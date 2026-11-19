Στις 3/12 η παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Γκάλη με Σπανούλη-Ζήση
Η μεγάλη στιγμή έφτασε καθώς από σήμερα (19/11) βρίσκεται σε κυκλοφορία το αυτοβιογραφικό βιβλίο του Νίκου Γκάλη «No Gravity – Αψηφώντας τη βαρύτητα). Μάλιστα στις 3 Δεκεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου και στο ένα εκ των δύο πάνελ που θα δημιουργηθούν θα βρίσκεται ο Πρόεδρος της ΚΑΕ Άρης, Χάρης Παπαγεωργίου, μαζί με τον προπονητή του Άρη, Βασίλη Σπανούλη αλλά και τον General Manager της ΚΑΕ Νίκο Ζήση.
Ο Νίκος Γκάλης ήθελε την παρουσία δύο γνήσιων εκπροσώπων της εξέλιξης του ελληνικού μπάσκετ στην παρουσίαση της αυτοβιογραφίας του και μάλιστα Σπανούλης και Ζήσης αποδέχθηκαν με χαρά την πρόσκληση.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.