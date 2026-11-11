Mαρούσι: Μόνο η ανακοίνωση απομένει για τον Γιούτοφ
Εξαιρετική ήταν η εμφάνιση για το Μαρούσι το οποίο απείλησε με ήττα τον Ολυμπιακό μέχρι το τέλος, όμως χάρη σε καλάθι του Γουόρντ τρία δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, η ομάδα του Μπαρτζώκα πήρε τη νίκη με 83-81.
Το Gazzetta σας ενημέρωσε για τη νέα μεταγραφή της ομάδας των Βορείων Προαστίων, η οποία βρισκόταν σε συζητήσεις με τον 33χρονο φόργουορντ Τζάροντ Γιούτοφ. Ο παίκτης μπορεί να καλύψει τόσο τη θέση του power forward, όσο και στο 3.
Ο πρώην παίκτης της Πετκίμ προπονήθηκε με την ομάδα του Παπαθεοδώρου και πλέον απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση. Έρχεται για να δώσει λύσεις στις θέσεις των φόργουορντ. Είναι απόφοιτος του Iowa και στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στο ΝΒΑ σε Μάβερικς, Γκρίζλις και Γουίζαρντς.
Τη σεζόν 2024-25 έκανε την κορυφαία του σεζόν στην Ευρώπη με τη φανέλα της Τριέστε, εκει όπου είχε 13.1 πόντους και 6.6 ριμπάουντ ανά ματς στην Ιταλία.
Σχετικά με τις αποχωρήσεις, ο Μαξίμ Σάλας όπως όλα δείχνουν, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Πετκίμ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.