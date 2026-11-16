Ο Αντώνης Καλκαβούρας σχολιάζει την αντεπίθεση των «βορείων» και τις έμπρακτες αποδείξεις ότι η εφετινή GBL δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικά υπόθεση των δύο «αιωνίων αντιπάλων». Το στίγμα των Σπανούλη-Ζήση στον Άρη και η «ερυθρόλευκη» αμυντική κατάρρευση.

Από το συγκεκριμένο σημείωμα, ίσως να έχουμε γίνει κουραστικοί για το πόσο ελκυστικό και ανταγωνιστικό είναι το εφετινό πρωτάθλημα, αλλά νομίζω ότι πλέον έχει γίνει κτήμα όλων ότι όλα όσα βλέπουμε φέτος στα ελληνικά γήπεδα έχουν πολλά χρόνια να συμβούν και σίγουρα προάγουν την εξέλιξη του αθλήματος.

Μετά τον ΠΑΟΚ στο Supercup (άφησε τον Παναθηναϊκό εκτός τελικού), λοιπόν, ο Άρης κατάφερε μέσα σε 15 μέρες δύο φορές (νίκησε καθαρά τους «αιώνιους» και μάλιστα με ισάριθμες «κατοστάρες») και πλέον το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, το ερχόμενο Σάββατο (21/11, 17.30) στην Πυλαία, όλα δείχνουν ότι θα κρίνει τον πρωταθλητή χειμώνα!

Με τον Ολυμπιακό (διατηρήθηκε η αφαίρεση δύο βαθμών) και τον Παναθηναϊκό (εκρεμμεί η απόφαση του ΑΣΕΑΔ) να βρίσκονται πίσω από τον «δικέφαλο του Βορρά» και τον «αυτοκράτορα» και την 3η πέρυσι ΑΕΚ, να έχει κατρακυλύσει στην 10η θέση της βαθμολογίας!

Ας δούμε, όμως, αναλυτικά τι έγινε το διήμερο που μας πέρασε στην GBL.

Άρης, Ολυμπιακός: H επιτομή της physical ομάδας, χωρίς δυνάμεις για να αντέξει και στις δύο πλευρές του παρκέ!

Στο “Nick Galis Hall” και στο Αλεξάνδρειο, που σε λίγο καιρό θα έχει νέο όνομα, ο «αυτοκράτωρ» πέρασε πλέον σε όλη την Ευρώπη το μήνυμα ότι δεν αστειεύεται! Πιο διαβασμένος από ποτέ, ο Σπανούλης έστησε αριστοτεχνικά την άμυνα της ομάδας του με προφανή σκοπό να κουράσει σχετικά γρήγορα τους παίκτες του Ολυμπιακού και προοδευτικά να οδηγήσει τον Άρη σε έναν πρωτόγνωρο θρίαμβο (100-78) απέναντι στους πρωταθλητές Ευρώπης.

Οι Θεσσαλονικείς, που η 5η ομάδα που νικάει τους «αιώνιους» μέσα στην ίδια αγωνιστική περίοδο στο επαγγελματικό πρωτάθλημα, το πέτυχαν μετά από 7 χρόνια και ειδικότερα απέναντι στον Ολυμπιακό πανηγύρισαν για πρώτη φορά μετά από 21 χρόνια εντός έδρας, νίκησαν πεντακάθαρα και μάλιστα πέραν της «κατοστάρας» (η πρώτη μετά από 37 χρόνια), πήραν μία διαφορά 22 πόντων, που είναι πολύ πιθανό να παίξει σημαντικό ρόλο σε ενδεχόμενες ισοβαθμίες.

Αν εξαιρέσουμε ένα κακό πεντάλεπτο μετά το αρχικό 9-0 και το 14-6 στο 4’10”, διάστημα στο οποίο οι Πειραιώτες γύρισαν πολύ καλά την μπάλα, πήραν ώθηση από τον κρεσέντο του Φουρνιέ και σκόραραν 15 γρήγορα πόντους (για το 18-21 στο 9’), το ματς ανήκει για 35 λεπτά στον Άρη.

