O Νίκος ψέλνει στο Gazz Floor by Novibet: «Ποιος είναι με ποιον στην ΕΟΚ;»

Στη σημερινή (11/11) εκπομπή του Gazz Floor by Novibet συζητήθηκε εκτενώς η επόμενη μέρα στην ΕΟΚ και το ποιος θα αναλάβει την προεδρία της Ομοσπονδίας.

Στη σημερινή (11/11) εκπομπή του Gazz Floor by Novibet οι Νίκος Παπαδογιάννης, Δημήτρης Κωνσταντινίδης, Γιάννης Πάλλας και Θοδωρής Σανιδάς αναφέρθηκαν στο σκάνδαλο «Basketgate» που έχει κλονίσει συθέμελα το ελληνικό μπάσκετ, καθώς και στις εξελίξεις στην ΕΟΚ που...τρέχουν και φυσικά στο ποιος θα αναλάβει την προεδρία της Ομοσπονδίας

Ο Παπαδογιάννης μάλιστα στην αγαπημένη του ενότητα «Ο Νίκος ψέλνει» ξεκαθάρισε το τι πραγματικά συμβαίνει στα ενδότερα της Ομοσπονδίας, αποκαλύπτοντας τον... «εκλεκτό» καθέ ομάδας για τις εκλογές.

Συγκεκριμένα, σημείωσε πως ο Φασούλας, για παράδειγμα, που υπήρξε παίκτης των Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ δεν φαίνεται να στηρίζεται τόσο πολυ από αυτές τις δύο ομάδες και αντίστοιχα ο Μάνος Παπαδούπολος που έχει συνθεδεί στο παρελθόν με τον Παναθηναϊκό φαίνεται πως δεν έχει πλεον τόσο καλές σχέσεις με την διοίκηση των Πρασίνων.