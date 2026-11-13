Ο Στέφανος Μακρής ανέλυσε στο Gazz Floor by Novibet τους λόγους για τους οποίους το Άρης - Ολυμπιακός που έρχεται θα είναι το καλύτερο ματς της σεζόν στην Basket League.

Η 7η αγωνιστική της Basket League είναι προ των πυλών, με το ενδιαφέρον να είναι αμείωτο για τα 7 παιχνίδια που έρχονται αυτό το Σαββατοκύριακο (14-15/11).

Από το πρόγραμμα ξεχωρίζει φυσικά το Άρης - Ολυμπιακός, που είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή και ώρα 17:30, με την ομάδα του Gazz Floor by Novibet να κάνει τις δικές της εκτιμήσεις για το τι θα δούμε.

Ο Στέφανος Μακρής στάθηκε στη σπουδαιότητα του ματς στο Αλεξάνδρειο, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως αναμένεται να είναι το καλύτερο παιχνίδι έως τώρα στη σεζόν, λόγω της δυναμικής των δύο ομάδων και της αυξημένης ανταγωνιστικότητας του Άρη.