Με τρομερή πίεση πάνω στην μπάλα και συνεχείς αλλαγές στα μαρκαρίσματα μετά από κάθε screen, οι παίκτες του Μπαρτζώκα (αποβλήθηκε στο 34' και απευθύνθηκε προσβλητικά προς τους διαιτητές) «έφτυναν αίμα» για να δουν το καλάθι και αυτό προοδευτικά, τους έσβησε ενεργειακά και αποδυνάμωσε την αντίστασή τους στην άμυνα.

Χάρη στην αθλητικότητα και το εντυπωσιακό physicality που κατέθεσαν γηπεδούχοι κέρδισαν τις περισσότερες προσωπικές μονομαχίες, πήγαιναν πρώτοι στις διεκδικούμενες μπάλες και ανανέωσαν υπερδιπλάσιες επιθέσεις, με αποτέλεσμα να κυριαρχήσουν και στο νευραλγικό κομμάτι των κατοχών. Αν αυτό δεν είναι το σύγχρονο μπάσκετ, τότε ποιο είναι;

Προιόντος του χρόνου, η υστέρηση των «ερυθρολεύκων» στην άμυνα, όπου δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν την ένταση και την ταχύτητα με τις οποίες επιτίθεντο οι αντιπάλοί τους ήταν εμφανής.

Όταν πλέον ο Άρης κατάφερε να συγκρατήσει την επιθετική ορμή του Γάλλου διεθνούς superstar του Ολυμπιακού, ήταν θέμα χρόνου να ξεφύγει στο σκορ, από την στιγμή που και λάθη δεν έκανε και η άμυνα των φιλοξενουμένων δεν εξέπεμπε την παραμικρή σκληράδα για να αναχαιτίσει την επιθετική ορμή των γηπεδούχων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το ματς ουσιαστικά τελείωσε από το 22ο λεπτό, όταν και ο Άρης εδραίωσε για δεύτερη φορά διψήφο προβάδισμα (55-45), καθώς έκτοτε η απόσταση όχι μόνο δεν αμβλύνθηκε, αλλά έφτασε ακόμη και στο +22 χωρίς να έχει αποτέλεσμα και η μίνι αντεπίθεση των πρωταθλητών, που στο 37’ ψαλίδισαν την διαφορά στους 15 (89-74), με τον Σπανούλη να ζητάει έξαλλος τάιμ-άουτ.

Χωρίς ουσιαστικό δεύτερο επιθετικό πόλο (ο Βεζένκοβ είχε λίγες επιθετικές εκλάμψεις στο 2ο μέρος), ο Ολυμπιακός ήταν δύνατον να ξαναμπεί στο ματς κι έτσι ο Άρης που ζούσε κι ανέπνεε δύο εβδομάδες γι’ αυτό το ματς, τηρουμένων των αναλογιών δεν νίκησε απλά, αλλά θριάμβευσε. Και κάλλιστα θα μπορούσε να είχε ρίξει ακόμη και «τριαντάρα», αν ο Φουρνιέ (29π., 3ρ., 2ασ. & 5λ. με 10/14 σουτ) δεν έκανε ματσάρα!

Στον τομέα των αριθμών το 13-6 στα επιθετικά ριμπάουντ, οι +20 κατοχές και η ασύλληπτη διαφορά στην αναλογία ασίστ/λαθών (22/10 για τους νικητές και 13/19 για τους ηττημένους), «τα λένε όλα»!

Σε επίπεδο προσώπων, θεωρώ ότι η αμυντική δουλειά του Μοκόκα (3π. & 3ασ. σε 28’ με +16) περισσότερο και η απόδοση του Μπιρτς (14π. & 3ρ. με 6/6 διπ. σε 20’ & +18), αδικούνται από πολύ έως λιγότερο αντίστοιχα από τα νούμερά του, ενώ εξαιρετικοί ήταν οι Ντιμιτρίεβιτς (19π. & 6ασ.), Μόργκαν (21π.) αλλά και ο αναγεννημένος φέτος Μήτρου-Λονγκ (12π., 2ασ. & 2κλ. με 2/3 τριπ.).

