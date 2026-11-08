Γουόρντ: «Έχω εμπιστοσύνη στους συμπαίκτες μου, δεν πίστευα ότι θα χάναμε»

Το δικό του σχόλιο για τη νίκη επί του Αμαρουσίου έκανε ο Τάισον Γουόρντ.

Ο Ολυμπιακός αν και δυσκολεύτηκε πολύ κόντρα στο Μαρούσι, μπόρεσε να κάνει το 6/6 στο πρωτάθλημα. Για την έκτη αγωνιστική της GBL, φιλοξενήθηκε στο κλειστό του Αγίου Θωμά και επικράτησε με 83-81.

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής, Τάισον Γουόρντ, ο οποίος με δικό του καλάθι έδωσε τη νίκη στον Ολυμπιακό, έκανε το δικό του σχόλιο μετά τον αγώνα.

Όσα είπε ο Γουόρντ

Για το αν υπήρξε κάποιο σημείο στο οποίο αισθάνθηκε ότι μπορεί να χαθεί το παιχνίδι: «Όχι, έχω εμπιστοσύνη στους συμπαίκτες μου».



Για τη διαφορά στην εικόνα της ομάδας του ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο ημίχρονο: «Παίξαμε πιο σκληρά, μπήκαμε πιο καλά στις μάχες, βγάλαμε δηλαδή μαχητικό πνεύμα και γι' αυτό φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα».



Για το πώς θα προσεγγίσει ο Ολυμπιακός τις αναμετρήσεις με την Ντουμπάι και τον Άρη: «Ελπίζω, όπως στο δεύτερο μέρος σήμερα, να είμαστε πολύ μαχητικοί, να παίζουμε πρώτα με κυρίαρχο στοιχείο την άμυνά μας».