Ο Παντελής Μπούτσκος σχολίασε στο Gazz Floor by Novibet το πρόβλημα που έχει δημιουργήσει στον Ολυμπιακό η απουσία των Μοντέρο και Ντόρσεϊ, ιδιαίτερα στο επιθετικό κομμάτι.

Το Μαρούσι ήταν πραγματικά απίστευτο κόντρα στον Ολυμπιακό, άγγιξε το θαύμα και τη μεγάλη νίκη, όμως ο Τάισον Γουόρντ, του χάλασε τα σχέδια. Με καλάθι του Αμερικανού τρία δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα, οι πρωταθλητές πήραν το διπλό με 83-81 για την 6η αγωνιστική της GBL.

Παρά τη νίκη των Ερυθρολεύκων, είναι εμφανή τα προβλήματα που η ομάδα του κόουτς Μπαρτζώκα καλείται να διαχειριστεί, με την ομάδα του Gazz Floor by Novibet να σχολιάζει όλα όσα θα πρέπει να διορθώσουν στη συνέχεια οι Πειραιώτες.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Παντελή Μπούτσκου, ο Ολυμπιακός παρουσιάζει δυσκολία στο κομμάτι της δημιουργίας, η οποία πηγάζει από τις απουσίες που τον ταλανίζουν το τελευταίο διάστημα. Ο ίδιος επεσήμανε πως από τότε που τέθηκαν εκτός δράσης οι Μοντέρο και Ντόρσεϊ, η ομάδα δεν μπορεί να καλύψει το κενό ακόμα και μετά τις προσπάθειες των ΜακΙντάιρ και Τζόσεφ να το αναπληρώσουν.