Επίσης το ότι ο Άρης συνέτριψε τον Ολυμπιακό με +22, χωρίς κάποιος εκ των Ρόμπινσον-Ερλ (9π. & 11ρ. σε 34’) και Λιντέλ (12π. & 6ρ. σε 21’), να είναι στην πρώτη γραμμή των διακριθέντων λέει πολλά για το βάθος και την ποιότητα της ομάδας που έφτιαξαν ο Σπανούλης με τον Ζήση.

Ο Ολυμπιακός πήρε ελάχιστα πράγματα από τις θέσεις “1” και “5” και απολογιστικά δυσκολεύτηκε πολύ να βρει ρυθμό στην επίθεση απέναντι στην εξαντλητική πίεση του Άρη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μείνει από ενέργεια στην άμυνα και να υποστεί την πιο βαριά και καθαρή ήττα του από ελληνική ομάδα που δεν λέγεται... Παναθηναϊκός μετά από κι εγώ δεν ξέρω πόσα χρόνια.

Υγ.: Το πόσο μεγάλωσε απότομα ο Άρης εξηγείται από την ευχέρεια που δείχνει στο συνδυασμό του πρωταθλητισμού σε Ελλάδα (2ος με ρεκόρ 6-1) και Ευρώπη (4ο καλύτερο ρεκόρ με 6-1), παρά την έλλειψη ανάλογης κουλτούρας εδώ και δεκαετίες. Αυτό και το γεμάτο γήπεδο με sold out σχεδόν σε κάθε αγώνα, αποτελούν την μεγαλύτερη κληρονομιά της εφετινής σεζόν, ανεξαρτήτως τελικού αποτελέσματος στις εγχώριες διοργανώσεις και το Eurocup.

ΠΑΟΚ, Καρδίτσα: Η απώλεια του Όσμαν σκλήρυνε την άμυνα, με κάτω από 70 πόντους δεν κερδίζουν οι Θεσσαλοί

Στο «Γιάννης Μπουρούσης», o «δικέφαλος του Βορρά» (Ταϊρί 17π. & 2ασ.) δεν επέτρεψε ποτέ στους γηπεδούχους να τρέξουν στο ανοιχτό γήπεδο και να βρουν ένα ουσιαστικό επιθετικό ρυθμό και κατ’ αυτόν τρόπο κατάφερε να κρατήσει τους γηπεδούχους κάτω από τους 70 πόντους και να τους υποχρεώσει στην πρώτη εφετινή εντός έδρας ήττα τους (69-74).

Αν από την Λιθουανία και μετά, ο Αντρέα Τρινκιέρι έχει πείσει τους παίκτες του να παίζουν με ολοένα και αυξανόμενη σκληράδα, η απώλεια του Όσμαν κατέστησε μονόδρομο την μεγαλύτερη έμφαση στα μετόπισθεν!

Το αποτέλεσμα είναι μέχρι στιγμής εντυπωσιακό από την άποψη ότι οι Θεσσαλονικείς μετρούν 4 συνεχόμενα εγχώρια παιχνίδια στα οποία δεν δέχονται πάνω από 70 πόντους, ενώ με εξαίρεση το αλά ΝΒΑ ματς με την Ρόμα (113-111), το μέσο παθητικό τους μετά την ήττα από την Λιετκαμπέλις είναι ακόμη πιο χαμηλό (67,0π.).

Με αυτά και με εκείνα κι ενώ η διοίκηση συνεχίζει να κινείται για την απόκτηση παίκτη που θα μπορέσει να βοηθήσει άμεσα την ομάδα, ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε μία άκρως απαιτητική εβδομάδα (με Μανρέσα εκτός και με Άρη εντός), έχοντας εδραιώσει μία πολύ συμπαγή ανασταλτική λειτουργία κι έχοντας το δεύτερο καλύτερο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα (7/7) στην ιστορία του.

