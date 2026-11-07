Μιχελάκος: «Υπάρχουν πράγματα που επαναλαμβάνονται...»

Ο προπονητής του Προμηθέα Μιχάλης Μιχελάκος εξήγησε τους λόγους της ήττας από την Καρδίτσα στο «Δ. Τόφαλος», για την 6η αγωνιστική της GBL.

Μόνο ένα δεκάλεπτο ήταν μέσα στο πνεύμα του αγώνα με την Καρδίτσα ο Προμηθέας, που ηττήθηκε (90-73) στο «Δ. Τόφαλος», στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της GBL. Ο προπονητής των Πατρινών Μιχάλης Μιχελάκος δεν κρύφτηκε καθόλου και είπε τα πράγματα με το όνομα τους.

«Νομίζω αν εξαιρέσουμε το πρώτο δεκάλεπτο όπου εμφανιστήκαμε τυπικοί μπορώ να πω, αυτή είναι η έκφραση, από κει και πέρα, τα λάθη μας είναι πολλά (18 συνολικά) για τέτοιο παιχνίδι. Έχουμε δώσει 22 πόντους από λάθη, η προσωπική άμυνα και τα επιθετικά ριμπάουντ, όπου δώσαμε 22 πόντους δεύτερης ευκαιρίας στην Καρδίτσα για ένα τέτοιο παιχνίδι τα λένε όλα» δήλωσε ο τεχνικός του Προμηθέα.

«Δεν μπορείς να κερδίσεις κανέναν αν δεν παλέψεις στην προσωπική άμυνα και αν δεν μπορέσεις να κερδίσεις μάχες που έχουν να κάνουν με τα ριμπάουντ. Μας στενοχωρεί πολύ η εικόνα μας δεν το συζητάμε, αλλά από κει και πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε παραπάνω από το να συζητήσουμε με τα παιδιά, να δούμε τι κάνουμε λάθος, πως μπορούμε να το διορθώσουμε έχοντας αυτές τις ελάχιστες προπονήσεις για να ετοιμαζόμαστε από ευρωπαϊκό παιχνίδι στην ελληνική λίγκα» εξήγησε.

Για το τι πρέπει να κάνουν από 'δω και πέρα, ο προπονητής του Προμηθέα Μιχάλης Μιχελάκος παρατήρησε: «Πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο, να βελτιωθούμε περισσότερο, να βάλουμε το εγώ μας όλοι κάτω από την ομάδα για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε την εικόνα που μας πρέπει όλων μας. Από κει και πέρα σίγουρα υπάρχουν και κακές ημέρες. Υπάρχουν όμως κάποια πράγματα που επαναλαμβάνονται και όταν επαναλαμβάνονται παύουν να είναι εξαίρεση και γίνονται κανόνας. Εμείς αυτή τη στιγμή θα πρέπει να δούμε το βίντεο, να ξανασυζητήσουμε. Πολλά κομμάτια έχουν να κάνουν έξω από την ομαδική τακτική. Είναι κομμάτια που τα βλέπουμε μέσα στο γήπεδο, νομίζω ότι τα νούμερα είναι ξεκάθαρα. Από κει και πέρα, γι' αυτό είμαστε εδώ το προπονητικό επιτελείο για να δουλέψουμε να διακρίνουμε αυτά τα προβλήματα που έχουμε περισσότερο και να βρούμε τις κατάλληλες λύσεις. Αυτή είναι η δουλειά μας και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε».

Όσο για τις δυσκολίες που υπάρχουν στη συνέχεια και για τα περιθώρια που στενεύουν, είπε: «Σίγουρα τα περιθώρια στενεύουν γιατί είναι μια λίγκα η ελληνική που αυτή τη στιγμή καλώς η κακώς στο επίπεδο στο οποίο βρίσκεται, τα παιχνίδια που μπορείς να χτυπήσεις από το ξεκίνημα είναι συγκεκριμένα. Από κει και πέρα το γνωρίζαμε αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, σ' αυτή τη λίγκα συμμετέχουμε, θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας και να συνεχίσουμε να πορευόμαστε. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά, να κρατήσουμε το κεφάλι ψηλά και να βελτιώσουμε την εικόνα μας».