Λυκογιάννης: «Καταφέραμε με υπομονή να βρούμε τις λύσεις που ψάχναμε»

Διαβάστε όλα όσα είπε στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου ο Άρης Λυκογιάννης μετά τη νίκη του Κολοσσού επί του Περιστερίου.

Ο Άρης Λυκογιάννης στις δηλώσεις του μετά τη νίκη του Κολοσσού επί του Περιστερίου, στάθηκε στα στοιχεία που έδωσαν τη νίκη στην ομάδα του.

Μάλιστα τόνισε και πόσο σημαντική ήταν η νίκη για τους Ροδίτες.

Αναλυτικά όσα είπε ο Άρης Λυκογιάννης:

«Να ξεκινήσω δίνοντας συγχαρητήρια στους παίκτες. Είναι μια εξαιρετικά σημαντική νίκη για εμάς.

Είναι το 11ο παιχνίδι μας μέσα σε 34 ημέρες και, όπως καταλαβαίνει κανείς, υπάρχουν πάντα ερωτηματικά σχετικά με το πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα.

Αναγκαστικά έχουμε κάνει κάποιες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε την προπόνηση αυτές τις ημέρες, προκειμένου να κρατήσουμε την ομάδα όσο το δυνατόν πιο φρέσκια.

Νομίζω ότι η σημερινή νίκη είναι πολύ σημαντική, πρώτον γιατί το Περιστέρι είναι μια ποιοτική ομάδα. Αν εξαιρέσουμε τα δύο παιχνίδια με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, ήταν αήττητο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Είναι μια ομάδα που δεν τα παρατάει.

Ο δεύτερος και πιο σημαντικός λόγος είναι ότι είχαμε ένα κακό πρώτο ημίχρονο σε ό,τι αφορά το αμυντικό κομμάτι, τις συνεργασίες και τις καταστάσεις ένας εναντίον ενός. Ήμασταν αρκετά κακοί.

Αυτό διορθώθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό στο δεύτερο ημίχρονο. Βγάλαμε τρομερή ενέργεια και κρατήσαμε τον αντίπαλο πολύ χαμηλά στο σκορ. Είχαν πετύχει μόλις 24 πόντους και απέμεναν λιγότερα από τρία λεπτά για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι.

Παρά το γεγονός ότι επιθετικά δεν βρεθήκαμε στην καλύτερή μας ημέρα, με υπομονή καταφέραμε να βρούμε τις λύσεις που ψάχναμε, να κάνουμε ένα μικρό ξέσπασμα και να πάρουμε μια διαφορά, την οποία διατηρήσαμε μέχρι το τέλος.

Συγχαρητήρια στους παίκτες. Είναι μια πολύ σημαντική νίκη. Χρόνια πολλά και στον γυμναστή της ομάδας, τον Θανάση Αλεξανδράκη, που είχε σήμερα τα γενέθλιά του, αλλά και στη Μαρία Πολυχρόνη, που είναι πραγματικά η ραχοκοκαλιά μας εδώ στη Ρόδο. Οπότε, όλα καλά».

Για τη διαχείριση του αγώνα:

«Νομίζω ότι πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε η κουβέντα που είχαμε κάνει αυτές τις τρεις ημέρες στην προετοιμασία μας, τόσο τακτικά όσο και πνευματικά.

Σήμερα υπήρχε μεγάλη ηρεμία στον πάγκο. Όλοι ήταν ήρεμοι, τόσο οι παίκτες όσο και οι προπονητές. Κατά την προσωπική μου άποψη, διαχειριστήκαμε εξαιρετικά το λάθος. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Υπήρχε εμπιστοσύνη, υπήρχε ενθάρρυνση από όλους προς όλους και αυτό μάς βοήθησε να επιστρέψουμε στο παιχνίδι.

Νομίζω ότι αυτό ήταν το κλειδί, ώστε να μπορέσουμε να βρούμε το ξέσπασμα που χρειαζόμασταν στο τέλος».