Το μόνο σίγουρο, είναι ότι η ομάδα της Θεσσαλονίκης, έως τώρα, ανταποκρίνεται πλήρως στους μεγαλοπήβολους στόχους που έθεσε το καλοκαίρι και με νίκη επί του Άρη στο ντέρμπι της πόλης, δύσκολα θα χάσει τον τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα. Πέραν του ότι θα μπει για τα καλά στην διεκδίκηση του πρώτου πρωταθλήματος μετά από 34 χρόνια!

Με 14 χαμένα αμυντικά ριμπάουντ, με παθητικό 23 πόντων στον αιφνιδιασμό και κάκιστο ποσοστό πίσω από τα 6,75 (17,6% με 3/17 τριπ.), η Καρδίτσα (Τέρνερ 17π.) βρέθηκε πολύ μακριά από τα standards της, αλλά τουλάχιστον δεν έχασε το μαχητικό της χαρακτήρα της και πάλεψε το ματς στα ίσα, βάζοντας δύσκολα και στον ΠΑΟΚ.

Παναθηναϊκός, Κολοσσός: Συντήρηση και rotation οι «πράσινοι», χαμένη ευκαιρία οι «θαλασσί»

Στο “T-Center”, ο Ομπράντοβιτς έδωσε λίγο χρόνο στους παίκτες που σήκωσαν το μεγαλύτερο βάρος στο ματς με την Μπαρτσελόνα (κανένας δεν έπαιξε περισσότερο από τα 16 λεπτά του Ναν), έχοντας επιλέξει να παίξει περισσότερο με τους Έλληνες που παίζουν λίγο ή καθόλου στην Euroleague και φυσικά με τον Έρνανγκόμεθ και τον Σλούκα, που είχαν περιορισμένα λεπτά συμμετοχής κόντρα στους «μπλαουγκράνα».

Οι «πράσινοι» μπορεί να μην έθελξαν με την εμφάνισή τους, ωστόσο, δεν απειλήθηκαν και το τελικό 78-73 απέναντι στον πολύ αξιόμαχο Κολοσσό, σίγουρα δεν αντικατοπτρίζει την πλήρη εικόνα ενός αγώνα, στον οποίοσε τρία διαφορετικά χρονικά σημεία του ξέφυγαν από +17 έως και +19!

Παρ’ όλα αυτά, πολλά από τα εναλλακτικά σχήματα που δοκίμασε ο «Ζοτς» δεν είχαν την απαιτούμενη εικόνα και ειδικότερα στην 4η περίοδο, οι Ροδίτες κυριάρχησαν σε όλους τους τομείς (επιμέρους σκορ 12-25) και αν δεν ήταν άστοχοι σε πολλά ελεύθερα μακρινά σουτ (30% με 9/30 τριπ.) αλλά και σε κοντινές προσπάθειες μέσα στο «ζωγραφιστό» (36,9% εντός πεδιάς), ίσως να είχε αναγκαστεί να επιστρατεύσει ξανά τους βασικούς.

Η παρουσία του Σλούκα (6π. & 7ασ.), πάντως, αποτέλεσε ασφαλίστική δικλείδα για υψηλή επιπέδου δημιουργία (23 ασίστ), ενώ τα πιο καλά νέα της ημέρας, ήταν η ορεξάτη επανεμφάνιση του Ρογκαβόπουλου (14π. με 8/8 βολ. & 3/8 σουτ σε 23’) μετά από απουσία ενός μηνός.

Πάνω στην κατάλληλη στιγμή, που το πρόγραμμα βαραίνει κι ακολουθούν δύο δύσκολες εκτός έδρας ευρωπαϊκές δοκιμασίες (σε Μπολόνια και Κάουνας), ο «επτάστερος» έχει πλέον «λευκό» απουσιολόγιο.

H ομάδα του Άρη Λυκογιάννη ανανέωσε συνολικά 17 επιθέσεις, επικράτησε στην μάχη των κατοχών και παρέμεινε για ένα ακόμη ματς σε μονοψήφιο αριθμό λαθών, αποδεικνύοντας ότι χτυπάει όλα τα παιχνίδι ανεξαρτήτως αντιπάλου.

