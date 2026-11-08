H ομάδα (πρέπει να) είναι (ΠΑΝΤΑ) πάνω από όλους κι από όλα

Ο Νίκος Μοσχοβίτης παρακολούθησε με μεγάλο ενδιαφέρον όσα είπε ο Τρινκιέρι και προσπαθεί να δει τον ΠΑΟΚ στη... μέτα-Όσμαν κατάσταση του.

Είναι τόσο πυκνή η επικαιρότητα εδώ και αρκετό καιρό, που παρότι βρισκόμαστε μόλις στο πρώτο 10ήμερο του Νοεμβρίου και η σεζόν έχει ακόμα πολύ δρόμο, ακόμα και το εκπληκτικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη BC Ρόμα, μοιάζει σα να έγινε... τρεις μήνες πριν.

Όταν έρχεται ένα τόσο άσχημο γεγονός, όπως ο σοβαρός τραυματισμός του Τσέντι Όσμαν, βέβαια, δεν είναι και τόσο περίεργο να επισκιάζονται τα πάντα, αλλά όπως λέει και η μέγιστη Χαρούλα... «Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on».

Μέσα σε όλη αυτήν την ατυχία με τον Τούρκο, η ομάδα είναι αυτή που καλείται να κοιτάξει μπροστά και να κάνει ό,τι μπορεί, προκειμένου να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Το πρώτο δείγμα, χθες κόντρα στους Βίκος Falcons, ήταν πολύ θετικό, ωστόσο δε μπορεί να μη σημειωθεί ξεχωριστά και το επίπεδο του αντιπάλου, ο οποίος μετά τη νίκη επί της ΑΕΚ (όπως παραδέχθηκε και ο κόουτς Γιαπλές) είχε κακή νοοτροπία στο «PAOK Sports Arena».

Συνηθίζεται σε καταστάσεις σαν αυτές που περνάει τώρα η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι, να υπάρχει μια αρχική συσπείρωση και μία διάθεση από όλους να κάνουν το βήμα μπροστά, προκειμένου να καλυφθεί όσο το δυνατόν καλύτερα, ένα μεγάλο κενό. Προφανώς και αυτό αποτελεί τη βάση σε αυτήν τη συγκυρία, αντιλαμβάνονται όλοι όμως, με τους στόχους που έχει ο ΠΑΟΚ και με όλη την προσδοκία που υπάρχει γύρω-γύρω, ότι το πιο πιθανό είναι αυτό, να μην αρκεί. Γι’ αυτό και είναι στην αγορά, αναζητώντας τον παίκτη που σε πρώτη φάση, θα πρέπει να βοηθήσει και αυτός, να καλυφθεί όσο γίνεται καλύτερα το κενό που αφήνει ο τραυματισμός του Όσμαν.

Και κάπου εδώ έρχονται όλα αυτά που ανέφερε χθες ο Αντρέα Τρινκιέρι στη συνέντευξη Τύπου, τα οποία είχαν πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον, τόσο για την αγωνιστική προσπάθεια και τις προσαρμογές που καλείται να κάνει η ομάδα (και τις οποίες έκανε χθες σε ικανοποιητικό βαθμό), αλλά και για οοοοοοολο αυτό το απίστευτα κουραστικό «κουβεντολόι», σε αρκετές περιπτώσεις καφενειακού επιπέδου, για περιπτώσεις παικτών που υποτίθεται ότι θέλει ο ΠΑΟΚ και κάνει προτάσεις ο ΠΑΟΚ και περιμένει ο ΠΑΟΚ και και και...

Αυτή η συνθήκη, είναι συνεχόμενη ουσιαστικά από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε η διοίκηση Μυστακίδη, κάτι που ως ένα βαθμό είναι φυσιολογικό, με τον τρόπο που λειτουργούν τα περισσότερα media πλέον, με την επιρροή που έχουν τα social media και με την προσδοκία που υπάρχει από τον κόσμο που του ΠΑΟΚ. Σημειώναμε από αυτήν εδώ τη γωνία, μετά τη νίκη επί της BC Ρόμα και πριν γίνει γνωστός ο σοβαρός τραυματισμός του Όσμαν... «Όλη αυτή η υπερβολική πίεση, γύρω από την ομάδα, με τις διαρκείς φήμες, τα σενάρια για αλλαγές-προσθήκες, δε μπορεί να μην την επηρεάζει. Γίνεται συνεχώς από το καλοκαίρι και ΠΡΕΠΕΙ να κοπεί».

Το υπενθυμίζουμε και σήμερα, κάτι ανάλογο είπε και ο Τρινκιέρι χθες, μιλώντας για την... αναλογία φημών-πραγματικότητας για οοοοοολα τα μεταγραφικά σενάρια που γράφονται για τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα, αυτοί που φορούν τη φανέλα καθημερινά, το σταφ, κάθε μέρα, είναι εκεί, στο γήπεδο, προσπαθώντας για το καλύτερο, βλέποντας κάθε τρεις και λίγο, ένα νέο σενάριο για κάποιον που... έρχεται. Δεν είναι νορμάλ αυτή η συνθήκη και μάλιστα, γίνεται ακόμα απαιτητικότερη η διαχείρισή της εντός ομάδας, από τη στιγμή που οι καθημερινές απαιτήσεις του Τρινκιέρι, είναι μεγάλες. Και έτσι πρέπει να είναι οι απαιτήσεις του Τρινκιέρι, στη φάση που βρίσκεται τώρα το πρότζεκτ του ΠΑΟΚ.

Και αν στην εποχή που ζούμε, το επικοινωνιακό είναι επίσης ένα κομμάτι που παίζει σημαντικό ρόλο, κανείς δεν πρέπει να ξεχνάει ότι ΠΑΝΤΑ η ομάδα είναι η «βιτρίνα» και ΠΑΝΤΑ, πρέπει να είναι πάνω από όλους κι από όλα.

Υ.Γ.: Η σύσκεψη κορυφής χθες στο γήπεδο (Μυστακίδης, Πετμεζάς, Τσιάρας, Τρινκιέρι) ήταν... ορατή από παντού. Η κατάσταση στην αγορά είναι πολύ σφιχτή, ο ΠΑΟΚ θέλει να βρει παίκτη το δυνατό συντομότερο, αλλά πρέπει και να βρει αυτό που του χρειάζεται. Δύσκολη, πολύ δύσκολη εξίσωση, που δε λύνεται με αποκλειστικό γνώμονα το οικονομικό. Το οικονομικό δεν είναι θέμα εδώ και καιρό και το έχει καταλάβει όλος ο μπασκετικός κόσμος.

