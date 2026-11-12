ΠΣΑΚΚ: «Συγχαρητήρια κύριε Βρούτση, καλούμε όλους τους υποψήφιους προέδρους της ΕΟΚ, να τοποθετηθούν επί του θέματος»

Ο ΠΣΑΚΚ μέσω ανακοίνωσης έστειλε συγχαρητήρια στον Γιάννη Βρούτση για τη μη αύξηση των ξένων σε επτά στη GBL.

Μέσω επίσημης ανακοίνωσης που εξέδωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών-τριών, έστειλε συγχαρητήρια στον Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, ο οποίος ξεκαθάρισε, πως δεν θα υπάρξει η δυνατότητα συμμετοχής επτά ξένων στο πρωτάθλημα της GBL για την επόμενη χρονιά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΣΑΑΚ:

«Συγχαρητήρια κύριε Βρούτση

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών-τριών, εκφράζει την ικανοποίηση του, για τη δημόσια τοποθέτηση του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, ο οποίος για μια ακόμη φορά ξεκαθάρισε, πως δεν θα υπάρξει η δυνατότητα συμμετοχής 7 ξένων στο πρωτάθλημα της GBL για την επόμενη χρονιά.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε, τόσο τον κύριο Βρούτση, όσο και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, οι οποίοι βαδίζουν στον ίδιο δρόμο με εμάς, με προορισμό την…ανάπτυξη του ελληνικού μπάσκετ! Διότι η ανάπτυξη του ελληνικού μπάσκετ, περνάει και μέσα από την προστασία και την ανάδειξη του Έλληνα καλαθοσφαιριστή.

Η μη αύξηση των ξένων στο πρωτάθλημα της GBL, αποτελεί πάγια θέση του Συνδέσμου μας και καλούμε όλους τους υποψήφιους προέδρους της ΕΟΚ, να τοποθετηθούν επί του θέματος».