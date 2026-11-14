ΑΕΚ: Με τέσσερις ξένους και μόνο δύο ψηλούς κόντρα στη Δόξα Λευκάδας Elabet

Με τέσσερις ξένους και δύο ψηλούς θα παραταχθεί η ΑΕΚ ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στη Δόξα Λευκάδας Elabet (17:00 LIVΕ από το Gazzetta), για την 7η αγωνιστική της GBL.

Τα πολλά προβλήματα τραυματισμού που έχουν ταλαιπωρήσει την ΑΕΚ την αναγκάζουν να κατεβάσει τετράδα ξένων με μόνο δύο ψηλούς, για την αναμέτρηση κόντρα στη Δόξα Λευκάδας Elabet (17:00 LIVΕ από το Gazzetta).

Συγκεκριμένα ο Ντράγκαν Σάκοτα θα έχει στη διάθεσή του, τους Ερτέλ, Μπάρτλει, Νόλει και Τζόζεφ, ενώ εκτός παρέμεινε ο Γουίλιαμς.

Αναλυτικά η 10άδα της ΑΕΚ:

Νόλεϊ, Κατσιβελης, Φλιώνης, Λαρεντζάκης, Ερτέλ, Τσαλμπούρης, Μπάρτλεϊ, Τζόζεφ, Γυμνόπουλος και Χαρτώνας.

