Ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης ξεκαθάρισε πως δεν τίθεται θέμα 7ου ξένου για το πρωτάθλημα της GBL στη συνάντηση του με τον πρόεδρο της Λίγκας Μιχάλη Μελή και τον CEO Ευθύμη Ρεντζιά.

Οριστικά στο... αρχείο μπήκε το θέμα του 7ου ξένου της Greek Basketball League σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την συνάντηση του προέδρου της Λίγκας Μιχάλη Μελή και του CEO Ευθύμη Ρεντζιά με τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Υπουργού συζήτησαν σημαντικά ζητήματα που αφορούν το επαγγελματικό μπάσκετ, σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα.

Κοινή διαπίστωση ήταν ότι προτεραιότητα όλων πρέπει να αποτελεί το ίδιο το ελληνικό μπάσκετ και η διαμόρφωση των προϋποθέσεων για την επόμενη ημέρα του, μέσα από τη συνεργασία, τον διάλογο και τον σεβασμό των θεσμικών ρόλων.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τους κανονισμούς που έχουν κατατεθεί προς έγκριση, υπήρξε συμφωνία στα περισσότερα ζητήματα, ώστε να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιάννης Βρούτσης ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει η πρόταση για τη δυνατότητα χρησιμοποίησης έβδομου ξένου παίκτη στο πρωτάθλημα της Greek Basketball League. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει συζητήσεις στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, με τον ΠΣΑΚΚ να έχει εκφράσει επίσης την αντίθεσή του μέσω σχετικής ανακοίνωσης, ενώ μετά τη συνάντηση των μελών της Λίγκας με τον Υπουργό έσπευσε το συνδικαλιστικό όργανο των καλαθοσφαιριστών να εκδώσει ανακοίνωση όπου έδωσε συγχαρητήρια στον Γιάννη Βρούτση, ο οποίος ξεκαθάρισε πως δεν θα υπάρξει δυνατότητα συμμετοχής επτά ξένων στο πρωτάθλημα.

