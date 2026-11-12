Γιάννης Βρούτσης, Μιχάλης Μελής και Ευθύμης Ρεντζιάς συναντήθηκαν σήμερα (12/11) και συζήτησαν σχετικά με ζητήματα που αφορούν το επαγγελματικό μπάσκετ.

Ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης υποδέχτηκε τον πρόεδρο της GBL Μιχάλη Μελή και τον CEO της Λίγκας Ευθύμη Ρεντζιά, όπου συζήτησαν σημαντικά ζητήματα που αφορούν το επαγγελματικό μπάσκετ, σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα.

Κοινή διαπίστωση ήταν ότι προτεραιότητα όλων πρέπει να αποτελεί το ίδιο το ελληνικό μπάσκετ και η διαμόρφωση των προϋποθέσεων για την επόμενη ημέρα του, μέσα από τη συνεργασία, τον διάλογο και τον σεβασμό των θεσμικών ρόλων.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τους κανονισμούς που έχουν κατατεθεί προς έγκριση, υπήρξε συμφωνία στα περισσότερα ζητήματα, ώστε να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες.

Παράλληλα, εκφράστηκε η προσδοκία ότι, με την ανάδειξη της νέας διοίκησης της ΕΟΚ, θα επουλωθούν οι πληγές του προηγούμενου διαστήματος και θ’ ανοικοδομηθεί ένα ενιαίο και ισχυρό μέτωπο για το ελληνικό μπάσκετ.