Η πρώτη εφετινή συμμετοχή του Στίβενσον (11π., 5ρ. & 2κοψ.) στο πρωτάθλημα την κατέστησε πιο ισχυρή μέσα στο «ζωγραφιστό» (32 πόντους) και πιο αποδοτική στον τομέα των ριμπάουντ, ενώ η πίεση στην άμυνα απέφερε συνολικά 21 πόντους από λάθη του αντιπάλου.

Περιστέρι, Μύκονος: Πολύ σκληρό για να απειληθεί, πολύ soft για να απειλήσει!

Στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», η επιστροφή του Άντερσον (9π., 6ρ., 3ασ. & 2κλ.) που δίνει μεγάλη ενέργεια και σκληράδα στο παιχνίδι της ομάδας των δυτικών προαστίων και το «ξεμπούκωμα» του Νίκολς (17π., 3ρ., 5ασ. & 3κλ. με 4/9 τριπ.), που είναι διαφορετικός όταν παίζει δύο παιχνίδια την εβδομάδα, βοήθησαν το Περιστέρι να παρουσιαστεί συμπαγές και σκληρό ώστε να μην κινδυνεύσει (84-67) από την Μύκονο.

Αν η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου είχε αποφύγει τα λάθη (16) και είχε μεγαλύτερη συγκέντρωση, τότε το ματς θα είχε εξελιχθεί σε «περίπατο», με δεδομένο ότι οι Νησιώτες (Λοβ 15π., 4ασ. & 4λ. με 3/6 τριπ.) διανύουν περίοδο παρατεταμένης αγωνιστικής κρίσης και φαίνεται ότι δυσκολεύονται σφόδρα να ανταποκριθούν στην πρωτόγνωρη για αυτούς συνθήκη των δύο καρπουζιών στην ίδια μασχάλη.

Πέραν της ταλαιπωρίας, της κούρασης και του ντεφορμαρίσματος σημαντικών παικτών, ο Βαγγέλης Ζιάγκος αντιμετωπίζει συνεχή προβλήματα με τραυματισμούς (αποθεραπεύτηκαν οι Κάναντι, Χαρέλ και Ιατρίδης και χτύπησε ο Μάντζαρης) και ασθένειες (μετά τον Καββαδά, σειρά πήρε ο Κάναντι) και μετά το “no-show” και το πολύ soft πρόσωπο στην δυτική όχθη, ξεκαθάρισε ότι η Ευρώπη μπαίνει σε δεύτερη μοίρα.

Μετά από πέντε σερί ήττες στο πρωτάθλημα, το ματς του ερχόμενης Κυριακής (22/11, 13.00) με τον Βίκο αποκτά χαρακτήρα τελικού, οπότε η όποια προοπτική διάκρισης στο FIBA Europe Cup (η Μύκονος είναι πρώτη στον όμιλό της), την δεδομένη χρονική στιγμή δεν ενδιαφέρει κανέναν στο «νησί των ανέμων».

Δοξα Λευκάδας Elabet, ΑΕΚ: Την αδικεί το «θρίλερ», εικόνα που δεν αξίζει στην ιστορία της!

Στην “Sunel Arena”, το πάθος και η επιθυμία της Δόξας για ένα ακόμη πιο αποφασιστικό βήμα ως προς την κατεύθυνση της παραμονής σε συνδυασμό με την αστοχία και τις τραβηγμένες επιλογές των αποδεκατισμένων γηπεδούχων, έδωσε «σάρκα και οστά» στο σενάριο που πολύς κόσμος ψυλλιαζόταν πριν το τζάμπολ, αλλά ελάχιστοι ήταν αυτοί που το πίστευαν.

