Αν συνεχιστούν οι «αιώνιοι» περίπατοι, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θα πάνε για πλεονέκτημα!

Ο Αντώνης Καλκαβούρας επιχειρεί τον απολογισμό του διημέρου στην GBL, σχολιάζει τα ατιμώρητα “off” του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και δεν θεωρεί θέμα χρόνου να έχουμε κι άλλα , μεγαλύτερα «μπαμ» μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου.

Δεν ξέρω αν οι «διαβολοβδομάδες» προκαλούν μεγαλύτερη συγκέντρωση σε «ερυθρόλευκους» και «πράσινους» και απομακρύνουν την όποια αγωνιστική χαλαρώση ενόψει των αγώνων πρωταθλήματος ή αν συμβαίνει το αντίθετο...

Η ουσία είναι ότι ο μεν Παναθηναϊκός «την πάτησε» την προηγούμενη εβδομάδα στην Θεσσαλονίκη καθαρά από τον Άρη και στα Άνω Λιόσια έπαιξε με την φωτιά για περισσότερο από 30 λεπτά απέναντι στην αποδεκατισμένη ΑΕΚ, ενώ ο Ολυμπιακός έκανε το ίδιο στα Γιάννενα κόντρα στους νεοφώτιστους Falcons και γλίτωσε στο σουτ την πρώτη ήττα από το Μαρούσι μετά από 16,5 χρόνια!

Κοινώς, από λίγο έως πολύ, αμφότεροι είχαν επιεικώς υποφερτή απόδοση και φθηνά την γλίτωσαν. Ωστόσο, επειδή ακόμη είναι νωρίς και όσο ξ πίεση στην Euroleague θα μεγαλώνει και αντίστοιχα ο βαθμός δυσκολίας των εγχώριων αγώνων δεν θα αμβλύνεται, μοιάζει σχεδόν σίγουρο ότι από ‘δω και στο εξής, κανένα ματς δεν θα είναι εύκολο. Ειδικότερα, αν οι δύο «αιώνιοι» συνεχίσουν να παίρνουν έτσι αψήφιστα τις εν Ελλάδι υποχρεώσεις τους.

Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης συνεχίζουν ακάθεκτοι με 6/6 και 5/5 αντίστοιχα και εδραιώνονται στην πρώτη δυάδα, η Καρδίτσα παραμονεύει για να βρει κάποιον από τους μεγάλους μπόσικο, ενώ τεράστιος είναι και ανταγωνισμός από την 5η θέση και κάτω, όπου 9 ομάδες έχουν μικρές διαφορές μεταξύ τους. Ας δούμε, όμως, αναλυτικά, τι έγινε σε κάθε γήπεδο που παίχτηκε μπάσκετ το Σαββατοκύριακό που μας πέρασε...

ΠΑΟΚ, Βίκος Falcons: Το 6/6, ο Τρινκιέρι και το AI!

Δεν ξέρω τι έπαθε ο Ιταλός τεχνικός του «δικεφάλου» ή αν τον «τσίγκλισε» κάποιος συνάδελφος με ερώτηση σχετική με την ενίσχυση του ρόστερ (μετά τον τραυματισμό του Όσμαν, μοιάζει αναπόφευκτη), αλλά μετά από τόσα χρόνια στο κουρμπέτι και πολλώ δε μάλλον με τόσες συγκρούσεις στο παρελθόν, σε Γερμανία, Ρωσία, Σερβία και Λιθουανία, περίμενα ότι ο έμπειρος coach θα είχε μάθει να αποφεύγει τις κακοτοπιές. Ή τουλάχιστον θα ήταν λίγο περισσότερο προσεκτικός όταν βρίσκεται μπροστά στα μικρόφωνα!

Πολλώ δε μάλλον, μετά από μία ιστορική νίκη (93-67) με την οποία η ομάδα του διατηρήθηκε μόνη της στην κορυφή της βαθμολογίας και ισοφάρισε το καλύτερο ξεκίνημα (ρεκόρ 6-0) στην ιστορία της, μετά από 38 χρόνια και την περίοδο 1988-89! Όταν ακόμη το πρωτάθλημα δεν θεωρούνταν καν πλήρως επαγγελματικό.

Σε μία σεζόν ορόσημο στην σύγχρονη ιστορία του, ο ΠΑΟΚ της εποχής Μυστακίδη έχει βάλει πολύ ψηλά τον αγωνιστικό πήχη, οπότε το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται από τον προπονητή του, είναι ένα μόνιμο κήρυγμα και μία δημόσια επίδειξη μορφωτικού επιπέδου και κουλτούρας.

