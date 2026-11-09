Περιστέρι: Στη διάθεση των φιλάθλων τα εισιτήρια για το ματς με τη Μύκονο
Το Περιστέρι φιλοξενεί τη Μύκονο (15/11, 13:00, LIVE στο Gazzetta) στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» για την 7η αγωνιστική της GBL και η κυανοκίτρινη ΚΑΕ ανακοίνωσε πως ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων, με τους γηπεδούχους να στοχεύουν στην τέταρτη νίκη τους στο φετινό πρωτάθλημα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ:
«Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοινώνει πως τα εισιτήρια του αγώνα της 7ης αγωνιστικής της GBL με τη Μύκονο (15/11, 13:00, SPORT FM TV) διατίθενται ήδη ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα εισιτηρίων Cometogether.
Η διάθεση των εισιτηρίων γίνεται καθημερινά (11:00 με 17:00) από τα γραφεία της ΚΑΕ Περιστέρι στο Κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» (Τζον Κένεντι & Γιαννιτσών 81Α, Περιστέρι) και την Κυριακή (15/11) από τα εκδοτήρια του γηπέδου από τις 10:00 έως την ώρα έναρξης του αγώνα.
Για την έκδοση των εισιτηρίων είναι υποχρεωτικό το ΑΜΚΑ, το κινητό τηλέφωνο και το email, ενώ η είσοδος θα γίνεται με ταυτοποίηση των στοιχείων του κατόχου μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία».
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