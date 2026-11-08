Η ΑΕΚ σαρώνει πλέον την αγορά για να αποκτήσει παίκτη στη ρακέτα μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Γκρεγκ Μπράουν.

Οι ατυχίες δεν σταματούν για την ΑΕΚ τη φετινή σεζόν και αυτό φάνηκε και κόντρα στον Παναθηναϊκό. Σε μια ανύποπτη στιγμή, ο Γκρεγκ Μπράουν στάθηκε άτυχος λίγο πριν το ημίχρονο. Το δεξί του πόδι κόλλησε στο παρκέ. Αμέσως σηκώθηκε και έφυγε κουτσαίνοντας για τα αποδυτήρια. Ο παίκτης πήγε στο νοσοκομείο για εξετάσεις, εκεί όπου διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί ρήξη αχιλλείου και χάνει το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο κορυφαίος dunker θα χειρουργηθεί απόψε από τον επικεφαλής του Ιατρικού Επιτελείου της ΑΕΚ ΒC, Dr Ηρακλή Πατσόπουλο. Η Ένωση πλέον έχει 6 παίκτες στο ιατρικό δελτίο, αφού στα... πιτς είναι και οι Φίζελ, Σκορδίλης, Λεκαβίτσιους, Φλιώνης και Ερτέλ.

Στην αγορά για ψηλό

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Μπράουν, η Ένωση δεν θα κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα σαρώνει πλέον την αγορά για να ενισχύσει το ρόστερ με έναν ποιοτικό ψηλό, σε πρώτη φάση και να καλύψει το τεράστιο κενό του Αμερικανού.

Ο Μπράουν ήταν πυλώνας στην προσπάθεια της Βασίλισσας από τη φετινή σεζόν, βοηθώντας και στις δύο μεριές του παρκέ. Πλέον είναι επιτακτική ανάγκη η απόκτηση του αντικαταστάτη του και αναμένονται εξελίξεις.

Φυσικά στην Ένωση συνεχίζουν να τσεκάρουν την αγορά και για γκαρντ που μπορεί να καλύψει τις θέσεις του shooting guard και του small forward. Ο Νόλεϊ δεν έπεισε σε άλλο ένα ματς και πρέπει να ανεβάσει άμεσα την απόδοση του.