Κι επειδή ο Αντρέα Τρινκιέρι δεν είναι καθόλου τυχαίος και παρά τα όποια προβλήματα, έως τώρα καθοδηγεί την ομάδα του χωρίς την παραμικρή γκέλα, είμαι της άποψης ότι όσο λιγότερο ασχολείται με τα γύρω-γύρω, τόσο περισσότερο θα αφοσιώνεται στην εύρεση αγωνιστικών λύσεων και κερδίζει τον σεβασμό των φίλων του «δικεφάλου». Η διοίκηση, άλλωστε, είναι στο πλευρό του και έτοιμη να υλοποιήσει κάθε επιθυμία του για διορθωτικές κινήσεις.

Οι Falcons δεν παρουσίασαν την συνέπεια και την μαχητικότητα που τους χαρακτήρισε στα προηγούμενα παιχνίδια και είχαν κακές επιλογές στην επίθεση, με αποτέλεσμα να περάσουν το πιο δύσκολο εφετινό τους απόγευμά στην GBL. Κέρδος οι συνεχόμενες ελπιδοφόρες εμφανίσεις του Αγραβάνη (14π. με 2/4 τριπ.) και του Πατρίκη (9π. & 7ρ. με 4/5 διπ.)

Άρης, Δόξα: «Κιτρινόμαυρη» σοβαρότητα, νεοφώτιστο «θράσος»!

Ο αψεγάδιαστος Ντιμιτρίεβιτς (25π., 4ρ. & 5ασ. με 6/6 τριπ.), η επιστροφή του Τολιόπουλου μαζί με το καλό απόγευμα του Μήτρου-Λονγκ (έκρυψαν το κενό του Μόργκαν) και η έξτρα συγκέντρωση που προκαλεί πάντα μία επώδυνη ήττα (όπως αυτή στο Βελιγράδι από την Χάποελ Ιερουσαλήμ), ήταν τα στοιχεία που διασφάλισαν την σοβαρότητα του Άρη στην Λευκάδα και κατ’ επέκταση την 5η διαδοχική νίκη, που ήρθε ευκολότερα απ’ όσο δείχνει το τελικό 88-77.

Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη μπήκαν πολύ δυνατά στο ματς, επέβαλαν άμεσα τους δικούς τους όρους, έφτασαν την διαφορά ακόμη και στο +19 (χωρίς να την αφήσουν να πέσει κάτω από τους 9) και δεν επέτρεψαν σε έναν επικίνδυνο και φορμαρισμένο αντίπαλο να τους απειλήσει.

Κοινώς, ο Άρης είχε την απόλυτα επαγγελματική προσέγγιση (έπαθε στην πρεμιέρα κι έμαθε), παρέμεινε στο κυνήγι του πρωτοπόρου συμπολίτη του και εδραιώθηκε στην πρώτη δυάδα, καθώς ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό (ενδιάμεσα θα υποδεχθεί την Ρίγα για το Eurocup)…

Σε ένα ματς που του προσφέρει μία σπάνια ευκαιρία για εκτόξευση και για ηχηρή επιβεβαιώση ότι ο «αυτοκράτωρ» δεν επέστρεψε απλά, αλλά ότι δεν αστειεύεται!

Η Δόξα έδειξε για 4η συνεχόμενη εβδομάδα ότι δουλεύει καλά, δεν διαλέγει παιχνίδια και ανεξαρτήτως αντιπάλου, κυνηγάει όλες τις πιθανότητες που της αναλογούν . Ο Χάρμον (22π., 3ρ., 10ασ./0λ. & 2κλ) είναι εξαιρετική περίπτωση combo guard για ομάδα που μάχεται να για την σωτηρία της, ο Γκαντ (18π., 6ρ. & 3κλ. με 4/5 τριπ.) άφησε καλές εντυπώσεις για δεύτερο σερί ματς, ενώ η ευχάριστη έκπληξη ήταν η πολύ ενεργή του παρουσία του Αρσενόπουλου (9π., 3ρ. & 1ασ. με 3/7 σουτ) στο διάστημα που βρέθηκε στο παρκέ.

Ολυμπιακός, Μαρούσι: Το κόστος των 9/36 σουτ του Φουρνιέ και η θεαματική βελτίωση των «κιτρινόμαυρων»!

