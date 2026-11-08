ΑΕΚ: Η ασίστ του Λαρεντζάκη και το κάρφωμα του Μπράουν (vid)
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Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έβγαλε υποδειγματική ασίστ στον Γκρεγκ Μπράουν, ο οποίος κάρφωσε με δύναμη στο καλάθι του Παναθηναϊκού.
Ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο χάρισαν στο κοινό της SUNEL Arena οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Γκρεγκ Μπράουν. Ο Έλληνας γκαρντ πάσαρε και ο Αμερικανός ψηλός της ΑΕΚ κάρφωσε με... μανία και με τα δύο χέρια στο καλάθι του Παναθηναϊκού, ξεσηκώνοντας τον κόσμο.
Λίγα λεπτά αργότερα, ο ψηλός της Ένωσης αποχώρησε από το παρκέ κουτσαίνοντας, προκαλώντας ανησυχία σε όλους.
Δείτε το video:
@Photo credits: INTIME
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