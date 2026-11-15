Δεύτερη νίκη με υπογραφή... Τζόρνταν πέτυχε το Μαρούσι στην GBL και ξέφυγε από τον πάτο της βαθμολογίας, στον οποίο παρέμεινε η ομάδα των Ιωαννίνων.

Έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον άπιαστο επιθετικά Τζόρνταν Γουόκερ των 36 πόντων, το Μαρούσι πέρασε από Κλειστό Γυμναστήριο των Ιωαννίνων και με το δεύτερο ροζ φύλλο αγώνα στην GBL ξέφυγε από την τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Στην αντίπερα όχθη ο Τζόρνταν Φλόιντ του Βίκου πάλεψε για να πάρει σχεδόν μόνος του το ματς με 38 πόντους και απίστευτη ενέργεια στο παρκέ.

Vikos Φalcons - Μαρούσι: Το ματς

Με το νέο απόκτημα του Αμαρουσίου, τον Τζάροντ Γιούτοφ να μπαίνει δυνατά στο παιχνίδι και να ξεκινάει με 3/3 τρίποντα από τη δεξιά γωνία, οι φιλοξενούμενοι έφτασαν σε ένα γρήγορο 3-12. Ο έξαλλος Θανάσης Γιαπλές κάλεσε ταιμ άουτ για τον Βίκο, έπειτα από μόλις 1:40 στο παιχνίδι. Οι φωνές του 57χρονουυ κόουτς φάνηκε να πιάνουν τόπο, καθώς ακολούθησε ένα γρήγορο 7-0 για τους γηπεδούχους, που παρότι όμως για μικρό διάστημα βελτίωσαν την εικόνα τους σε άμυνα και επίθεση, η λήξη της περιόδου τους βρήκε πίσω με διψήφια διαφορά΄, με το Μαρούσι (18-32) να κρατάει τον απόλυτο έλεγχο στα ριμπάουντ και να σταθεροποιεί την απόδοση του στην άμυνα.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι Φalcons ξεκίνησαν σφίγγοντας την άμυνα τους, έφτασαν μέχρι και το -7, όμως με τον Γουόκερ να ζεσταίνεται με τρία σερί τρίποντα και συνολικά 18 πόντους στο πρώτο μέρος, ξεκίνησε νέα αντεπίθεση από την ομάδα των Βορείων Προαστίων που έκλεισε και το ημίχρονο στο +14.

Με τους... Τζόρνταν των δυο ομάδων, Γουόκερ και Φλόιντ, να είναι επιθετικά «καυτοί», το τρίτο δεκάλεπτο συνεχίστηκε σε υψηλό ρυθμό αλλά και αρκετή ένταση. Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου, όπως και στα δυο πρώτα δεκάλεπτα, ανέβασε την απόδοση της μετά το πρώτο μισό και κράτησε μαξιλαράκι ασφαλείας δεκατριών πόντων διαφοράς (69-82).

Δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του 3ου δεκαλέπτου η ένταση που κορυφώθηκε με τον Γόντικα να αποχωρεί για τα αποδυτήρια με ντισκαλιφιέ, έπειτα από διαμαρτυρίες για φάουλ που του καταλογίστηκε.

Με τον σεληνιασμένο Φλόιντ να φτάνει τους 32 πόντους έπειτα από δυο λεπτά στην τελευταία περίοδο, η διαφορά έφτασε στο -6, σε μια επανάληψη όσον αφορά το δυνατό ξεκίνημα του Βίκου σε κάθε ξεκίνημα δεκαλέπτου. Το ματς έφτασε ακόμα και στο -3 (88-91) με 4 λεπτά να απομένουν, όμως ο Φλόιντ έχασε σπουδαία ευκαιρία να ισοφαρίσει αστοχώντας σε τρίποντο.

Πιο ψύχραιμο το Μαρούσι στο φινάλε απέναντι στον Βίκο, που έχασε και τον σημαντικό στο ματς Καρακώστα με 5 φάουλ, κατάφερε εν τέλει να φτάσει στη νίκη με

Τα δεκάλεπτα: 18-32, 41-55, 69-82, 93-104

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Έβγαλε αντίδραση κάθε φορά που ο Βίκος πίεζε να μπει στο παιχνίδι.

MVP ΗΤΑΝ Ο... Ο Τζόρνταν του Αμαρουσίου, ο φανταστικός Γουόκερ με 36 πόντους (2/7 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 20/21 βολές) και 5 ασίστ

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο...εξίσου καθοριστικός Ντε Σόουζα με double- double 18 πόντων και 10 ριμπάουντ

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Απίθανος ο Τζόρνταν του Βίκου με 38 πόντους (5/12 τρίποντα) και 4 ασίστ

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣAN ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟI... O Γουέαρ δεν ήταν καθόλου επιδραστικός για το Μαρούσι, αλλά και ο Φρίμαν μπορούσε να δώσει περισσότερα για τον Βίκο

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Η χαοτική διαφορά στα ριμπάουντ με 48 για το Μαρούσι έναντι 28 του Βίκου