Στον Άγιο Θωμά, οι πρωταθλητές επέλεξαν να παίξουν με έναν ξένο guard περισσότερο (κι έναν ψηλό λιγότερο), έχασαν την μάχη των ριμπάουντ και τις περισσότερες διεκδικούμενες μπάλες, απειλήθηκαν για πρώτη φορά με ήττα στο πρωτάθλημα κι έφτασαν στο σημείο να νικήσουν (83-81) με ένα δικό τους εύστοχο σουτ (Γουορντ) και με ένα χαμένο τρίπντο των γηπεδούχων (Λούντζης), έστω υπό κακές προϋποθέσεις.

Η εξήγηση είναι απλή: η ομάδα δεν είχε πολλή ενέργεια και διάθεση μετά το απαιτητικό και εξαντλητικό ματς της Παρασκευής (07/11) με τον Ερυθρό Αστέρα, δεν μπόρεσε να βγάλει μεγάλη ένταση και αιφνιδιάστηκε από την πίεση των «κιτρινόμαυρων» στην μπάλα. Έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς, θα μπορούσε κάλλιστα να χάσει το ματς και παραμονές δύο αγώνων με μεγάλο «πρέπει» (κόντρα σε Ντουμπάι εντός και Άρη εκτός) να μπει σε μία διαδικασία έξτρα πίεσης.

Αυτή, όμως, είναι πλέον η GBL! Αν δεν παίξεις, είναι πιθανό να χάσεις σε περισσότερα από ένα ή δύο γήπεδα και από αντιπάλους, που μέχρι πέρυσι δεν τους έβλεπες. Αν είσαι στοιχειωδώς καλός, δύσκολα θα φτάσεις στο σημείο να κινδυνεύσεις όπως στο Μαρούσι, όπου ο Ολυμπιακός σε ένα βαθμό «προκάλεσε» την ήττα του, αλλά στις τελευταίες κατοχές σοβαρεύτηκε στην άμυνα και πήρε καλύτερες αποφάσεις μπροστά.

Αν απορώ με κάτι για δεύτερο σερί παιχνίδι, είναι με το shot selection του Φουρνιέ (20π., 3ρ. & 6ασ. με 9/9 βολ. & 4/17 σουτ), αλλά και με την επιμονή του Μπαρτζώκα να επιτρέπει – σε τέτοιο βαθμό – έναν τρόπο παιχνιδιού που εν πολλοίς κόστισε στην ομάδα του την ήττα από τους Σέρβους και λίγο έλλειψε να συμβεί το ίδιο με τον σύλλογο των βορείων προαστίων.

Σύμφωνοι, ο Γάλλος έμεινε έξω λίγο διάστημα, του λείπει ο ρυθμός και πρέπει να τον βρει σχετικά γρήγορα ελλείψει του Ντόρσεϊ και του Μοντέρο. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο το έκανε και μάλιστα το παραδέχτηκε στις δηλώσεις του, μετά το ευρωπαϊκό ματς, ήταν βλαβερός για την ομάδα.

Όπως ήταν και στον Άγιο Θωμά, όπου θεωρώ ότι αν ήταν πιο ομαδικος και ορθόδοξος στις αποφάσεις του (πολλές απ' αυτές ήταν απονεννοημένες και αδικούν το επίπεδο και την αξία του), ο Ολυμπιακός ίσως να μην είχε φτάσει τόσο πολύ στο όριο.

Άλλο οι πολλές προσπάθειες και άλλο ο τρόπος που τις παίρνει κανείς, χαλώντας την συνολική λειτουργία της επίθεσης. Και από τα 36 σουτ με 9 εύστοχα σε δύο σερί παιχνίδια, πάνω από τα 20 ήταν υπό κακές προϋποθέσεις...

Στα θετικά για τους «ερυθρόλευκους» (Βεζένκοβ 18π., 3ρ. & 2κλ. με 7/10 σουτ ) ήταν ένα θετικό απόγευμα για τον Μιλουτίνοφ (8π., 8ρ. & 4ασ. με 4/5 διπ. σε 27’) σε αρκετά λεπτά συμμετοχής, μετά από πολύ καιρό και το bounce back του Γουορντ (16π., 5ρ., 2κλ.) μετά το μηδέν της Παρασκευής.

Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου παρουσιάζεται σταθερά καλύτερη από παιχνίδι σε παιχνίδι και είναι εμφανής η προσπάθεια του coach να καταστήσει την ομάδα του πιο physical αλλά και χαλιναγωγήσει την επιθετική ορμή του Γουόκερ (11π., 11ρ. & 4λ. με 2/12 σουτ) και να του δώσει περισσότερες οργανωτικές και δημιουργικές κατευθύνσεις.

