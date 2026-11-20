Το Περιστέρι θα αντιμετωπίσει τη Δόξα Λευκάδας για την 8η αγωνιστική της GBL, το Σάββατο (21/11, 17:00, SPORT FM TV 5) στο κλειστό γυμναστήριο Λευκάδας.

Η ομάδα του Περιστερίου έχει σημειώσει ήδη τέσσερις νίκες και τρεις ήττες στο πρωτάθλημα και έπειτα από τη νίκη τους επί της Μυκόνου η ομάδα επιθυμεί να συνεχίσει το θετικό της σερί, ενώ ο Τάι Νίκολς μίλησε για τον ανερχόμενο αγώνα.

Τι δήλωσε ο Τάι Νίκος ενόψει του παιχνιδιού:

«Η Δόξα Λευκάδας διαθέτει μια καλή ομάδα. Πηγαίνουν πολύ καλά φέτος στο πρωτάθλημα της GBL. Κέρδισαν πολύ καλές ομάδες, οπότε δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να τους υποτιμήσουμε. Δουλεύουμε όλη την εβδομάδα πάνω στο πλάνο του προπονητή μας γι’ αυτό το ματς, οπότε είμαστε πολύ προσηλωμένοι στο παιχνίδι. Θα ήταν ιδανικό να ολοκληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας πηγαίνοντας στη διακοπή του πρωταθλήματος μ’ ένα θετικό αποτέλεσμα»

Για τα σημεία που θα καθορίσουν τον αγώνα, είπε:

«Πρέπει να επικεντρωθούμε στο να σταματήσουμε τους παίκτες που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος στην επίθεση για τον αντίπαλο μας. Εφόσον το πετύχουμε αυτό και ελέγξουμε τα ριμπάουντ, τότε θεωρώ πως έχουμε πολλές πιθανότητες να κερδίσουμε το παιχνίδι».