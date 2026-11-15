Απρόοπτο στο Βίκος Ιωαννίνων – Μαρούσι, με το πινακάκι που πέταξε ο Ηλίας Παπαθεοδώρου να καταλήγει κάτω από τα πόδια διαιτητή, ο οποίος έχασε την ισορροπία του.

Ένα απρόοπτο σημειώθηκε στη διάρκεια της αναμέτρησης του Βίκου Ιωαννίνων με το Μαρούσι για την 7η αγωνιστική της GBL, με πρωταγωνιστή τον Ηλία Παπαθεοδώρου.

Στη δεύτερη περίοδο, ο προπονητής του Αμαρουσίου, εμφανώς δυσαρεστημένος από την εικόνα των παικτών του, πέταξε το πινακάκι των οδηγιών του στο παρκέ χωρίς να μπορεί να ελέγξει τον εκνευρισμό του. Ωστόσο, η κίνησή του είχε και απρόβλεπτη συνέχεια, καθώς ένας από τους διαιτητές πάτησε πάνω σε αυτό, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του, να γλιστρήσει και να πέσει στο γήπεδο.

Το περιστατικό είχε ως συνέπεια την τιμωρία του Παπαθεοδώρου με τεχνική ποινή από τους διαιτητές της αναμέτρησης.