Ο Ντρέσελ (12π., 5ρ., 3ασ.) κάνει πολλές δουλειές και γεμίζει την θέση του “3”, οι Έλληνες (Κόνιαρης, Λούντζης, Κασελάκης και Τουλιάτος) έχουν σχεδόν πάντα θετικό ισοζύγιο, ενώ με την κατάλληλη πλασίωση ο Σαλάς (12π., 11ρ. & 3ασ. με 2/3 τριπ.) δείχνει περισσότερο ενεργητικός και στην σωστή κατεύθυνση.

Παναθηναϊκός, ΑΕΚ: Το πάθημα που δεν έγινε μάθημα και η «Ένωση» που δεν μπορεί να... αγιάσει!

Λίγο-πολύ τα ίδια ισχύουν και για την νωθρή εικόνα που παρουσίασε ο Παναθηναϊκός στην “Sunel Arena”, όπου έχασε τις περισσότερες προσωπικές μονομαχίες και βρέθηκε πίσω στο σκορ για σχεδόν 28 λεπτά. Με άλλα λόγια δεν είχε την απαιτούμενη αντίδραση που θα έπρεπε να έχει μετά από ένα χαμένο εκτός έδρας ματς στην Θεσσαλονίκη και σε έναν βαθμό το αγωνιστικό του πρόσωπο προβλημάτισε.

Σαφώς και οι «πράσινοι» δυσκολεύτηκαν λιγότερο από τον «αιωνιο αντίπαλό» τους, από την άποψη ότι «καθάρισαν» το ματς στο τελευταίο 5λεπτο, ωστόσο, από την γλώσσα του σώματός τους φαινόταν ξεκάθαρα ότι έκαναν αγγαρεία και αν δεν είχε όρεξη ο Μπάντιο, ο Μπόνγκα και ο Χέιζ-Ντέιβις, τότε ίσως να βλέπαμε για πρώτη φορά φέτος τον Ομπράντοβιτς... «μπλαβί»!

Ειδικά ο Σενεγαλέζος διεθνής guard (25π., 5ρ. & 4κλ. με 6/7 τριπ.), ήταν χάρμα οφθαλμών, «σκότωσε» όλες τις ελπίδες των γηπεδούχων για το «μπαμ» και με την απόδοσή του έδειξε ότι αξίζει περισσότερης εμπιστοσύνης στα παιχνίδια της Euroleague. Απλά αυτό είναι το κόστος που πληρώνει μία ομάδα με ρόστερ 12 παικτών πρώτης γραμμής.

Η απουσία του Σλούκα στοίχισε στο κομμάτι της οργάνωσης και στον άναρχο τρόπο με τον οποίο επιτέθηκαν οι «πράσινοι» και του Ναν στο instant scoring. Aλλά με 14/28 τρίποντα και με τόσες μεγάλες προσωπικότητες στο παρκέ (Φρανσίσκο 14π. 6ας. & 5λ., Χέιζ-Ντέιβις 14π., 4ρ. & 3ας. με 4/4 τριπ. & Μπόνγκα 8π. & 9ρ.), θα ήταν χοντρό για να απειληθούν από την ΑΕΚ των τόσων απουσιών και των 15 χαμένων βολών (51,6% με 16/31)!

Η «Ένωση» (Μπάρτλεϊ 19π., 5ρ., 6ασ. & 2κλ. με 4/11 τριπ.) έβγαλε μεγάλη μαχητικότητα και επιτέθηκε έξυπνα, χτυπώντας τους φιλοξενούμενους μέσα στο «ζωγραφιστό» (26 πόντους και 9 επιθετικά ριμπάουντ), με Τζόζεφ (13π., 2ρ., 3ασ. & 1κοψ. με 4/4 διπ. & 5/11 βολ.) και Μπράουν. Ωστόσο ο σοβαρός τραυματισμός του δεύτερου (ρήξη αχιλλείου) ο οποίος θα μείνει εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν, προκάλεσε τεράστιο πλήγμα στο ηθικό και την ψυχολογία των υπολοίπων, που από ένα σημείο και μετά έμειναν από δυνάμεις. Ήταν που ήταν δύσκολη η σεζόν για την «βασίλισσα», τώρα πλέον που το ρόστερ αποψιλώνεται, η κατάσταση αρχίζει να γίνεται οριακή.

