Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έβγαλε υποδειγματική ασίστ στον Γκρεγκ Μπράουν, ο οποίος κάρφωσε με δύναμη στο καλάθι του Παναθηναϊκού.

Ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο χάρισαν στο κοινό της SUNEL Arena οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Γκρεγκ Μπράουν. Ο Έλληνας γκαρντ πάσαρε και ο Αμερικανός ψηλός της ΑΕΚ κάρφωσε με... μανία και με τα δύο χέρια στο καλάθι του Παναθηναϊκού, ξεσηκώνοντας τον κόσμο.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο ψηλός της Ένωσης αποχώρησε από το παρκέ κουτσαίνοντας, προκαλώντας ανησυχία σε όλους.

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