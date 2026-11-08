Σάκοτα για τους τραυματισμούς: «Δεν έχω ξαναβιώσει τέτοια σεζόν, παρακαλάμε να μην συμβεί κάτι και συμβαίνει»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα στάθηκε στον τραυματισμό του Γκρεγκ Μπράουν και στην πολύ δύσκολη σεζόν που βιώνει η ΑΕΚ σε θέματα τραυματισμών

Σε ένα πολύ σπουδαίο ματς στη SUNEL Arena, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 83-74 της ΑΕΚ με κορυφαίο Μπάντιο. Ένα ματς που επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Μπράουν στον αχίλλειο, με τον Αμερικανό να αποχωρεί πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και να πηγαίνει για εξετάσεις στο νοσοκομείο.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και έδειξε τη στεναχώρια του, μιλώντας για την άτυχη στιγμή του Μπράουν, αλλά και για τα όσα βιώνει φέτος με όλους τους τραυματισμούς

Αρχικά είπε: «Συγχαρητήρια στον παναθηναϊκό για τη νίκη, αλλά και στα παιδιά μας που έπαιξαν με αυτές τις συνθήκες. Ήταν μια άτυχη στιγμή και θα χάσουμε έναν παίκτη για μεγάλο διάστημα. Βασίσανε πολλά στο παιχνίδι μας και δεν θα τον έχουμε. Δεν υπάρχει εξήγηση».

Για την εμφάνιση της ΑΕΚ: «Όλοι ξέρουμε ότι η άμυνα μας δεν ήταν καλή. Είχαμε απουσίες και τραυματισμούς. Επιθετικά χωρίς πλέι μέικερ έπεσε η δημιουργία. Είχαμε κάποιες κακές στιγμές και θα μπορούσε να γίνει καλύτερη η άμυνα. Μας λείπουν 5 παίκτες που είναι πολλοί και θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί».

Για το αν έχει βιώσει μια τέτοια σεζόν με τόσους τραυματισμούς όπως η φετινή στην ΑΕΚ: «Σκεφτόμουν να βρω μια χρονιά ανάλογη αλλά δεν έβρισκα. Δεν είναι το θέμα μόνο το παιχνίδι αλλά λείπουν και στην προπόνηση. Δεν θυμάμαι πραγματικά. Κάθε φορά παρακαλάμε να μην συμβεί κάτι και συμβαίνει. Περνάμε δύσκολες στιγμές και χάσμα κάποια παιχνίδια κανείς δεν βλέπει ότι έλειπαν δύο βασικοί χειριστές και όλες οι ατυχίες που έγιναν παλεύουμε να διορθώσουμε πράγματα. Πιστεύω περισσότερο στη δουλειά».