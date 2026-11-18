O Τάσος Δελημπαλταδάκης δεσμεύτηκε να ανακοιώνσει μέσα στο επόμενο 48ωρο το αν θα είναι υποψήφιος πρόεδρος ή όχι, δεσμεύτηκε ότι θα είναι στην διάθεση όποιου εκλεγεί και έδωσε πειστικές απαντήσεις στην κριτική που ασκήθηκε για την μη παραίτηση των μελών του Δ.Σ., μετά το Basketgate.

Τα βλέμματα ήταν στραμμένα στη Συνέντευξη Τύπου που οργάνωσε ο Παναγιώτης Φασούλας. Τα θέματα που συζητήθηκαν, είχαν να κάνουν αποκλειστικά με την επόμενη μέρα στο ελληνικό μπάσκετ.

To παρών έδωσε και ο Τάσος Δελημπαλταδάκης, ο οποίος σκέφτεται σοβαρά να διεκδικήσει την προεδρία της ΕΟΚ και ήδη πραγματοποίησε την πρώτη του περιοδεία στην επαρχία μιλώντας με σωματεία της περιφέρειας. Στις δηλώσεις του στάθηκε στον τρόπο λειτουργίας της ΕΟΚ, επί ημερών Βαγγέλη Λιόλιου κι έδωσε πειστικές απαντήσεις στην κριτική που του άσκησε ο Παναγιώτης Φασούλας, για το θέμα της μη παραίτησης του Δ.Σ. μετά το σκάνδαλο της χιεραγώγησης αγώνων που ξέσπασε στο ελληνικό μπάσκετ.

Όσα είπε ο Τάσος Δελημπαλταδάκης

«Τυγχάνει να είμαι μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας και είμαι αρκετά σκεπτικός για το τι θα κάνω την επόμενη μέρα. Αυτά τα πέντε χρόνια έχω ζήσει κάποιες καταστάσεις για τις οποίες δεν είχα την εμπειρία τα προηγούμενα χρόνια, όταν ήμουν ατζέντης παικτών. Αυτό που κατάλαβα είναι πως μου αρέσει αυτός ο χώρος, ο χώρος του παράγοντα της Ομοσπονδίας. Μπορείς να δημιουργήσεις πολλά πράγματα, μπορείς να χτίσεις σχέσεις με σωματεία, αλλά θα πρέπει να γίνεται με διαφορετικό τρόπο από ό,τι γινόταν.

Το στυλ "one man show" που υπήρχε στην Ομοσπονδία από τον κύριο Λιόλιο δεν νομίζω ότι εκφράζει κανέναν σε όλες τις ομοσπονδίες. Νομίζω ότι όποιος βγει πρόεδρος από τους υποψηφίους, θα πρέπει να κοιτάξει πιο ανοιχτόμυαλα και να παίρνει ιδέες από τον κάθε σύμβουλο που θα εκλεγεί. Συμφωνώ με τον κύριο Λαζαρίδη και με τον κύριο Γιαννάκη, που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία από εμένα και είναι ιερά ονόματα στον χώρο του μπάσκετ.

Κάνω κάποιες σκέψεις να βάλω υποψηφιότητα είτε για σύμβουλος είτε για πρόεδρος και θα αποφασίσω τις επόμενες 48 ώρες. Αλλά ό,τι και να συμβεί, εγώ θα είμαι στη διάθεση όποιου εκλεγεί για να βοηθήσω.

Μια παράκληση: επειδή έχω παρακολουθήσει τον χώρο, εγώ έχω τη "σφραγίδα" του ανεξάρτητου, κάτι που, έτσι όπως είναι ο τρόπος εκλογής στις ομοσπονδίες, λόγω του ονόματός μου ήταν σχετικά εύκολο να γίνει. Αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι στο ΔΣ της Ομοσπονδίας που έχουν σοβαρό κύρος, είναι σωστοί επιστήμονες, καλά παιδιά, απλώς παραπλανήθηκαν ή εγκλωβίστηκαν. Δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι, ήταν ο τρόπος λειτουργίας τέτοιος.

Δεν έχω φόβο να απαντήσω στο οτιδήποτε. Στην πρώτη θητεία, που ήταν τρία χρόνια, είχαν γίνει 69 συμβούλια. Στη δεύτερη, τα πρώτα δύο χρόνια, έχουν γίνει 51. Αλλά τα θέματα που έρχονταν στα συμβούλια δεν ήταν τα δύσκολα θέματα, ήταν απλώς για ένα τυπικό "ναι" ή "όχι", γιατί υπήρχε εκτελεστική επιτροπή που έπαιρνε τις αποφάσεις. Δηλαδή, το συμβούλιο της Ομοσπονδίας τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν τυπικό, και εγώ στη δεύτερη θητεία δεν είχα κανένα πόστο, για έναν λόγο που μόνο ο κύριος Λιόλιος ξέρει».

Σχετικά με το γιατί δεν παραιτηθήκαμε - αν και το θέλαμε - έχω να σας πω ότι μας το ζήτησε ο υπουργός, για να διευκολύνουμε την προσφυγή στις εκλογές, γιατί αν πηγαίναμε σε διοίκηση Πρωτοδικείου, η διαδικασία θα ήταν περισσότερο χρονοβόρα.»