Καρδίτσα, Προμηθέας: Το καλύτερο και το χειρότερο ξεκίνημα στην GBL!

Στο «Δημήτριος Τόφαλος», με εξαίρεση το νωθρό τους ξεκίνημα που τους έφερε στο -8, οι φιλοξενούμενοι δεν άφησαν κανένα περιθώριο στους γηπεδούχους και προοδευτικά έφτασαν σε ένα προβάδισμα (+16), από το οποίο δεν υπήρχε επιστροφή.

Παίζοντας με μεγάλη συγκέντρωση και υποπίπτοντας μόλις σε 5 λάθη, η Καρδίτσα μετέφερε το παιχνίδι της μέσα στην ρακέτα, όπου ο Φράνσις (21π., 7ρ., 2κλ., 2κοψ. με 8/9 σουτ) δεν έβλεπε κανέναν και ουσιαστικά αποτέλεσε τον παίκτη που έκανε την απόλυτη διαφορά.

Με 16 περισσότερους πόντους μέσα στο «ζωγραφιστό» και οκτώ από δεύτερη ευκαιρία, οι Θεσσαλοί κυριάρχησαν πλήρως στους ψηλούς (η προσθήκη του Μουρ τους προσέφερε έξτρα βάθος), ενώ η εμπειρία των Τζάκσον και ΜακΡέι, σε συνδυασμό με το επιθετικό ταλέντο του Τέρνερ (17π. & 3ρ. με 2/3 τριπ.), δίνει στον Νίκο Παπανικολόπουλο πολλές λύσεις.

Αν σε αυτές προσθέσουμε την οξυδέρκεια του «μπαρουτοκαπνισμένου» Γκίκα, την πληθωρική παρουσία του Πετρόπουλου, τα αθλητικά προσόντα του Ρούμογλου και τον rookie Μπιλάλη, που έρχεται, οι Θεσσαλοί έχουν φτιάξει μία πολύ υπολογίσιμη ομάδα, που μόνο τυχαίο δεν είναι ότι πραγματοποιεί το καλύτερο της ξεκίνημα στα 5 χρόνια που βρίσκεται στην Α1 Κατηγορία.

Μετά από 6 αγώνες και με δεδομένο ότι φέτος δεν παίζει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και έχει το διπλο πλεονέκτημα της ουσιαστικής ξεκούρασης και της ποιοτικής προπόνησης, η Καρδίτσα δείχνει ότι μπορεί να κάνει πολλές ζημιές, να κυνηγήσει το καλύτερο ρεκόρ στην ιστορία της και φυσικά να εξασφαλίσει από νωρίς την παρουσία της στα playoffs. Δεν το λες και μικρό κατόρθωμα αυτό στο εφετινό άκρως ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.

Ο Προμηθέας, αντίθετα, διανύει την χειρότερη περίοδο της παρουσίας του στα «μεγάλα σαλόνια» με το όνομα του συλλόγου «μπλεγμένο» στο σκάνδαλο περί χειραγώγησης αγώνων, είναι πολύ δύσκολο να παραμείνει ανεπηρέαστος από την αρνητική περιρρέουσα ατμόσφαιρα.

Θεωρητικά η επιστροφή του Έβανς θα βοηθήσει, γιατί από παιχνίδι σε παιχνίδι θα είναι καλύτερος, ωστόσο, στην παρούσα φάση και έτσι όπως διαμορφωθεί τα πράγματα το FIBA Europe Cup, μάλλον ζημιά κάνει, παρά διατηρεί τον ρυθμό των παικτών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν λίγες μέρες, η ομάδα του Μιχάλη Μιχελάκου πραγματοποίησε την καλύτερη εφετινή εμφάνιση στην νίκη (112-92) επί της τσεχικής Οπάβα (με 28 ασίστ και 21/43 τρίποντα) και μετά την 4η εντός έδρας εγχώρια ήττα της, κατέγραψε τον μέχρι στιγμής χειρότερο απολογισμό της στην GBL (ρεκόρ 1-5)!

Κολοσσός, Περιστέρι: ΟΜΑΔΑ οι Ροδίτες, σταμάτησαν τους Περιστεριώτες!

Στο κλειστό της Καλλιθέας, η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη έκανε εξαιρετική δουλειά πάνω στον κινητήριο μοχλό του Περιστερίου, βρήκε μέσα από την άμυνα (σε διάστημα 7 λεπτών στην 4η περίοδο, δέχθηκε μόλις ένα καλάθι) τις απαντήσεις και τις τρεις φορές που οι φιλοξενούμενοι ξέφυγαν απο 5-8 πόντους και χάρη στην ομαδική δουλειά στην επίθεση (μεγάλα σουτ από Καμπερίδη και Κρούζερ) έφτασε στην 3η εγχώρια εφετινή της νίκη (81-78) και εδραιώθηκε στην μέση της βαθμολογίας.

