ΠΣΑΚΚ: «Συγχαρητήρια κύριε Βρούτση, καλούμε όλους τους υποψήφιους προέδρους της ΕΟΚ, να τοποθετηθούν επί του θέματος»
Μέσω επίσημης ανακοίνωσης που εξέδωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών-τριών, έστειλε συγχαρητήρια στον Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, ο οποίος ξεκαθάρισε, πως δεν θα υπάρξει η δυνατότητα συμμετοχής επτά ξένων στο πρωτάθλημα της GBL για την επόμενη χρονιά.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΣΑΑΚ:
«Συγχαρητήρια κύριε Βρούτση
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών-τριών, εκφράζει την ικανοποίηση του, για τη δημόσια τοποθέτηση του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, ο οποίος για μια ακόμη φορά ξεκαθάρισε, πως δεν θα υπάρξει η δυνατότητα συμμετοχής 7 ξένων στο πρωτάθλημα της GBL για την επόμενη χρονιά.
Δείτε ΕπίσηςΕΟΚ: Πρόβλημα με την μισθοδοσία, τους αγώνες της Εθνικής και τις εκλογικές μετακινήσεις, θα ανταποκριθεί η Πολιτεία!
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε, τόσο τον κύριο Βρούτση, όσο και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, οι οποίοι βαδίζουν στον ίδιο δρόμο με εμάς, με προορισμό την…ανάπτυξη του ελληνικού μπάσκετ! Διότι η ανάπτυξη του ελληνικού μπάσκετ, περνάει και μέσα από την προστασία και την ανάδειξη του Έλληνα καλαθοσφαιριστή.
Η μη αύξηση των ξένων στο πρωτάθλημα της GBL, αποτελεί πάγια θέση του Συνδέσμου μας και καλούμε όλους τους υποψήφιους προέδρους της ΕΟΚ, να τοποθετηθούν επί του θέματος».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.