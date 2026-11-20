Ο Τάσος Δελημπαλταδάκης μέσω επίσημης ανακοίνωσης έκανε γνωστό πως βάζει υποψηφιότητα για Πρόεδρος της ΕΟΚ.

Μέσω ανακοίνωσης ο Τάσος Δελημπαλταδάκης έκανε γνωστό πως γίνεται πρώτος υποψήφιος για Πρόεδρος της ΕΟΚ.

Συγκεκριμένα ανέλυσε τους λόγους που πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση, τονίζοντας πως το ελληνικό μπάσκετ χρειάζεται συνεργασία, συλλογικότητα και πράξεις.

Οι εκλογές είναι προγραμματισμένες για τις 20 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Τάσου Δελημπαλταδάκη:

«Αποφάσισα να διεκδικήσω την Προεδρία της ΕΟΚ, έχοντας ως εφόδια 40 και πλέον χρόνια παρουσίας και εμπειρίας μου στο ελληνικό και διεθνές μπάσκετ, με πολλές διαφορετικές ιδιότητες και σε όλο το εύρος του αθλήματος.

Ξεκινάω αυτή την προσπάθεια με δύναμη, αποφασιστικότητα και πάθος απ’ όλα, με βαθιά αίσθηση ευθύνης. Η μακρά εμπιστοσύνη που έλαβα στις προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες με 397 σωματεία να με τιμούν με την ψήφο τους, όταν διεκδίκησα και πέτυχα την εκλογή μου ως ανεξάρτητος υποψήφιος, παραδέχονται τις ιδέες μου για το άθλημα, δεν αποτελεί απλώς ένα σημαντικό σημείο αναφοράς, αλλά μια ηθική δέσμευση που αισθάνομαι ότι οφείλω να τιμήσω.

Χωρίς κομματικές εξαρτήσεις και προσωπικές δεσμεύσεις.

Με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του ελληνικού μπάσκετ.

Είναι βέβαιο ότι υπάρχουν άνθρωποι του μπάσκετ με διαφορετική οπτική των πραγμάτων από τη δική μου. Ζητώ και από αυτούς όμως, να δώσουν σε μένα και τους συνεργάτες μου την ευκαιρία να δείξουμε τι μπορούμε να πετύχουμε και να είμαστε αυτοί οι δίκαιοι κριτές που αξίζει όλοι θα προσπαθήσουμε για το κοινό καλό.

Πιστεύω ακράδαντα ότι ακόμη και μέσα σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα μέχρι τις επόμενες εκλογές, μπορούμε να κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές, με όφελος, για τα σωματεία, τους αθλητές, τους προπονητές και όλη την μπασκετική οικογένεια.

Δε θα μπούμε σε παραλληλισμούς με εκείνη την ημέρα, δε θα μηδενίσουμε τα παλιά θετικά του ελληνικού μπάσκετ, αντίθετα αυτά θα αποτελέσουν το κίνητρό μας και το εφαλτήριο για να το πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται.

Διεκδικώ την ευκαιρία να προσφέρω, να ενώσω δυνάμεις και να αφήσουμε όλοι μαζί ένα θετικό αποτύπωμα.

Το ελληνικό μπάσκετ χρειάζεται συνεργασία, συλλογικότητα και πράξεις.

ΤΟ ΕΜΕΙΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΩ

ΤΑΣΟΣ ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ»