Μέσα 40 λεπτά, όμως, με μπροστάρηδες τους Χάρμον (17π., 5ρ., 3ασ. & 5κλ.) και Ρόμπινσον (13π., 12ρ. & 3ασ.) και μεγάλη αποκάλυψη τον Αρσενόπουλο (15π. με 3/5 τριπ.) απέναντι στην πρώην ομάδα του, η περυσινή πρωταθλήτρια της Elite League κερδισε τις περισσότερες μονομαχίες, βρέθηκε να προηγείται ακόμη και με +16 και συνολικά έχασε το προβάδισμα για συνολικά 3’08”!

Κοινώς εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο τις πολλές απουσίες της «Ένωσης» (Μπάρτλεϊ 23π. & 5ασ. με 1/8 τριπ.) και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για ένα μεγάλο «διπλό» (77-73), που τελικά ήρθε δύσκολα, αλλά επισφράγισε την χαμηλών τόνων εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει ο Θοδωρής Τερζής στην Λευκάδα.

Η ΑΕΚ των δέκα ετοιμοπόλεμων παικτών (δηλαδή οκτώ συν τους μικρούς Χαρτώνα και Γυμνόπουλο) και των συγγενών και φίλων στο γήπεδο, παρουσίασε ένα πρόσωπο που δεν αρμόζει στην ιστορία της, στην κληρονομιά της περυσινής σεζόν και στην στόχευση που υπάρχει ενόψει της προοπτικής του ΝΒΑ Europe, που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί του χρόνου (αν δεν μετατεθεί για το 2028).

Σύμφωνοι, η ατυχία των τραυματισμών (στους οποίους προστέθηκε ο Τζότζεφ) έχει ξεπεράσει κάθε λογικό όριο, αλλά στην σημερινή εποχή, όταν είσαι ένας τόσο μεγάλος σύλλογος και παίζεις και στην Ευρώπη, δεν γίνεται να πορεύεσαι με τόσο μικρό ποσοτικά ρόστερ και να μην έχεις μινιμουμ 7-8 ξένους.

Ηρακλής, Προμηθέας: Συνέρχεται ο «Γηραιός», «βουλιάζουν» οι Πατρινοί

Στο «Δημήτριος Τόφαλος», οι «κυανόλευκοι» διατήρησαν το αήττητό σερί (4/4 σε GBL και FIBA Europe Cup) που «τρέχουν» μέσα στο Νοέμβριο, απομακρύνθηκαν από την επικίνδυνη ζώνη και το κυριότερο έδειξαν ότι η υψηλή παραγωγικότητα των τελευταίων αγώνων δεν είναι συμπτωματική.

Μετά από τις χαμηλές ταχύτητες των πέντε πρώτων αγωνιστικών (μ.ο. 73,4π.), ο Ηρακλής σκοράρει 97 πόντους ανά αγώνα στα δύο τελευταία ματς, ενώ το πρώτο εφετινό εγχώριο «διπλό» (99-92) στην αχαϊκή πρωτεύουσα, είχε την υπογραφή του αναβαθμισμένου φέτος Κόουλ Σύλλας (22π., 10ρ., 4ασ. & 2κλ. με 4/6 τριπ.), που ήδη έχει αρχίσει να εξαργυρώνει την πρόσφατε επέκταση του συμβολαίου του.

Σημαντικό ρόλο στην σταδιακή αναμόρφωση της ομάδας του Ζόραν Λούκιτς, έπαιξε η προσθήκη του Τζέικομπ Φόρεστερ (12π., 10ρ., 2ασ. & 1κοψ. με 6/10 διπ.), που ενίσχυσε την ρακέτα της και μετά τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, πλέον φοράει και την «κυανόλευκη» φανέλα.

Αν κάνει και ο Δίπλαρος την ίδια διαδρομή με τον Αμερικανό σέντερ (από Πάτρα σε Θεσσαλονίκη), τότε ο «Γηραιός» θα βρει λύσει σε μία θέση που χωλαίνει και θα δικαιούται να ατενίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία.

