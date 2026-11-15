Διαβάστε όλα όσα είπε στις δηλώσεις του στη flash interview ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Κολοσσού Ρόδου.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Κολοσσού με 78-73 για την 7η αγωνιστική της GBL, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στις δηλώσεις του να στέκεται στη νίκη της ομάδας του.

Τόνισε πως ξεκούρασε ορισμένους παίκτες ενόψει της συνέχειας και πρέπει να δουλέψουν, προκειμένου να βελτιωθούν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς:



«Οι παίκτες μου προσπάθησαν να κάνουν τα πάντα. Παίξαμε καλή άμυνα, αλλά πρέπει να διορθώσουμε κάποια πράγματα, όπως τα λάθη και τα επιθετικά ριμπάουντ που επιτρέπουμε στον αντίπαλο.

Η διαφορά των πέντε πόντων δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα του αγώνα. Ελέγξαμε τον ρυθμό, ξεκουράσαμε και κάποιους παίκτες. Πρέπει να δουλέψουμε ενόψει της συνέχειας και να δούμε βίντεο».

