Ο Ιωάννης Παπαπέτρου μίλησε στο Gazz Floor by Novibet για τις ανάγκες που υπάρχουν στο ρόστερ του Ολυμπιακού δεδομένης της απουσίας του Μοντέρο, το κενό του οποίου είναι δυσαναπλήρωτο.

Ο Ολυμπιακός ζορίστηκε πάρα πολύ στο Μαρούσι, αλλά κατάφερε να πάρει τη νίκη. Οι πρωταθλητές χάρη σε καλάθι του Τάισον Γουόρντ, πήραν το διπλό με 83-81 για την 6η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ανέφερε στις δηλώσεις του ότι είναι πρώτη φορά εδώ και χρόνια που κάποιος πλην του Παναθηναϊκού, ζορίζει τόσο τους Ερυθρόλευκους στην Ελλάδα, με τον Ιωάννη Παπαπέτρου να εστιάζει στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα το τελευταίο διάστημα και μπορεί να της κοστίσουν στο μέλλον κάποιο θετικό αποτέλεσμα.

Ο ίδιος μίλησε στο Gazz Floor by Novibet εστιάζοντας στο κενό που υπάρχει στη δημιουργία μετά τον τραυματισμό του Μοντέρο, αναφέροντας παράλληλα ότι είναι δύσκολο να βρεθεί παίκτης με τα αντίστοιχα χαρίσματα και το ταλέντο του 23χρονου γκαρντ.