Στην αντίπερα όχθη και στο πρωτάθλημα όπου το «πρέπει» είναι μεγαλύτερο και η περιρρέουσα ατμόσφαιρα είναι βαριά, ο Προμηθέας είναι μία εντελώς αγνώριστη ομάδα, χωρίς ρόλους και διάθεση να παίξει άμυνα, ενώ τα δομικά προβλήματα του κακοφτιαγμένου ρόστερ, δεν αφήνουν ελπίδες χωρίς σημαντικές προσθαφαιρέσεις.

Την δεδομένη στιγμή, οι Πατρινοί () παρουσιάζουν το χειρότερο πρόσωπο στην πάλαι ποτέ Α1 Κατηγορία, προβάλλουν ως το πρώτο φαβορί για τον υποβιβασμό και αν όπως ακούγεται φύγουν τόσο ο Έβανς (δεν έχει αποδώσει βάσει του συμβολαίου του), όσο και ο Κόουλμαν (έχει πολύ καλή πρόταση και ο σύλλογος θα πάρει buy-out), τότε τα πράγματα θα δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο.

Μαρούσι, Βίκος Falcons: «Κιτρινόμαυρη» ποιότητα, θέλει σκληράδα η σωτηρία!

Στα Γιάννενα, το Μαρούσι έδρεψε τους καρπούς της ποιοτικής προπόνησης των τριών τελευταίων εβδομάδων σε συνδυασμό με την ουσιαστική βοήθεια που παίρνουν εδώ και κάμποσο διάστημα αλλά και με την έξτρα ώθηση που πήραν από τις προσθήκες του Ντρέσελ (9π. & 7ρ.) και του άρτι αφιχθέντος, Γιούτοφ (12π., 2ρ. & 2ας. με 3/4 τριπ.) αντίστοιχα.

Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου έκανε το καλύτερο εφετινό της παιχνίδι στην επίθεση με τον Γουόκερ (36π. & 5ασ. με 20/21 βολ. & 4/9 τριπ.) να «πετάει φωτιές», χωρίς το υψηλό σκορ της πρώτης εφετινής εκτός έδρας νίκης της (104-93) να σημαίνει ότι ήταν μαλθακή στις προσωπικές μονομαχίες.

Οι 21 ανανεωμένες επιθέσεις (ΝτεΣόουζα 18π. & 10ρ.), η κυριαρχία στην μάχη των κατοχών (έστω και με τον ασύλληπτο αριθμό των 50 βολών) και υπερβολικά υψηλός ρυθμός που πήρε το παιχνίδι, ευνόησαν τους «κιτρινόμαυρους» που διαθέτουν πολλά έμπειρα και ποιοτικά παιδιά (Λούντζης, Κόνιαρης και Κασελάκης είχαν μαζί 29π., 15ρ. & 6ασ.)και πλέον πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για να διαχειριστούν δύσκολες καταστάσεις.

Οι Falcons (Φλόιντ 38π. & 4ασ. με 13/23 σουτ) μπήκαν στο παρκέ με εντελώς λανθασμένη προσέγγιση και ανεξαρτήτως της μεγάλης δυσαρέσκειας που εξέφρασαν για την διαιτησία, επέτρεψαν στους φιλοξενούμενους να επιβάλλουν τον δικό τους ρυθμό και δεν μπήκαν στην λογική physical αμυντικής αντιμετώπισης.

Όταν σε ένα ματς που είναι κυκλωμένο για να «χτυπηθεί», κυνηγάς από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό και καλείσαι να καλύψεις μεγάλες διαφορές που έφτασαν έως το -16, είναι δύσκολο να ανταποκριθείς, όταν το παιχνίδι πάει σε υψηλό σκορ και ο αντίπαλος αποκτήσει από νωρίς επιθετικό ρυθμό. Ειδικότερα όταν είσαι νεοφώτιστος και δεν το έχεις ξανακάνει.

Υγ.2: Το Μαρούσι θα μπορούσε κάλλιστα να έχει τρεις νίκες παραπάνω αν αναλογιστεί κανείς πως έχασε από Μύκονο και Ολυμπιακό εντός και από Περιστέρι εκτός! Ισάριθμες ήττες στο σουτ...