Χωρίς να είναι εντυπωσιακός, ο Κολοσσός έχει φτιάξει ένα συμπαγές σύνολο που δεν εξαρτάται από την απόδοση ενός παίκτη, είναι συνεπής στην άμυνα, έχεις πολλούς μακρινούς σουτέρ και σημείο-κλειδί είναι ο εξαιρετικά χαμηλός αριθμός λαθών που κάνει (μ.ο. 8,8)!

Προϊόντος του χρόνου ανεβάζει ρυθμούς και ο Μάνιον (16π., 3ρ., 4ασ. & 4λ. με 7/12 σουτ), ο οποίος συμπλήρωσε μία καλή εβδομάδα και το ζητούμενο πλέν για τους «θαλασσί» είναι η εύρεση μία ισορροπίας μεταξύ ρυθμού και κούρασης λόγω των συνεχόμενων εβδομάδων με ενδιάμεσες υποχρεώσεις στην Ευρώπη.

Ο σύλλογος των δυτικών προαστίων πήγε καλά το ματς για 35 λεπτα, αλλά στο τελευταίο πεντάλεπτο έμεινε από ενέργεια και φυσικά σε αυτό το κομμάτι της έλλειψε πολύ ο Τάιταν Άντερσον (είχε χτυπήσει στο γόνατο με τον Ολυμπιακό).

Σημαντικό ρόλο έπαιξε σίγουρα και ο Νίκολς (11π. & 4ασ. με 5/16 σουτ) είχε να αγωνιστεί 1,5 εβδομάδα (από το ματς με την Μούρθια, γιατί δεν έπαιξε με τους «ερυθρόλευκους» και μεσοβδόμαδα δεν υπήρχε αγώνας), οπότε δεν είχε τον απαιτούμενο ρυθμό.

Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου (14π., 3ρ. & 1κλ. με 3/5 τριπ.) είχε το προβάδισμα στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης και ουσιαστικά δεν μπόρεσε να μείνει στο ματς, επειδή της πήγαν όλα ανάποδα στις τελευταίες κατοχές.

Ηρακλής, Μύκονος: Το «ζενίθ» για τον «Γηραιό», το ναδίρ για τους «Νησιώτες»!

Στο Ιβανόφειο, το ματς είχε εκατέρωθεν πίεση. Από την μία πλευρά γιατί οι τέσσερις κολλητές ήττες και οι απώλειες των υπέρ του διαφορών είχαν σηκώσει μεγάλη γκρίνια στον Ηρακλή και από την άλλη η Μύκονος ήθελε να ρεφάρει την εκτός προγραμματος εντός έδρας ήττα από την Δόξα και να πείσει τον εαυτό της ότι μπορεί να διαχειριστεί όπως πρέπει δύο διαδοχικά παιχνίδια.

Η εικόνα μέσα στις τέσσερις γραμμές, έδειξε ότι ο «Γηραιός» ήθελε την νίκη πολύ περισσότερο από τους φιλοξενούμενους και το έβγαλε μέσα από το physicality που χαρακτήρισε τους παίκτες του από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό.

Οι 20 παραπάνω πόντοι των «κυανόλευκων» (Στάιλς 19π. & Μέλβιν 16π., 6ρ., 3ασ.) από τα λάθη των αντιπάλων τους και οι 12 περισσότεροι μέσα στην ρακέτα, πιστοποιούν το εντελώς διαφορετικό επίπεδο έντασης και ενέργειας που κατέθεσαν, με αποτέλεσμα να μην αφήσουν κανένα περιθώριο στους Νησιώτες και να νικήσουν (95-64) πολύ ευκολότερα απ’ όσο θα περίμεναν.

Για δεύτερη σερί αγωνιστική, η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου παρουσίασε μεγάλη δυσκολία προσαρμογής στις υψηλές απαιτήσεις δύο αγώνων την εβδομάδα και αυτός συνδυασμός της πνευματικής προσέγγισης και της ανθεκτικότητας σε πρωτόγνωρες – για πολλούς από τους παίκτες του – συνθηκες, είναι το κομμάτι που καλείται να διαχειριστεί ο έμπειρος τεχνικός.