθούν, και άλλοι έκαναν χιούμορ για να αποφορτιστούν. Όταν όμως βγαίναμε στο παρκέ και αντικρίζαμε το γεμάτο Αλεξάνδρειο, παίρναμε μια απίστευτη ενέργεια. Ήταν αγώνες με ξεχωριστό πάθος και συναισθήματα που δύσκολα ξεχνιούνται.

Η πίεση ήταν πραγματικά τεράστια, καθώς γνωρίζαμε πόσο σημαντικά ήταν αυτά τα παιχνίδια για τη Θεσσαλονίκη και τον κόσμο της ομάδας. Προσπαθούσαμε να διατηρούμε την ψυχραιμία μας και να διοχετεύουμε την πίεση σε πάθος και αγωνιστική αποφασιστικότητα. Θέλαμε πάντα να τιμούμε τη φανέλα και να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό μέσα στο γήπεδο. Αυτή ήταν άλλωστε η μαγεία εκείνων των ντέρμπι!».

Πώς ζούσε η Θεσσαλονίκη τις ημέρες πριν και μετά από ένα ντέρμπι; Υπήρχε η χαρακτηριστική «καζούρα» ανάμεσα στους φιλάθλους, αλλά ταυτόχρονα και η συνύπαρξή σας εκτός γηπέδου με τους παίκτες του Άρη, με τους οποίους ήσασταν και συμπαίκτες στην Εθνική ομάδα;

«Η πόλη ζούσε έντονα την αναμέτρηση πριν και μετά το παιχνίδι, με πειράγματα και καζούρα ανάμεσα στους φιλάθλους των δύο ομάδων. Παρότι η αντιπαλότητα ήταν μεγάλη μέσα στο παρκέ, με τους παίκτες του Άρη μάς συνέδεαν η φιλία και η κοινή παρουσία στην Εθνική ομάδα. Υπήρχε αμοιβαίος σεβασμός και εκτίμηση, καθώς γνωρίζαμε να ξεχωρίζουμε τον αθλητικό ανταγωνισμό από τις προσωπικές μας σχέσεις».

Από όλα τα ντέρμπι που παίξατε απέναντι στον Άρη, ποια στιγμή, ποιο καλάθι ή ποιο παιχνίδι έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη σας περισσότερο από κάθε άλλο και γιατί;

«ΠΑΟΚ – Άρης 1984, ο τελικός Κυπέλλου. Ο τελικός των ξυρισμένων κεφαλιών, στον οποίο πέτυχα 27 πόντους».

Έχοντας υπηρετήσει τον ΠΑΟΚ τόσο ως παίκτης όσο και ως διοικητικό στέλεχος, πώς βλέπετε το ΠΑΟΚ – Άρης σήμερα; Τι έχει αλλάξει περισσότερο σε σχέση με τη δική σας εποχή, τόσο στο αγωνιστικό κομμάτι όσο και στη νοοτροπία γύρω από το παιχνίδι;

«Το ΠΑΟΚ – Άρης εξακολουθεί να αποτελεί ένα ιδιαίτερο ντέρμπι για τη Θεσσαλονίκη. Σε σχέση με τα χρόνια που αγωνιζόμασταν, έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα, κυρίως ο ρυθμός και ο τρόπος παιχνιδιού, καθώς το σύγχρονο μπάσκετ είναι πιο γρήγορο και αθλητικό. Ωστόσο, το πάθος, η ιστορία και η σημασία αυτής της αναμέτρησης παραμένουν αναλλοίωτα. Εύχομαι να συνεχίσουμε να βλέπουμε γεμάτα γήπεδα, δυνατές αναμετρήσεις και, πάνω απ' όλα, σεβασμό ανάμεσα στις δύο ομάδες και τους φιλάθλους τους».

Αν μπαίνατε σήμερα στα αποδυτήρια πριν από ένα ντέρμπι ΠΑΟΚ – Άρης, τι θα λέγατε στους παίκτες, ειδικά στους ξένους που ίσως δεν γνωρίζουν όλο το βάρος της ιστορίας; Πώς θα τους εξηγούσατε τι σημαίνει αυτό το παιχνίδι για την πόλη;

«Θα τους συμβούλευα να μπουν στο γήπεδο με πάθος και να συνειδητοποιήσουν το βάρος της φανέλας που φορούν. Ιδιαίτερα στους ξένους θα εξηγούσα πως το ΠΑΟΚ – Άρης είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένας αγώνας, καθώς αποτελεί κομμάτι της ιστορίας και της ταυτότητας της Θεσσαλονίκης. Αυτό που έχει σημασία είναι να παλέψουν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, να σεβαστούν τον αντίπαλο και να δείξουν στον κόσμο ότι τιμούν την ομάδα που εκπροσωπούν».