Φασούλας: «Προσπαθούν να χειραγωγήσουν τον κόσμο και να τον φοβίσουν»

O Παναγιώτης Φασούλας μίλησε ενόψει των εκλογών της ΕΟΚ και για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ.

Ο Παναγιώτης Φασούλας συναντήθηκε με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση στις 10/11 και συνέχεια απηύθυνε κάλεσμα σε όλους υποψήφιους προέδρους της ΕΟΚ να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι την ερχόμενη Παρασκευή (13/11). Η «αράχνη» του ελληνικού μπάσκετ μίλησε στην ΕΡΤ και στάθηκε στη συνάντηση με τον Βρούτση, αλλά και στην επόμενη μέρα του αθλήματος στη χώρα μας.

Αναλυτικά



«Σήμερα στείλαμε μια επιστολή και στον Υπουργό και στον Πρωθυπουργό, γιατί θεωρώ ότι το θέμα αφορά όλους τους Έλληνες πια. Εννοείται πως δεν θεωρώ ότι το μπάσκετ είναι εκείνο που θα λύσει τα προβλήματα των Ελλήνων, αλλά είμαι σίγουρος ότι τους απασχολεί τι γίνεται στο αγαπημένο τους άθλημα, και όχι μόνο στους φιλάθλους. Θεωρώ, λοιπόν, ότι ναι μεν θα γίνουν διά ζώσης εκλογές, όπως κατά κόρον ζητούσα τις προηγούμενες φορές που δεν έγιναν —τότε έγιναν ηλεκτρονικά με όλα τα ευτράπελα— αλλά και πάλι, ενώ υπάρχει το σύστημα "Κούρος" που εξασφαλίζει ότι όλα τα σωματεία έχουν δικαίωμα ψήφου, εφόσον οι αντιπρόσωποι των σωματείων μπορεί να μη γνωρίζονται μέχρι την Κυριακή το πρωί, με ποιον τρόπο θα γίνεται η διαπίστευση ότι αυτός είναι εκπρόσωπος σωματείου; Πρέπει να ξέρουμε τη λίστα των εκπροσώπων του κάθε σωματείου τουλάχιστον 5-6 μέρες πριν.

Η επιστολή λέει να γνωρίζουμε τους εκπροσώπους πριν τις εκλογές. Το μπάσκετ δεν έχει περιθώρια για μια διαδικασία κωμικοτραγική. Έχει την ανάγκη άμεσα να μπει στη φάση της διαφάνειας και να ανακτήσει τη χαμένη του αξιοπρέπεια, η οποία ταλαιπωρείται εδώ και μερικές ημέρες. Δεν είμαστε στον σωστό δρόμο. Νομίζω πως περνάνε πολλές μέρες και έχει χτυπηθεί βάναυσα η αξιοκρατία και η αξιοπιστία του αθλήματος στο μυαλό των Ελλήνων φιλάθλων», ανέφερε αρχικά.

Για την επίσκεψη του στα γραφεία της ΕΟΚ: «Εγώ θα πάω την Παρασκευή το μεσημέρι στα γραφεία της ΕΟΚ. Εφόσον υπάρχουν καλές προθέσεις, μπορούμε όλοι να τα βρούμε μεταξύ μας και να καταθέσουμε τις προτάσεις μας για το μπάσκετ. Με τον Παναγιώτη Γιαννάκη συμπίπτουν οι ιδέες μας. Έχω καλέσει κι άλλους που ασχολούνται με το μπάσκετ, αλλά όποιος άνθρωπος με θεσμική θέση θέλει να πει τη γνώμη του, μπορεί να έρθει να συζητήσουμε».

Για τη συνάντηση με τον Γιάννη Βρούτση: «Απλώς επιβεβαιώσαμε τη θέλησή μας να μπει το μπάσκετ γρήγορα στην επόμενη μέρα. Η διοίκηση που υπάρχει θα έπρεπε να εκτελεί χρέη προσωρινής διοίκησης και όχι να κάνει πληρωμές που χρόνιζαν. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα να γίνονται στη δική μας ομοσπονδία. Προσπαθούν να χειραγωγήσουν τον κόσμο και να τον φοβίσουν, δείχνοντας ότι "έχουμε τη στήριξη και προχωράμε κανονικά". Τα σωματεία λειτουργούν υπό τον φόβο ότι η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί. Ταυτόχρονα, μιλήσαμε για τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών και θεωρώ ότι υπάρχει στήριξη του Υπουργείου. Η ομοσπονδία δεν εκτελεί χρέη προσωρινής διοίκησης, κάνει πολύ περισσότερα από διαχειριστικές πράξεις».

Για το μίλησε με εκπροσώπους σωματείων: «Βεβαίως έχω μιλήσει και δεν μιλάω μόνο με δική μου πρωτοβουλία, πολλοί άνθρωποι του χώρου με παίρνουν τηλέφωνο. Είναι δεδομένο πλέον πώς έγιναν οι προηγούμενες εκλογές. Στην πρώτη εκλογική διαδικασία είχαμε 40% και στη δεύτερη 24%. Τα αποτελέσματα είναι αστεία αν τα δει κανείς. Ο Φάνης Χριστοδούλου, που ήταν υποψήφιος μαζί μου την πρώτη φορά, πήρε λιγότερες ψήφους από υπάλληλο δημοτικού γυμναστηρίου σε μια επαρχιακή πόλη της Ελλάδας, και μόνο από αυτό καταλαβαίνετε τι είχε γίνει σε αυτές τις διαδικασίες.

Αυτά τελείωσαν και είναι παρελθόν. Η επόμενη μέρα για το μπάσκετ ξεκινάει και από την επόμενη ημέρα θα υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας της διαιτησίας, με τον τρόπο που έχω καταθέσει, με απόλυτη διαφάνεια στα οικονομικά της ομοσπονδίας, αλλά και στη λύση των οικονομικών προβλημάτων των σωματείων. Αυτό που μας απασχολεί περισσότερο είναι πώς θα πάνε περισσότεροι Έλληνες τα παιδιά τους στον αθλητισμό, χωρίς να σκέφτονται ότι δεν υπάρχει αξιοκρατία».