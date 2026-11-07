Ο Αντρέα Τρινκιέρι, παρουσία του Τέλη Μυστακίδη, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου, για την αντίδραση μετά τον τραυματισμό Όσμαν και τις φήμες που κυκλοφορούν.

Στην αρχική του τοποθέτηση ανέφερε: «Σήμερα ελέγξαμε το παιχνίδι για 40 λεπτά και αυτό έγινε για πολλούς λόγους. Από το πως ξεκινήσαμε στα δύο ημίχρονα, παίξαμε σταθερή άμυνα και είχαμε επικοινωνία. Όταν έχεις μια ομάδα με αξίες, μπορείς να μετατρέψεις ένα πρόβλημα σε ευκαιρία. Οπότε, όποιος πίστευε ότι μπορείς απλά να σκεφτείς να αλλάξεις έναν παίκτη κι ένα άνθρωπο όπως ο Τσέντι Όσμαν στην ομάδα μας, δεν ξέρει μπάσκετ. Σε αυτήν την περίπτωση, όλοι βγήκαν μπροστά. Θέλαμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, το κάναμε για τον Τσέντι, για την ομάδα. Είχαμε δύο καλά νέα, η εγχείρηση ήταν επιτυχημένη και είχαμε μία πολύ πειστική νίκη. Έχουμε 48 ώρες για το επόμενο παιχνίδι, θα προσπαθήσουμε να βρούμε περισσότερη ενέργεια και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε για βελτίωση».

Για τα πειραματικά σχήματα που δοκίμασε σήμερα: «Δεν ξέρω τι εννοείται ως πειραματικό. Είναι πράγματα που κάνουμε στην προπόνηση, δοκιμάζουμε διάφορα σχήματα. Η δουλειά μου είναι να χρησιμοποιώ όσους περισσότερους παίκτες μπορώ για να τους κρατάω όλους στο ρυθμό. Όταν λείπει ένας παίκτης σαν τον Τσέντι, έχεις ένα... καλό κομμάτι τούρτας που μπορεί να σε περιμένει και προσπαθώ να κρατήσω όλους τους παίκτες στην ίδια σελίδα. Αυτή είναι η διαχείριση που πρέπει να κάνουμε».

Για την πρόσφατη ατάκα του Φόστερ ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να αρχίσει να κερδίζει πιο εύκολα: «Το καλό είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της τελειότητας. Είχε δίκιο ο Μάρκους, έχει σημαντικό ρόλο στα αποδυτήρια. Ξέρει ακριβώς τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμασταν ένα τέτοιο παιχνίδι και ήταν μια πολύ καλή μέρα για εμάς. Είχαμε μια καλή απάντηση από παίκτες που δεν έπαιζαν, όπως ο Περσίδης. Ο Φίλλιος έκανε καλή δουλειά στην άμυνα, ο Χάτχινς επέστρεψε σουτάροντας 4/10 τρίποντα. Είναι κομμάτια μιας μεγαλύτερης εικόνας».

Για το πως μπορεί να μετατρέψει σε ευκαιρία ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα όπως ο τραυματισμός του Όσμαν: «Δεν είναι κηδεία, είναι κομμάτι του παιχνιδιού. Η νοοτροπία μου είναι σε κάθε δυσκολία είναι να βρίσκεις την ευκαιρία πίσω από την κουρτίνα. Δε μπορούμε να αντικαταστήσουμε τον Τσέντι, αλλά μέσα από ομαδική δουλειά, μπορούμε να κάνουμε ο καθένας από την πλευρά του κάτι, για να καλύψουμε κάποια πράγματα που μας έδινε ο Τσέντι. Να πάρει κάποια παραπάνω σουτ ο Χάτζινς, να κινηθεί περισσότερο χωρίς τη μπάλα ο Περσίδης και να κάνουμε όλοι μαζί τη δουλειά που χρειάζεται»,

Για το αν καλύπτεται το κενό και με μία μεταγραφική κίνηση: «Είμαι συγκεντρωμένος στους παίκτες που έχω και για οτιδήποτε άλλο, πρέπει να ρωτήσετε τη διοίκηση. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να βρεις παίκτη αυτήν τη στιγμή. Αν εμπλακώ πολύ δε αυτό θα χάσω τη δουλειά που πρέπει να κάνω, δηλαδή να βελτιώσω την ομάδα μου. Αν δείτε το πρόσωπο του Τσιάρα θα καταλάβετε ότι από την Τρίτη το βράδυ δεν κοιμάται. Η διοίκηση θα κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει την ομάδα. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να βιαστούμε αυτήν τη στιγμή, πρέπει να δούμε τι ακριβώς χρειαζόμαστε και θα πάρουμε τη σωστή απόφαση».

Προσπαθήστε να φανταστείτε, να δουλεύετε σε μια εταιρεία, να έρχεστε, διαβάζοντας τα νέα, ότι η εταιρεία σας ψάχνει για έναν άνθρωπο για τη θέση σας. Πως μπορώ να σα ελέγξω; Με ένα όπλο; Είναι κομμάτι της δουλειάς, από τα χειρότερα κομμάτια της δουλειάς... Βλέπω πόσο πολύ επηρεάζονται οι παίκτες. Είμαι παλιός, ξέρω πως είναι η δουλειά αυτή. Κάθε φορά που έρχονται εδώ και έχω τους παίκτες μου στο γήπεδο είμαι χαρούμενος. Δε διαβάζω τα νέα, δε διαβάζω φήμες. Αν είχαμε στατιστικά για αυτά που γράφονται που είναι αλήθεια και τι μ@λ@κί@, θα πρέπει σταματήσετε να γράφετε! Υπάρχουν φήμες για παίκτες που όχι μόνο δεν έχουμε μιλήσει, αλλά ούτε καν έχουμε σκεφτεί να μιλήσουμε! Εγώ θα προστατεύσω τους παίκτες μου με όλη μου την ενέργεια. Θα ήθελα ένα πιο... ανθρώπινο τρόπο στην προσέγγιση σας, αλλά ξέρω ότι είναι ένα δύσκολο κομμάτι της δουλειάς».

Για το αν σημαίνει κάτι η πρώτη θέση μετά από 6 αγωνιστικές: «Για μένα, επειδή ζω παιχνίδι με το παιχνίδι και κοιτάω πάντα το επόμενο, όχι και πολλά. Ξέρω ότι είναι σημαντικό για τον κόσμο μας. Βλέπω ότι το τελευταίο μπάνερ μας στο γήπεδο, είναι σε προηγούμενο αιώνα. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι να επιστρέψουμε σε εκείνες τις εποχές. Είναι η ανταμοιβή για τον κόσμο και τους παίκτες, γιατί πρέπει να νιώσουν κι αυτοί ότι πηγαίνουν καλά. Τους πιέζω κάθε μέρα, αλλά αυτό δείχνει για όλο το περιβάλλον του ΠΑΟΚ, ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Δεν έχουμε πετύχει τίποτα, αλλά είμαστε στο σωστό δρόμο».