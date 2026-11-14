Τρινκιέρι: «Παίζουμε ως ομάδα και αυτό μου δίνει αυτοπεποίθηση»

Ο Αντρέα Τρινκιέρι στη συνέντευξη Τύπου, μετά το 69-74 επί της Καρδίτσας και το 7-0 του ΠΑΟΚ, στάθηκε στην αντίδραση της ομάδας του, μετά τον τραυματισμό του Όσμαν.

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής του ΠΑΟΚ...

Για τη νίκη επί της Καρδίτσας: «Περιμέναμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, καθώς η Καρδίτσα είναι μία πολύ καλή ομάδα, με αξιόλογους παίκτες και έναν πολύ καλό προπονητή. Γνωρίζαμε ότι θα έπρεπε να κάνουμε πολλά πράγματα σωστά για να επιστρέψουμε στο σπίτι μας με ακόμη μία νίκη. Πιστεύω ότι κάναμε αρκετά καλή δουλειά στην άμυνα. Φτάσαμε να προηγούμαστε με 11 πόντους στην τέταρτη περίοδο, ωστόσο κάναμε δύο μεγάλα λάθη στο παιχνίδι. Το πρώτο ήταν το νωθρό ξεκίνημά μας και το δεύτερο ότι, όταν αποκτήσαμε τη διαφορά των 11 πόντων, είχαμε τρεις συνεχόμενες πολύ κακές επιθετικές κατοχές, με αποτέλεσμα να χρειαστεί ουσιαστικά να κερδίσουμε ξανά το παιχνίδι. Ήταν μία μεγάλη μάχη απέναντι σε μία πολύ δυνατή ομάδα, που παίζει με έντονη σωματική επαφή. Αν κοιτάξετε τα ποσοστά στα τρίποντα, θα καταλάβετε τι είδους παιχνίδι ήταν. Κρατήσαμε την Καρδίτσα στα 3/17 τρίποντα, ενώ εμείς είχαμε 5/30. Συνήθως είμαστε μία ομάδα που σουτάρει αρκετά καλά, όμως σήμερα δεν συνέβη αυτό. Απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος στα επιθετικά ριμπάουντ, κερδίσαμε τη μάχη των ριμπάουντ με 44-30. Αυτό ήταν το κλειδί της νίκης».

Για την αντίδραση της ομάδας του μετά τον τραυματισμό του Όσμαν: «Είμαι χαρούμενος με τον τρόπο που η ομάδα αντέδρασε στον τραυματισμό του Τσέντι. Βρήκαμε καινούργια πράγματα στο παιχνίδι μας και παίζουμε με σταθερότητα. Έχουμε πολλά πράγματα να βελτιώσουμε, αλλά παίζουμε ως ομάδα. Σήμερα, ίσως για πρώτη φορά, είχαμε λίγο λιγότερη ενέργεια. Είδα ότι δεν είχαμε την ίδια ενέργεια με τα προηγούμενα παιχνίδια, ωστόσο καταφέραμε να κάνουμε τα σωστά πράγματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί βρισκόμαστε σε μία σειρά τριών εκτός έδρας αγώνων. Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό και χρειάζεται να ανανεώνεις συνεχώς το κίνητρό σου, τη σωματική και την πνευματική σου ενέργεια. Η ομάδα, όμως, συνεχίζει να παίζει ως ομάδα και αυτό είναι κάτι που μου δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση».

Για την κατάσταση του Ρέικουαν Γκρέι και το ενδεχόμενο επιστροφής του απέναντι στη Μανρέσα: «Δε γνωρίζω...»