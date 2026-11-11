Gazz Floor by Novibet: «Κάποιοι νομίζουν ότι ο Γιαννάκης είναι κατηγορούμενος» - Τι ακριβώς ακολουθεί στο "Basketgate"

Στο σημερινό (11/11) Gazz Floor by Novibet ανέλυσαν εκτενώς στην σημερινή εκπομπή τα νέα δεδομένα γύρω από το σκάνδαλο «Basketgate» που έχει συγκλονίσει τον ελληνικό αθλητισμό.

Στη σημερινή (11/11) εκπομπή του Gazz Floor by Novibet οι Νίκος Παπαδογιάννης, Δημήτρης Κωνσταντινίδης, Γιάννης Πάλλας και Θοδωρής Σανιδάς αναφέρθηκαν στις νέες εξελίξεις αναφορικά με το σκάνδαλο «Basketgate» που έχει κλονίσει συθέμελα το ελληνικό μπάσκετ.

Οι παρουσιαστές της εκπομπής εξήγησαν τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί από έδω και πέρα, αποκαλύπτοντας πως τόσο τα ονόματα που βρίσκονται στη δικογραφία όσο και κάποιοι εν ενεργεία διαιτητές θα κληθούν να καταθέσουν τα όσα γνωρίζουν και να ρίξουν φως σε αυτή την πολύκροτη υπόθεση.

Ο Παπαδογιάννης μάλιστα τόνισε δε το πόσο σημαντικό είναι να ξεκαθαριστεί η υπόθεση και να διαχωριστούν κάποια πράγματα, ιδίως στην συνείδηση του κόσμου, ένα μεγάλο μέρος του οποίου για παράδειγμα θεωρεί: «πως ο Γιαννάκης είναι κατηγορούμενος», ενώ στην πραγματικότητα κάτι τέτοιο δεν ισχύει επουδενί.