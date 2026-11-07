Ο προπονητής της Καρδίτσας Νίκος Παπανικολόπουλος απένειμε τα εύσημα στους παίκτες του για τη νίκη επί του Προμηθέα στην Πάτρα και εξήγησε το σκεπτικό των πολλών αλλαγών στο ρόστερ.

Η Καρδίτσα πέρασε εμφατικά από την Πάτρα κερδίζοντας (90-73) τον Προμηθέα για την 6η αγωνιστική της GBL και ο προπονητής της ομάδας Νίκος Παπανικολόπουλος είχε κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένος από την 4η νίκη της ομάδας του.

«Συγχαρητήρια στα παιδιά γι' αυτή την εμφάνιση. Φάνηκε από το πως προετοιμάζονταν όλη την εβδομάδα ότι η ομάδα μας θα είχε μια ετοιμότητα. Σίγουρα θα εκμεταλλευόμασταν και τους τραυματισμούς που θα είχε ενδεχομένως ο Προμηθέας, αλλά και την κούραση από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια» ήταν το πρώτο σχόλιο του τεχνικού της Θεσσαλικής ομάδας στη συνέντευξη Τύπου, όπου απένειμε τα εύσημα στους παίκτες του για την απόδοση τους.

«Σε κάθε περίπτωση ελέγχαμε το παιχνίδι για 30-35 λεπτά, ακόμη και όταν έγινε δύσκολο με συνεχόμενες αλλαγές του Προμηθέα και στο τέταρτο δεκάλεπτο με το ζον πρες του αντιπάλου και όλα αυτά που μπορούν να σε βάλουν σε μεγάλους μπελάδες, ειδικά όταν είσαι μπροστά. Όλα τα συγχαρητήρια ανήκουν στα παιδιά και στους συνεργάτες μου που προετοίμασαν ένα καλό παιχνίδι. Τελείωσε και προχωράμε για το επόμενο. Καλή δύναμη στον Προμηθέα στην Ευρώπη που ξέρουμε ότι η κούραση είναι μεγάλη, αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα» συμπλήρωσε ο Νίκος Παπανικολόπουλος.

Όσον αφορά τις πολλές αλλαγές στο ρόστερ της ομάδας, αλλά και το αν βοηθάει στην ετοιμότητα το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, είπε: «Οι ομάδες που δεν παίζουν στην Ευρώπη είναι λίγες και έχουν ένα πλεονέκτημα όσον αφορά την προετοιμασία των παιχνιδιών και την κούραση που έχουν, αυτό είναι κάτι λογικό. Όσον αφορά τις αλλαγές στο ρόστερ θα πω. Την τελευταία τετραετία έχει κάνει πολλά πράγματα η Καρδίτσα, ήταν πάρα πολύ δύσκολο και την τρίτη χρονιά που κρατήσαμε μια βάση Ελλήνων και ξένων. Οπότε ήταν μια κοινή απόφαση, μια στρατηγική απόφαση, γιατί η ομάδα έπρεπε να ξαναχτιστεί. Πάντα στην Καρδίτσα αυτό που δίνουμε μεγάλο βάρος είναι στον χαρακτήρα που έχουν οι παίκτες και στο κίνητρο. Αν πετύχουμε σ' αυτά μπορείς να χάσεις ένα παιχνίδι, αλλά στο τέλος της ημέρας θα είσαι κερδισμένος».

