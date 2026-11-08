Οι δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοτα μετά το τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα σε δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό και τη νίκη του Τριφυλλιού στάθηκε στους αλλεπάλληλους τραυματισμούς της ΑΕΚ και εξέφρασε την ανησυχία του για την κατάσταση του Γκρεγκ Μπράουν.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για την εικόνα της ΑΕΚ και τις χαμένες βολές:

«Καταρχήν, συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, αλλά και συγχαρητήρια στα παιδιά μας που έμειναν στο παιχνίδι όσο μπορούσαν. Το μπάσκετ δεν παίζεται χωρίς πλέι μέικερ. Εμείς πρέπει να μιλήσουμε για τις βολές και να μη λέμε ότι λείπουν πέντε παίκτες; Για μένα είναι τόσο άδικο για τα παιδιά».

Για τον τραυματισμό του Μπράουν:

«Αυτός ο τραυματισμός του Μπράουν είναι κάτι που έχει μεγαλύτερη σημασία από ένα παιχνίδι, επειδή ήταν από τα παιδιά πάνω στα οποία θέλαμε να χτίσουμε το μέλλον. Ρήξη αχίλλειου είναι σίγουρα κάτι μεγάλο. Το παιχνίδι για μένα πλέον δεν έχει καμία σημασία».

Για τους συνεχόμενους τραυματισμούς:

«Τι να πούμε; Τραυματισμός είναι τραυματισμός. Και δεν σταματάει αυτό. Κάθε αγώνα χάνουμε έναν παίκτη. Ο Λεκαβίτσιους, ο Ερτέλ, πριν τώρα δύο παίκτες. Ο Φλιώνης μέσα στο παιχνίδι και ο Μπράουν. Είναι πάρα πολύ για εμάς».