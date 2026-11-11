O Tζάροντ Γιούτοφ θα γίνει παίκτης του Αμαρουσίου, αφού μένει μόνο η ανακοίνωση από την ομάδα των Βορείων Προαστίων.

Εξαιρετική ήταν η εμφάνιση για το Μαρούσι το οποίο απείλησε με ήττα τον Ολυμπιακό μέχρι το τέλος, όμως χάρη σε καλάθι του Γουόρντ τρία δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, η ομάδα του Μπαρτζώκα πήρε τη νίκη με 83-81.

Το Gazzetta σας ενημέρωσε για τη νέα μεταγραφή της ομάδας των Βορείων Προαστίων, η οποία βρισκόταν σε συζητήσεις με τον 33χρονο φόργουορντ Τζάροντ Γιούτοφ. Ο παίκτης μπορεί να καλύψει τόσο τη θέση του power forward, όσο και στο 3.

Ο πρώην παίκτης της Πετκίμ προπονήθηκε με την ομάδα του Παπαθεοδώρου και πλέον απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση. Έρχεται για να δώσει λύσεις στις θέσεις των φόργουορντ. Είναι απόφοιτος του Iowa και στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στο ΝΒΑ σε Μάβερικς, Γκρίζλις και Γουίζαρντς.

Τη σεζόν 2024-25 έκανε την κορυφαία του σεζόν στην Ευρώπη με τη φανέλα της Τριέστε, εκει όπου είχε 13.1 πόντους και 6.6 ριμπάουντ ανά ματς στην Ιταλία.

Σχετικά με τις αποχωρήσεις, ο Μαξίμ Σάλας όπως όλα δείχνουν, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Πετκίμ.