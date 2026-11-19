Η παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Γκάλη «No Gravity» θα γίνει στις 3 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσία των Βασίλη Σπανούλη, Νίκου Ζήση.

Η μεγάλη στιγμή έφτασε καθώς από σήμερα (19/11) βρίσκεται σε κυκλοφορία το αυτοβιογραφικό βιβλίο του Νίκου Γκάλη «No Gravity – Αψηφώντας τη βαρύτητα). Μάλιστα στις 3 Δεκεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου και στο ένα εκ των δύο πάνελ που θα δημιουργηθούν θα βρίσκεται ο Πρόεδρος της ΚΑΕ Άρης, Χάρης Παπαγεωργίου, μαζί με τον προπονητή του Άρη, Βασίλη Σπανούλη αλλά και τον General Manager της ΚΑΕ Νίκο Ζήση.

Ο Νίκος Γκάλης ήθελε την παρουσία δύο γνήσιων εκπροσώπων της εξέλιξης του ελληνικού μπάσκετ στην παρουσίαση της αυτοβιογραφίας του και μάλιστα Σπανούλης και Ζήσης αποδέχθηκαν με χαρά την πρόσκληση.