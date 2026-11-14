Ο Γκρεγκ Μπράουν βρίσκεται στη SUNEL Arena μετά τη ρήξη αχιλλείου που υπέστη και αποθεώθηκε από τον κόσμο της ΑΕΚ.

Ο Γκρεγκ Μπράουν είχε σταθεί άτυχος λίγο πριν το ημίχρονο κόντρα στον Παναθηναϊκό, αφού το πόδι του κόλλησε στο παρκέ και μετά από εξετάσεις που έκανε, διαπιστώθηκε πως έχει υποστεί ρήξη αχιλλείου.

Άλλη μια ατυχία, με τον φοβερό dunker να χάνει το υπόλοιπο της σεζόν. Ο Γκρεγκ είναι δίπλα στην Ένωση και βρέθηκε στη SUNEL Arena με πατερίτσες για να δει την προσπάθεια των συμπαικτών του στο ματς με τη Δόξα Λευκάδας ELABET.

Ο κόσμος της Βασίλισσας μόλις τον είδε, τον αποθέωσε, χαρίζοντας του ένα όμορφο χειροκρότημα.